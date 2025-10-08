Запланована подія 2

Категория
Недвижимость
Дата публикации
Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 14%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 7%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 19%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало сентября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 12 000 грн, то на начало октября арендовать однокомнатную квартиру можно было по той же цене.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Соборный — 15 000 грн; 
  • Центральный — 12 500 грн; 
  • Шевченковский — 12 300 грн.

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в октябре 2025 относятся:

  • Амур-Нижнеднепровский — 11 000 грн; 
  • Индустриальный — 10 500 грн; 
  • Чечеловский — 10 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре так же не изменилась, как и однокомнатные квартиры. То есть в начале сентября 2025 цена составляла 16 000 грн и в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Соборный — 21 000 грн; 
  • Шевченковский — 18 900 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в октябре 2025, к которому относятся районы:

  • Центральный — 16 500 грн; 
  • Амур-Нижнеднепровский — 14 000 грн; 
  • Индустриальный — 12 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (146) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре даже несколько упала – на 5%. В начале сентября 2025 аренда трехкомнатных стоила около 20 000 грн, а в начале октября цена составила 19 000 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:

  • Соборный район — 26 500 грн; 
  • Центральный — 19 500 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам - октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (80) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в октябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре, инфографика: ЛУН Статистика