- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Украине в октябре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в октябре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 14%, двухкомнатные квартиры подорожали на 19%, в то время как цена трехкомнатных квартир продолжает оставаться относительно стабильной.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Одессе (+50%). Также цены на аренду однокомнатных квартир «подскочили» в Кропивницком (+23%), Черкассах (+20%), Полтаве (+31%), Виннице (+36%), Ужгороде (+15%). В среднем цены на аренду поднялись на 14%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам УкраиныЛидерами среди самых дорогих регионов для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 18 000 грн;
- Ужгородская — 20 800 грн;
- Львовская — 18 700 грн;
- Ивано-Франковская — 15 400 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Луцкая — 15 000 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся области:
- Тернопольская — 11 200 грн;
- Черновицкая — 12 500 грн;
- Черкасская — 12 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Одесская — 12 000 грн;
- Полтавская — 10 500 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 7 000 грн;
- Кропивницкая — 8 000 грн;
- Черниговская — 8 000 грн;
- Николаевская — 6 000 грн;
- Запорожская — 5 000 грн;
- Харьковская — 4 500 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, который отражает, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Согласно данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Ивано-Франковская — 8,7 лет;
- Сумская — 10,9 лет;
- Ужгородская — 9,9 лет;
- Днепровская — 10,1 лет;
- Винницкая — 10,4 лет.
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Запорожская — 11,1 лет;
- Хмельницкая — 11,3 лет;
- Луцкая — 11,6 лет;
- Полтавская — 11,9 лет;
- Черкасская — 12,9 лет;
- Киевская — 12,5 лет;
- Тернопольская — 12,7 лет;
- Одесская — 12,9 лет.
В свою очередь, к более долгим по окупаемости районам можно отнести области:
- Кропивницкая — 13,2 лет;
- Житомирская — 13,6 лет;
- Ровенская — 15 лет;
- Черновицкая — 15,3 лет;
- Черниговская — 14,8 лет;
- Харьковская — 17 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем больше инфраструктуры, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 37% (как в Одессе), на 33% (Львов) или на 22–29% (Тернополь, Житомир, Винница, Черновцы), а местами цена осталась стабильной.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 26 000 грн;
- Ужгородская — 25 000 грн;
- Львовская — 25 900 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся области:
- Ивано-Франковская — 18 700 грн;
- Луцкая — 15 000 грн;
- Одесская — 15 500 грн;
- Черновицкая — 16 700 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Днепровская — 16 000 грн;
- Черкасская — 16 000 грн;
- Тернопольская — 13 700 грн;
- Полтавская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 500 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Сумская — 8 250 грн;
- Черниговская — 8 000 грн;
- Николаевская — 8 000 грн;
- Запорожская — 7 000 грн;
- Харьковская — 6 500 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Согласно данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Днепровская — 9,8 лет;
- Ивано-Франковская — 10 лет;
- Сумская — 13 лет;
- Львовская — 13 лет;
- Ужгородская — 10,6 лет;
- Запорожская — 11,4 лет;
- Киевская — 13,3 лет;
- Луцкая — 15 лет;
- Полтавская — 14,2 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Одесская — 14,6 лет;
- Ужгородская — 13,2 лет;
- Николаевская — 13,6 лет;
- Черкасская — 13,2 лет;
- Тернопольская — 15,5 лет;
- Винницкая — 16 лет;
- Черновицкая — 16 лет;
- Хмельницкая — 15 лет;
- Житомирская — 16,5 лет;
- Ровенская — 18,5 лет.
В свою очередь, к более долгим по окупаемости районам можно отнести области:
- Черниговская — 21,7 лет;
- Харьковская — 19,8 лет.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало октября 2025 года аренда трехкомнатных квартир в Украине изменилась неравномерно. Например, в Сумах снять «трешку» стало немного дешевле, при этом значительно выросли цены в девяти регионах Украины (на западе, в центре и на юге): в среднем на 28%.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам УкраиныЛидерами среди самых дорогих регионов для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 41 600 грн;
- Львовская — 29 200 грн;
- Одесская — 20 800 грн;
- Ивано-Франковская — 20 000 грн;
- Днепровская — 19 000 грн.
В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся области:
- Черновицкая — 17 700 грн;
- Винницкая — 17 000 грн;
- Полтавская — 15 000 грн;
- Тернопольская — 14 600 грн.
Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:
- Николаевская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн;
- Сумская — 11 000 грн;
- Черниговская — 11 000 грн;
- Харьковская — 10 000 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Согласно данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:
- Сумская — 11 лет;
- Днепровская — 11 лет;
- Николаевская — 12,4 лет;
- Запорожская — 11,5 лет.
Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:
- Ивано-Франковская — 13 лет;
- Одесская — 14,3 лет;
- Полтавская — 13 лет;
- Львовская — 14,2 лет;
- Тернопольская — 16,4 лет.
В свою очередь, к более долгим по окупаемости районам можно отнести области:
- Харьковская — 17,2 лет;
- Винницкая — 16,6 лет;
- Житомирская — 19 лет;
- Черновицкая — 19,5 лет;
- Хмельницкая — 17,9 лет.
Читайте также информацию о актуальных ценах на аренду квартир в материалах: