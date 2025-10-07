Запланована подія 2

Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)

Львів
Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 33%, как и цена трехкомнатных квартир.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В октябре 2025 года цены арендодателей во Львове стабилизировались после предыдущего роста, сохранившись на уровне 18 700 гривен, как и в сентябре. В то же время арендаторы демонстрируют более осторожное поведение: средняя сумма, которую они готовы платить, снизилась с 16 700 до 16 200 гривен (примерно на 3%), что свидетельствует о постепенном охлаждении спроса после летнего пика.

Фото 2 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидерами по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Сиховский — 19 600 грн; 
  • Шевченковский — 18 700 грн.

В то же время, к районам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 относятся:

  • Галицкий — 18 000 грн; 
  • Франковский — 18 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Тем временем, к наиболее доступным районам относятся:

  • Железнодорожный — 16 000 грн; 
  • Лычаковский — 15 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) – 20 000 грн; 
  • Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) – 20 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 4 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове – октябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс – 16 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:

  • Советские типовые проекты – 12 000 грн. 
  • Хрущевка – 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир во Львове составляет 20 000 – 22 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (129) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир во Львове выросла в среднем на 4,2% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 18 800 гривен, а предложения арендодателей достигали 22 900 гривен, то к октябрю показатели изменились до 19 600 гривен для арендаторов (+4,3%) и 23 900 гривен для арендодателей (+4,4%) по данным ЛУН Статистика.

Фото 6 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Обычно такой рост происходит из-за стабильно высокого спроса на большие квартиры в осенний период, когда на рынке активно присутствуют семьи, работники после летних отпусков и внутренние мигранты, которые ищут более комфортное жилье.

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Шевченковский — 29 200 грн; 
  • Галицкий — 25 000 грн; 
  • Франковский — 25 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся районы:

  • Лычаковский — 23 000 грн; 
  • Железнодорожный – 20 000 грн.

Более бюджетные предложения по аренде квартир предлагает:

  • Сиховский — 19 000 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове по районам – октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 32 200 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 год) — 27 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 8 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове – октябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время двухкомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, по типу:

  • Австрийский люкс — 20 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:

  • Хрущевки — 15 000 грн; 
  • Советские типовые проекты — 14 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 14 000 – 16 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (58) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время, по данным m2bomber, около 27% двухкомнатных квартир сдают за 17 000 грн в месяц.

Фото 10 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир во Львове - октябрь 2025, инфографика m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры во Львове в октябре 2025 фактически не изменилась за последний месяц. Если в начале сентября 2025 года аренда трехкомнатной квартиры могла стоить 29 200 грн в среднем, то в начале октября цена осталась такой же.

Фото 11 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Квартиры из среднего сегмента цен больше всего предлагают во Франковском районе – 28 200 грн.

Фото 12 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове по районам - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие трехкомнатные квартиры можно найти в домах, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 37 000 грн.
  • Спецпроекты (построенные с 1992 по 2010 годы) — 34 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре.

Фото 13 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по годам застройки во Львове – октябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые варианты можно найти в домах типа:

  • Советские типовые проекты – 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир во Львове составляет 28 000 – 30 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (23) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 14 — Цены на аренду квартир во Львове в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир во Львове, инфографика: ЛУН Статистика