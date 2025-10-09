- Категорія
Ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у жовтні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 14%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 19%, в той час, як ціна трикімнатних квартир продовжує залишатися відносно стабільною.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок жовтня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Одесі (+50%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Кропивницькому (+23%), Черкасах (+20%), Полтаві (+31%), Вінниці (+36%), Ужгороді (+15%). В середньому ціни на оренду піднялися на 14%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 18 000 грн;
- Ужгородська — 20 800 грн;
- Львівська — 18 700 грн;
- Івано-Франківська — 15 400 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Луцька — 15 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:
- Тернопільська — 11 200 грн;
- Чернівецька — 12 500 грн;
- Черкаська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Одеська — 12 000 грн;
- Полтавська — 10 500 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 7 000 грн;
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн;
- Миколаївська — 6 000 грн;
- Запорізька — 5 000 грн;
- Харківська — 4 500 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 8,7 років;
- Сумська — 10,9 років;
- Ужгородська — 9,9 років;
- Дніпровська — 10,1 років;
- Вінницька — 10,4 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Запорізька — 11,1 років;
- Хмельницька — 11,3 років;
- Луцька — 11,6 років;
- Полтавська — 11,9 років;
- Черкаська — 12,9 років;
- Київська — 12,5 років;
- Тернопільська — 12,7 років;
- Одеська — 12,9 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Кропивницька — 13,2 років;
- Житомирська — 13,6 років;
- Рівненська — 15 років;
- Чернівецька — 15,3 роки;
- Чернігівська — 14,8 років;
- Харківська — 17 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок жовтня 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 37% (як в Одесі), на 33% (Львів) або на 22-29% (Тернопіль, Житомир, Вінниця, Чернівці), а подекуди ціна залишилася стабільною.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 26 000 грн;
- Ужгородська — 25 000 грн;
- Львівська — 25 900 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:
- Івано-Франківська — 18 700 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Одеська — 15 500 грн;
- Чернівецька — 16 700 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Дніпровська — 16 000 грн;
- Черкаська — 16 000 грн;
- Тернопільська — 13 700 грн;
- Полтавська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 500 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 8 250 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Запорізька — 7 000 грн;
- Харківська — 6 500 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Дніпровська — 9,8 років;
- Івано-Франківська — 10 років;
- Сумська — 13 років;
- Львівська — 13 років;
- Ужгородська — 10,6 років;
- Запорізька — 11,4 років;
- Київська — 13,3 років;
- Луцька — 15 років;
- Полтавська — 14,2 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Одеська — 14,6 років;
- Ужгородська — 13,2 років;
- Миколаївська — 13,6 років;
- Черкаська — 13,2 років;
- Тернопільська — 15,5 років;
- Вінницька — 16 років;
- Чернівецька — 16 років;
- Хмельницька — 15 років;
- Житомирська — 16,5 років;
- Рівненська — 18,5 років;
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Чернігівська — 21,7 років;
- Харківська — 19,8 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок жовтня 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні змінилася нерівномірно. Наприклад, в Сумах зняти "трьошку" стало дещо дешевше, при цьому значно піднялися ціни у дев'яти регіонах України (на заході, в центрі та півдні): на 28% в середньому.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 41 600 грн;
- Львівська — 29 200 грн;
- Одеська — 20 800 грн;
- Івано-Франківська — 20 000 грн;
- Дніпровська — 19 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться області:
- Чернівецька — 17 700 грн;
- Вінницька — 17 000 грн;
- Полтавська — 15 000 грн;
- Тернопільська — 14 600 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Миколаївська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Сумська — 11 000 грн;
- Чернігівська — 11 000 грн;
- Харківська — 10 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Сумська — 11 років;
- Дніпровська — 11 років;
- Миколаївська — 12,4 років;
- Запорізька — 11,5 років.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Івано-Франківська — 13 років;
- Одеська — 14,3 років;
- Полтавська — 13 років;
- Львівська — 14,2 років;
- Тернопільська — 16,4 років;
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Харківська — 17,2 років;
- Вінницька — 16,6 років;
- Житомирська — 19 років;
- Чернівецька — 19,5 років;
- Хмельницька — 17,9 років.
