Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске упала в цене на 7,8% по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало сентября в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 16 700 грн, то на начало октября средняя цена аренды "однушек" составила 15 400 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – октябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 – 16 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (63) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась. То есть в начале сентября 2025 цена составляла 18 700 грн, и в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 18 700 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) - октябрь 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 – 25 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (75) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на 2025 год, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с прошлым месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске упала на 3,85%. То есть в начале сентября 2025 цена аренды "трешки" стоила в среднем 20 800 грн, а уже в начале октября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) - октябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (31) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.