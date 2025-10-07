Ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 33%, як і ціна трикімнатних квартир.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову

У жовтні 2025 року ціни орендодавців у Львові стабілізувалися після попереднього зростання, зберігшись на рівні 18 700 гривень, як і у вересні. Водночас орендарі демонструють обережнішу поведінку: середня сума, яку вони готові платити, знизилася з 16 700 до 16 200 гривень (приблизно на 3%), що свідчить про поступове охолодження попиту після літнього піку.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Львові – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Сихівський — 19 600 грн;

Шевченківський — 18 700 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться:

Галицький — 18 000 грн;

Франківський — 18 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Львова - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Тим часом, до найбільш доступних районів відносяться:

Залізничний — 16 000 грн;

Личаківський — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 20 000 грн.

Спецроєкти (побудовані з 1992 по 2010 роки) – 20 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – жовтень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс – 16 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 12 000 грн.

Хрущовка – 12 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Львові становить 20 000 – 22 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (129) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову

Станом на початок жовтня 2025 року оренда двокімнатних квартир у Львові зросла в середньому на 4,2% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку вересня середня вартість фактично зданих квартир становила 18 800 гривень, а пропозиції орендодавців сягали 22 900 гривень, то до жовтня показники змінилися до 19 600 гривень для орендарів (+4,3%) та 23 900 гривень для орендодавців (+4,4%) за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові - жовтень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Зазвичай таке зростання відбувається через стабільно високий попит на більші квартири в осінній період, коли на ринку активно присутні сім'ї, працівники після літніх відпусток та внутрішні мігранти, які шукають комфортніше житло.

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Шевченківський — 29 200 грн;

Галицький — 25 000 грн;

Франківський — 25 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у жовтні 2025, до якого належать райони:

Личаківський — 23 000 грн;

Залізничний – 20 000 грн.

Більш бюджетні пропозиції по оренді квартир пропонує:

Сихівський — 19 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Львові за районами - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 32 200 грн.

Спецпроєкти (побудовані з 1992 по 2010 рік) — 27 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – жовтень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас двокімнатні квартири "середнього цінового сегменту" можна знайти в таких будинках, по типу:

Австрійський люкс — 20 000 грн.

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Хрущовки — 15 000 грн;

Радянські типові проєкти — 14 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Львові становить 14 000 – 16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (58) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас, за даними m2bomber, близько 27% двокімнатних квартир здають за 17 000 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові - жовтень 2025, інфографіка m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову

Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у жовтні 2025 фактично не змінилася за останній місяць. Якщо на початку вересня 2025 року оренда трикімнатної квартири могла вартувати 29 200 грн у середньому, то на початку жовтня ціна залишилася такою самою.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Франківському районі – 28 200 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Львові за районами - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі трикімнатні квартири можна знайти у будинках, як:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 37 000 грн.

Спецпроєкти (побудовані з 1992 по 2010 роки) — 34 000 грн.

Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, ремонту та інфраструктурі.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за роками забудови у Львові – жовтень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Найдешевші варіанти можна знайти в будинках по типу:

Радянські типові проєкти – 16 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Львові становить 28 000 – 30 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (23) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.