Ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 14%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 19%, в той час, як ціна трикімнатних квартир продовжує залишатися відносно стабільною.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок жовтня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Одесі (+50%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Кропивницькому (+23%), Черкасах (+20%), Полтаві (+31%), Вінниці (+36%), Ужгороді (+15%). В середньому ціни на оренду піднялися на 14%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 18 000 грн;

Ужгородська — 20 800 грн;

Львівська — 18 700 грн;

Івано-Франківська — 15 400 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Луцька — 15 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:

Тернопільська — 11 200 грн;

Чернівецька — 12 500 грн;

Черкаська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Одеська — 12 000 грн;

Полтавська — 10 500 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 7 000 грн;

Кропивницька — 8 000 грн;

Чернігівська — 8 000 грн;

Миколаївська — 6 000 грн;

Запорізька — 5 000 грн;

Харківська — 4 500 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 8,7 років;

Сумська — 10,9 років;

Ужгородська — 9,9 років;

Дніпровська — 10,1 років;

Вінницька — 10,4 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Запорізька — 11,1 років;

Хмельницька — 11,3 років;

Луцька — 11,6 років;

Полтавська — 11,9 років;

Черкаська — 12,9 років;

Київська — 12,5 років;

Тернопільська — 12,7 років;

Одеська — 12,9 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Кропивницька — 13,2 років;

Житомирська — 13,6 років;

Рівненська — 15 років;

Чернівецька — 15,3 роки;

Чернігівська — 14,8 років;

Харківська — 17 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок жовтня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 37% (як в Одесі), на 33% (Львів) або на 22-29% (Тернопіль, Житомир, Вінниця, Чернівці), а подекуди ціна залишилася стабільною.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 26 000 грн;

Ужгородська — 25 000 грн;

Львівська — 25 900 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:

Івано-Франківська — 18 700 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Одеська — 15 500 грн;

Чернівецька — 16 700 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Дніпровська — 16 000 грн;

Черкаська — 16 000 грн;

Тернопільська — 13 700 грн;

Полтавська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 500 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 8 250 грн;

Чернігівська — 8 000 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Запорізька — 7 000 грн;

Харківська — 6 500 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Дніпровська — 9,8 років;

Івано-Франківська — 10 років;

Сумська — 13 років;

Львівська — 13 років;

Ужгородська — 10,6 років;

Запорізька — 11,4 років;

Київська — 13,3 років;

Луцька — 15 років;

Полтавська — 14,2 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Одеська — 14,6 років;

Ужгородська — 13,2 років;

Миколаївська — 13,6 років;

Черкаська — 13,2 років;

Тернопільська — 15,5 років;

Вінницька — 16 років;

Чернівецька — 16 років;

Хмельницька — 15 років;

Житомирська — 16,5 років;

Рівненська — 18,5 років;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Чернігівська — 21,7 років;

Харківська — 19,8 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок жовтня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні змінилася нерівномірно. Наприклад, в Сумах зняти "трьошку" стало дещо дешевше, при цьому значно піднялися ціни у дев'яти регіонах України (на заході, в центрі та півдні): на 28% в середньому.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 41 600 грн;

Львівська — 29 200 грн;

Одеська — 20 800 грн;

Івано-Франківська — 20 000 грн;

Дніпровська — 19 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:

Чернівецька — 17 700 грн;

Вінницька — 17 000 грн;

Полтавська — 15 000 грн;

Тернопільська — 14 600 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:

Миколаївська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Сумська — 11 000 грн;

Чернігівська — 11 000 грн;

Харківська — 10 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Сумська — 11 років;

Дніпровська — 11 років;

Миколаївська — 12,4 років;

Запорізька — 11,5 років.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Івано-Франківська — 13 років;

Одеська — 14,3 років;

Полтавська — 13 років;

Львівська — 14,2 років;

Тернопільська — 16,4 років;

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Харківська — 17,2 років;

Вінницька — 16,6 років;

Житомирська — 19 років;

Чернівецька — 19,5 років;

Хмельницька — 17,9 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

