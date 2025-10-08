- Категорія
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 14%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 7%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 19%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок жовтня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі фактично не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок вересня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 12 000 грн, то на початок жовтня орендувати однокімнатну квартиру можна було за таку саму ціну.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Центральний — 12 500 грн;
- Шевченківський — 12 300 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться:
- Амур-Нижньодніпровський — 11 000 грн;
- Індустріальний — 10 500 грн;
- Чечелівський — 10 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (152) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі так само не змінилася, як і однокімнатні квартири. Тобто на початку вересня 2025 ціна становила 16 000 грн і на початку жовтня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі залишилась такою самою.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 21 000 грн;
- Шевченківський — 18 900 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у жовтні 2025, до якого належать райони:
- Центральний — 16 500 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 14 000 грн;
- Індустріальний — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (146) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі навіть дещо впала – на 5%. На початку вересня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 20 000 грн, а на початку жовтня ціна становила 19 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає
- Соборний район — 26 500 грн;
- Центральний — 19 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (80) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.