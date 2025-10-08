Ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2025 (інфографіка).

Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 50%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 37%, а оренда трикімнатних вартує на 4% дорожче, ніж шість місяців тому.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі

За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася. Якщо у вересні орендодавці пропонували житло в середньому за 13 000 гривень, то в жовтні ціна знизилася до 12 000 гривень, що становить приблизно 7,7%. Водночас орендарі, які у вересні орендували квартири в середньому за 9 500 гривень, у жовтні сплачували близько 9 000 гривень, тобто на 5,3% менше, ніж місяцем раніше.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Одесі – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси

Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:

Приморський — 14 000 грн;

Київський — 9 500 грн.

Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться:

Хаджибейський — 8 000 грн;

Пересипський — 6 500 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Одеси - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000–10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (317) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 4 800 грн і за такою ціною здається 20% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі - жовтень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі

У жовтні 2025 року в Одесі зафіксовано помітне зниження цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у вересні середня вартість пропозицій становила 16 800 гривень, то в жовтні вона зменшилася до 15 500 гривень, тобто приблизно на 7,7%. Водночас орендарі, які у вересні знімали житло в середньому за 14 400 гривень, у жовтні платили близько 12 200 гривень, що означає зниження майже на 15,3%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі - жовтень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах

Найдорожчим районом традиційно виступає:

Приморський — 17 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у жовтні 2025, до якого належать:

Київський — 13 000 грн;

Хаджибейський — 9 000 грн;

Пересипський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Одесі за районами - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (157) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 15 800 грн, за такою ціною здається 21.4% двокімнатних квартир в Одесі.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі - жовтень 2025, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у жовтні 2025 спала на 16,8% за останній місяць. Тобто як на початку вересня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 25 000 грн в середньому, то на початку жовтня ціна сягнула 20 800 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:

Приморський — 26 000 грн.

Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 12 500 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Одесі за районами - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.