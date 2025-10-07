Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)

Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Ознакомьтесь с аналитикой и инфографикой в ​​этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года

В октябре 2025 арендный рынок Киева продолжает демонстрировать стабильный рост. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице снизилась более чем на 8% за последний месяц и выросла на 0,86% в годовом измерении.

Как изменились цены на аренду в Киеве – октябрь 2025 года, инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Киеве снизилась на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость составляла 18 800 – 20 000 гривен, то к октябрю она упала до 16 900 – 18 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Теоретически снижение арендной платы могло быть связано с сезонным уменьшением спроса осенью, когда становится меньше студентов и временных арендаторов. Также на рынок могли повлиять экономические факторы или увеличение предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

Печерский — 35 000 грн;

Шевченковский — 25 000 грн;

Голосеевский — 20 900 грн.

В то же время, к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся:

Подольский — 18 000 грн;

Соломенский — 16 000 грн;

Дарницкий — 16 000 грн;

Оболонский — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:

Святошинский — 13 500 грн;

Днепровский — 13 000 грн;

Деснянский — 10 000 грн.

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:

Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;

Буча — 14 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 16 000 грн;

Вишнёвое — 14 000 грн;

Бровары — 13 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, таких как:

Новостройки (построены после 2010 года) – 23 000 грн.;

Дореволюционные (построены в 1918 году) – 28 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – жовтень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 17 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 20 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн ;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 12 000 грн .

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 000–16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (324) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 16 000 грн и по такой цене сдается 8.9% однокомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают по цене 27 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве упала на 7–11% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость составляла 27 500 – 29 000 гривен, то к октябрю она снизилась до 21 700 – 26 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам

Самыми дорогими районами являются:

Печерский — 41 600 грн;

Шевченковский — 30 000 грн;

Голосеевский — 29 200 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к ним относятся:

Подольский — 23 000 грн;

Оболонский — 20 900 грн;

Соломенский — 20 000 грн;

Дарницкий — 19 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

Буча — 18 000 грн;

Софиевская Борщаговка — 22 000 грн.

Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:

Святошинский — 18 000 грн;

Днепровский — 16 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 35 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 41 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах типа:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 26 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 30 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах типа:

Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 14 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодным расположением в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (476) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 600 грн, по такой цене сдается 10.3% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в октябре 2025 года составляет 29 400 грн. То есть цена фактически не изменилась, на 1.7% если точнее, упала по сравнению с прошлым месяцем (29 900 грн).

В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 600 грн. Цена почти не изменилась (снизилась на 0.7%), если сравнивать с прошлым месяцем (41 900 грн).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому последними месяцами наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

Печерский — 66 600 грн;

Шевченковский — 45 800 грн;

Голосеевский — 45 800 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в октябре 2025 относятся:

Подольский — 34 700 грн;

Соломенский — 30 000 грн;

Дарницкий — 23 100 грн;

Оболонский — 28 500 грн;

Днепровский — 28 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:

Деснянский — 15 000 грн;

Святошинский — 23 300 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах типа:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 54 000 грн;

ореволюционные (построенные до 1918 года) — 54 000 грн.

Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 41 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 45 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

И наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах типа:

Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 17 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 19 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодным расположением в исторических районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве, инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 25 600 грн, по такой цене сдается 13% квартир.