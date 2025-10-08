- Категория
Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 14%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 7%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 19%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало сентября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 12 000 грн, то на начало октября арендовать однокомнатную квартиру можно было по той же цене.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидерами по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Центральный — 12 500 грн;
- Шевченковский — 12 300 грн.
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в октябре 2025 относятся:
- Амур-Нижнеднепровский — 11 000 грн;
- Индустриальный — 10 500 грн;
- Чечеловский — 10 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре так же не изменилась, как и однокомнатные квартиры. То есть в начале сентября 2025 цена составляла 16 000 грн и в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 21 000 грн;
- Шевченковский — 18 900 грн.
За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся районы:
- Центральный — 16 500 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 14 000 грн;
- Индустриальный — 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (146) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре даже несколько упала – на 5%. В начале сентября 2025 аренда трехкомнатных стоила около 20 000 грн, а в начале октября цена составила 19 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:
- Соборный район — 26 500 грн;
- Центральный — 19 500 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (80) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.