Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)

Київ
Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)

Delo.ua собрал данные из самых авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Ознакомьтесь с аналитикой и инфографикой в ​​этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года

В октябре 2025 арендный рынок Киева продолжает демонстрировать стабильный рост. Согласно данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в столице снизилась более чем на 8% за последний месяц и выросла на 0,86% в годовом измерении.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Как изменились цены на аренду в Киеве – октябрь 2025 года, инфографика: m2bomber

Более подробно ситуацию с ценами по квартирам по количеству комнат и районному расположению рассмотрим ниже.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Киеве снизилась на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость составляла 18 800 – 20 000 гривен, то к октябрю она упала до 16 900 – 18 000 гривен, по данным ЛУН Статистика.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Теоретически снижение арендной платы могло быть связано с сезонным уменьшением спроса осенью, когда становится меньше студентов и временных арендаторов. Также на рынок могли повлиять экономические факторы или увеличение предложений жилья.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Самые дорогие предложения по аренде однокомнатных квартир наблюдаются в таких районах, как:

  • Печерский — 35 000 грн;
  • Шевченковский — 25 000 грн;
  • Голосеевский — 20 900 грн.

В то же время, к районам со средним сегментом цен на аренду квартир в октябре 2025 года относятся:

  • Подольский — 18 000 грн;
  • Соломенский — 16 000 грн;
  • Дарницкий — 16 000 грн;
  • Оболонский — 15 000 грн.
Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

А вот самое доступное жилье можно найти в следующих районах:

  • Святошинский — 13 500 грн;
  • Днепровский — 13 000 грн;
  • Деснянский — 10 000 грн. 

Также доступные предложения по аренде однокомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в следующих населенных пунктах:

  • Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн; 
  • Буча — 14 000 грн; 
  • Софиевская Борщаговка — 16 000 грн; 
  • Вишнёвое — 14 000 грн;
  • Бровары — 13 000 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах, таких как:

  • Новостройки (построены после 2010 года) – 23 000 грн.;
  • Дореволюционные (построены в 1918 году) – 28 000 грн.

Первая категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, ремонту и инфраструктуре. Дореволюционные дома высоко ценятся за винтажность, высокие потолки и расположение в исторических районах Киева.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – жовтень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего ценового сегмента" можно найти в таких домах, как:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) — 17 000 грн;
  • Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) — 20 000 грн.

Самые дешевые варианты можно найти в домах по типу:

  • Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 12 000 грн;
  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 000–16 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (324) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

В то же время, согласно данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 16 000 грн и по такой цене сдается 8.9% однокомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают по цене 27 000 грн.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало октября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Киеве упала на 7–11% по сравнению с прошлым месяцем. Если в начале сентября средняя стоимость составляла 27 500 – 29 000 гривен, то к октябрю она снизилась до 21 700 – 26 000 гривен по данным ЛУН Статистика.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве по районам

Самыми дорогими районами являются:

  • Печерский — 41 600 грн; 
  • Шевченковский — 30 000 грн; 
  • Голосеевский — 29 200 грн.

Что касается районов со средним сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к ним относятся:

  • Подольский — 23 000 грн; 
  • Оболонский — 20 900 грн; 
  • Соломенский — 20 000 грн; 
  • Дарницкий — 19 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Также доступные предложения в среднем диапазоне цен по аренде двухкомнатных квартир можно найти в агломерации Киева в таких населенных пунктах:

  • Буча — 18 000 грн; 
  • Софиевская Борщаговка — 22 000 грн.

Самое дешевое двухкомнатное жилье предлагают в аренду в таких районах, как:

  • Святошинский — 18 000 грн; 
  • Днепровский — 16 000 грн; 
  • Деснянский — 12 000 грн.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно предлагаются в домах таких типов, как:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 35 000 грн;
  • Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 41 000 грн.

В то же время двухкомнатные квартиры сдают по средней цене в домах типа:

  • Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 26 000 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 30 000 грн.
Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Самые дешевые предложения по двухкомнатным квартирам можно найти в домах типа:

  • Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 14 000 грн;
  • Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 15 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодным расположением в исторических или хорошо транспортно доступных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (476) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

В то же время по данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 15 600 грн, по такой цене сдается 10.3% двухкомнатных квартир в Киеве.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в октябре 2025 года составляет 29 400 грн. То есть цена фактически не изменилась, на 1.7% если точнее, упала по сравнению с прошлым месяцем (29 900 грн).

В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 600 грн. Цена почти не изменилась (снизилась на 0.7%), если сравнивать с прошлым месяцем (41 900 грн).

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами указывает на то, что цена в предложениях (объявлениях от арендодателей) часто не соответствует тем суммам, которые готовы платить арендаторы. Поэтому последними месяцами наблюдается тенденция, где арендодатели постепенно снижают цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с реалиями рынка.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры являются:

  • Печерский — 66 600 грн; 
  • Шевченковский — 45 800 грн; 
  • Голосеевский — 45 800 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в октябре 2025 относятся:

  • Подольский — 34 700 грн; 
  • Соломенский — 30 000 грн; 
  • Дарницкий — 23 100 грн; 
  • Оболонский — 28 500 грн; 
  • Днепровский — 28 000 грн.

Самая доступная аренда жилья предлагается в таких районах, как:

  • Деснянский — 15 000 грн; 
  • Святошинский — 23 300 грн.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по типу дома

Самые дорогие предложения по аренде трехкомнатных квартир в Киеве можно найти в домах типа:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 54 000 грн; 
  • ореволюционные (построенные до 1918 года) — 54 000 грн.

Средний сегмент цен на трехкомнатные квартиры приходится на такие дома, как:

  • Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 41 000 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 45 000 грн.
Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

И наконец, самые дешевые квартиры традиционно можно найти в домах типа:

  • Хрущевки (построенные с 1956 до 1969 года) — 17 000 грн;
  • Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 19 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковок и развитой инфраструктурой. Старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодным расположением в исторических районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 20 000 – 25 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве, инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 25 600 грн, по такой цене сдается 13% квартир.

Фото 17 — Цены на аренду квартир в Киеве в октябре 2025 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на октябрь 2025, инфографика: m2bomber