Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 33%, как и цена трехкомнатных квартир.
Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову
В октябре 2025 года цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 18 700 гривен, как и в сентябре. В то же время арендаторы демонстрируют более осторожное поведение: средняя сумма, которую они готовы платить, снизилась с 16 700 до 16 200 гривен (примерно на 3%), что свидетельствует о постепенном охлаждении спроса после летнего пика.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова
Лидерами по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Сиховский — 19 600 грн;
- Шевченковский — 18 700 грн.
В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 относятся:
- Галицкий — 18 000 грн;
- Франковский — 18 000 грн.
Тем временем, к наиболее доступным районам относятся:
- Железнодорожный — 16 000 грн;
- Лычаковский — 15 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) – 20 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) – 20 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс – 16 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:
- Советские типовые проекты – 12 000 грн.
- Хрущевка – 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир во Львове составляет 20 000 – 22 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову
По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове выросла в среднем на 4,2% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 800 гривен, а предложения арендодателей достигали 22 900 гривен, то к октябрю показатели изменились до 19 600 гривен для арендаторов (+4,3%) и 23 900 гривен для арендодателей (+4,4%) по данным ЛУН Статистика.
Обычно такой рост происходит из-за стабильно высокого спроса на большие квартиры в осенний период, когда на рынке активно присутствуют семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, которые ищут более комфортное жилье.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Шевченковский — 29 200 грн;
- Галицкий — 25 000 грн;
- Франковский — 25 000 грн.
За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся районы:
- Лычаковский — 23 000 грн;
- Железнодорожный – 20 000 грн.
Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:
- Сиховский — 19 000 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 32 200 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 год) — 27 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
В то же время двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:
- Австрийский люкс — 20 000 грн.
Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:
- Хрущевки — 15 000 грн;
- Советские типовые проекты — 14 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (58) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время, по данным m2bomber, около 27% двухкомнатных квартир сдают за 17 000 грн в месяц.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в октябре 2025 фактически не изменилась за последний месяц. Если в начале сентября 2025 года аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 29 200 грн в среднем, то в начале октября цена осталась такой же.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают во Франковском районе – 28 200 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 37 000 грн.
- Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) — 34 000 грн.
Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.
Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:
- Советские типовые проекты – 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 28 000 – 30 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (23) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.