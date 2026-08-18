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Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, стоимость аренды
Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 4%–100%, двухкомнатные квартиры подорожали на 17%–145%, тогда как цена трехкомнатных квартир местами выросла на 5%–60%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:

  • Харькове — +100%;
  • Львове — +32%;
  • Полтаве — +30%;
  • Ужгороде — +29%;
  • Запорожье — +27%;
  • Виннице — +26%;
  • Тернополе — +23%;
  • Николаеве — +23%;
  • Хмельницком — +23%;
  • Ивано-Франковске — +21%;
  • Одессе — +15%;
  • Днепре — +4%.

При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-10%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали еще больше: на 22%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Закарпатская — 26 900 грн;
  • Львовская — 24 700 грн;
  • Ивано-Франковская — 20 200 грн;
  • Винницкая — 18 300 грн;
  • г. Киев и область — 18 000 грн;
  • Волынская — 18 000 грн;
  • Тернопольская — 17 900 грн;
  • Черкасская — 16 500 грн;
  • Одесская — 15 000 грн;
  • Полтавская — 15 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 года относятся области:

  • Хмельницкая — 14 000 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Ровненская — 12 500 грн;
  • Днепропетровская — 12 500 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:

  • Черниговская — 9 500 грн;
  • Николаевская — 8 000 грн;
  • Харьковская — 8 000 грн;
  • Запорожская — 7 000 грн;
  • Сумская — 6 250 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, который отражает, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Ивано-Франковская — 8,3 года;
  • Запорожская — 9,1 года;
  • Закарпатская — 9,5 года;
  • Днепропетровская — 9,6 года;
  • Николаевская — 9,6 года;
  • Полтавская — 9,8 года;
  • Тернопольская — 10,6 года;
  • Хмельницкая — 10,9 года;
  • Харьковская — 11,2 года;
  • Черкасская — 11,2 года;
  • Львовская — 11,3 года;
  • Винницкая — 11,5 года;
  • Одесская — 12,5 года.

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

  • Волынская — 12,6 года;
  • Черниговская — 13,4 года;
  • Житомирская — 13,9 года;
  • Киевская — 14,2 года;
  • Сумская — 14,6 года;
  • Черновицкая — 14,6 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Ровненская — 16,8 года.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

  • Харькове — +146%;
  • Ужгороде — +79%;
  • Хмельницком — +60%;
  • Николаеве — +63%;
  • Черновцах — +49%;
  • Запорожье — +43%;
  • Львове — +27%;
  • Виннице — +25%;
  • Одессе — +19%.

При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-7%) и Сумах (-20%).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • Закарпатская — 44 800 грн;
  • Львовская — 29 100 грн;
  • г. Киев и область — 27 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:

  • Черновицкая — 24 900 грн;
  • Ивано-Франковская — 24 700 грн;
  • Одесская — 20 000 грн;
  • Винницкая — 20 000 грн;
  • Днепропетровская — 19 000 грн;
  • Полтавская — 18 000 грн;
  • Хмельницкая — 18 000 грн;
  • Харьковская — 14 800 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Николаевская — 13 000 грн;
  • Ровненская — 12 500 грн;
  • Запорожская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:

  • Черниговская — 8 500 грн;
  • Сумская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Закарпатская — 8,2 года;
  • Николаевская — 8,8 года;
  • Днепропетровская — 8,9 года;
  • Запорожская — 9 лет;
  • Ивано-Франковская — 9,8 года;
  • Харьковская — 9,9 года;
  • Полтавская — 11,6 года;
  • Хмельницкая — 12,2 года;
  • Черновицкая — 12,6 года;
  • Одесская — 13,1 года;
  • Львовская — 13,1 года;
  • Киевская — 14 лет.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрирует такой регион:

  • Винницкая — 14,6 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Житомирская — 17,1 года;
  • Ровненская — 19,9 года;
  • Черниговская — 22,4 года.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине сохраняет позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+60%), Днепре (+5%), Житомире (+17%), Львове (+23%), Ивано-Франковске (+51%), Запорожье (+30%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

  • г. Киев и область — 44 800 грн;
  • Львовская — 35 900 грн;
  • Ивано-Франковская — 31 400 грн;
  • Одесская — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:

  • Харьковская — 16 000 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Запорожская — 13 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

  • Запорожская — 9,8 года;
  • Ивано-Франковская — 10,1 года;
  • Днепропетровская — 11,4 года;
  • Харьковская — 12,3 года;
  • Киевская — 12,5 года;
  • Одесская — 13,2 года.

Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют такие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

  • Львовская — 14,2 года;
  • Житомирская — 20,4 года.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

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