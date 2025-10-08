- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на октябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в октябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в октябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 13%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 20%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало октября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске упала в цене на 7,8% по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало сентября в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 16 700 грн, то на начало октября средняя цена аренды "однушек" составила 15 400 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 – 16 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (63) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась. То есть в начале сентября 2025 цена составляла 18 700 грн, и в начале октября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 18 700 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 – 25 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (75) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По сравнению с прошлым месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске упала на 3,85%. То есть в начале сентября 2025 цена аренды "трешки" стоила в среднем 20 800 грн, а уже в начале октября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на октябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (31) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.