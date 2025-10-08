Запланована подія 2

Нерухомість
Дата публікації
Дніпро
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 14%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 7%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 19%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок жовтня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі фактично не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок вересня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 12 000 грн, то на початок жовтня орендувати однокімнатну квартиру можна було за таку саму ціну.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

  • Соборний — 15 000 грн; 
  • Центральний — 12 500 грн; 
  • Шевченківський — 12 300 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у жовтні 2025 відносяться:

  • Амур-Нижньодніпровський — 11 000 грн; 
  • Індустріальний — 10 500 грн; 
  • Чечелівський — 10 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (152) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі так само не змінилася, як і однокімнатні квартири. Тобто на початку вересня 2025 ціна становила 16 000 грн і на початку жовтня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі залишилась такою самою.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) - жовтень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

  • Соборний — 21 000 грн; 
  • Шевченківський — 18 900 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у жовтні 2025, до якого належать райони:

  • Центральний — 16 500 грн; 
  • Амур-Нижньодніпровський — 14 000 грн; 
  • Індустріальний — 12 000 грн. 
Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (146) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі навіть дещо впала – на 5%. На початку вересня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 20 000 грн, а на початку жовтня ціна становила 19 000 грн.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає

  • Соборний район — 26 500 грн;
  • Центральний — 19 500 грн.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (80) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі, інфографіка: ЛУН Статистика