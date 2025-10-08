Запланована подія 2

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на жовтень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у жовтні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 13%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок жовтня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківску впала у ціні на 7,8% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок вересня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 16 700 грн, то на початок жовтня середня ціна оренди "однушок" становила 15 400 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – жовтень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 14 000 – 16 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (63) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася. Тобто на початку вересня 2025 ціна становила 18 700 грн, і на початку жовтня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 18 700 грн.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) - жовтень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 – 25 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (75) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

У порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську впала на 3,85%. Тобто на початку вересня 2025 ціна оренда "трьошки" вартувала в середньому 20 800 грн, а вже на початку жовтня середня ціна на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 грн.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) - жовтень 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на жовтень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (31) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у жовтні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську, інфографіка: ЛУН Статистика