- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2025 (інфографіка)
Онлайн-медіа ресурс Delo.ua зібрав дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир в Одесі у жовтні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 50%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 37%, а оренда трикімнатних вартує на 4% дорожче, ніж шість місяців тому.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Одесі
За даними ЛУН Статистика, у жовтні 2025 року середня вартість оренди однокімнатних квартир у нижньому ціновому сегменті зменшилася. Якщо у вересні орендодавці пропонували житло в середньому за 13 000 гривень, то в жовтні ціна знизилася до 12 000 гривень, що становить приблизно 7,7%. Водночас орендарі, які у вересні орендували квартири в середньому за 9 500 гривень, у жовтні сплачували близько 9 000 гривень, тобто на 5,3% менше, ніж місяцем раніше.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Одеси
Найдорожчі пропозиції по оренді однокімнатних квартир спостерігаються в таких районах, як:
- Приморський — 14 000 грн;
- Київський — 9 500 грн.
Водночас, до районів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться:
- Хаджибейський — 8 000 грн;
- Пересипський — 6 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 8 000–10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (317) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Одесі становить 4 800 грн і за такою ціною здається 20% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Одесі
У жовтні 2025 року в Одесі зафіксовано помітне зниження цін на оренду двокімнатних квартир як у пропозиціях орендодавців, так і у фактичних угодах орендарів. Якщо у вересні середня вартість пропозицій становила 16 800 гривень, то в жовтні вона зменшилася до 15 500 гривень, тобто приблизно на 7,7%. Водночас орендарі, які у вересні знімали житло в середньому за 14 400 гривень, у жовтні платили близько 12 200 гривень, що означає зниження майже на 15,3%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Одесі по районах
Найдорожчим районом традиційно виступає:
- Приморський — 17 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у жовтні 2025, до якого належать:
- Київський — 13 000 грн;
- Хаджибейський — 9 000 грн;
- Пересипський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (157) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Одесі становить 15 800 грн, за такою ціною здається 21.4% двокімнатних квартир в Одесі.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Одесі
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Одесі у жовтні 2025 спала на 16,8% за останній місяць. Тобто як на початку вересня 2025 року ціна на оренду трикімнатної квартири в Одесі становила 25 000 грн в середньому, то на початку жовтня ціна сягнула 20 800 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчим районом для оренди 3-кімнатної квартири незмінно виступає:
- Приморський — 26 000 грн.
Квартири з середнього сегменту цін найбільше пропонують у Київському районі — 12 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Одесі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Одесі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.