Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 4%–100%, двухкомнатные квартиры подорожали на 17%–145%, тогда как цена трехкомнатных квартир местами выросла на 5%–60%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:

Харькове — +100%;

Львове — +32%;

Полтаве — +30%;

Ужгороде — +29%;

Запорожье — +27%;

Виннице — +26%;

Тернополе — +23%;

Николаеве — +23%;

Хмельницком — +23%;

Ивано-Франковске — +21%;

Одессе — +15%;

Днепре — +4%.

При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-10%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали еще больше: на 22%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Закарпатская — 26 900 грн;

Львовская — 24 700 грн;

Ивано-Франковская — 20 200 грн;

Винницкая — 18 300 грн;

г. Киев и область — 18 000 грн;

Волынская — 18 000 грн;

Тернопольская — 17 900 грн;

Черкасская — 16 500 грн;

Одесская — 15 000 грн;

Полтавская — 15 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 года относятся области:

Хмельницкая — 14 000 грн;

Житомирская — 14 000 грн;

Ровненская — 12 500 грн;

Днепропетровская — 12 500 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:

Черниговская — 9 500 грн;

Николаевская — 8 000 грн;

Харьковская — 8 000 грн;

Запорожская — 7 000 грн;

Сумская — 6 250 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, который отражает, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.

По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Ивано-Франковская — 8,3 года;

Запорожская — 9,1 года;

Закарпатская — 9,5 года;

Днепропетровская — 9,6 года;

Николаевская — 9,6 года;

Полтавская — 9,8 года;

Тернопольская — 10,6 года;

Хмельницкая — 10,9 года;

Харьковская — 11,2 года;

Черкасская — 11,2 года;

Львовская — 11,3 года;

Винницкая — 11,5 года;

Одесская — 12,5 года.

Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:

Волынская — 12,6 года;

Черниговская — 13,4 года;

Житомирская — 13,9 года;

Киевская — 14,2 года;

Сумская — 14,6 года;

Черновицкая — 14,6 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Ровненская — 16,8 года.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:

Харькове — +146%;

Ужгороде — +79%;

Хмельницком — +60%;

Николаеве — +63%;

Черновцах — +49%;

Запорожье — +43%;

Львове — +27%;

Виннице — +25%;

Одессе — +19%.

При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-7%) и Сумах (-20%).

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

Закарпатская — 44 800 грн;

Львовская — 29 100 грн;

г. Киев и область — 27 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:

Черновицкая — 24 900 грн;

Ивано-Франковская — 24 700 грн;

Одесская — 20 000 грн;

Винницкая — 20 000 грн;

Днепропетровская — 19 000 грн;

Полтавская — 18 000 грн;

Хмельницкая — 18 000 грн;

Харьковская — 14 800 грн;

Житомирская — 14 000 грн;

Николаевская — 13 000 грн;

Ровненская — 12 500 грн;

Запорожская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:

Черниговская — 8 500 грн;

Сумская — 8 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Закарпатская — 8,2 года;

Николаевская — 8,8 года;

Днепропетровская — 8,9 года;

Запорожская — 9 лет;

Ивано-Франковская — 9,8 года;

Харьковская — 9,9 года;

Полтавская — 11,6 года;

Хмельницкая — 12,2 года;

Черновицкая — 12,6 года;

Одесская — 13,1 года;

Львовская — 13,1 года;

Киевская — 14 лет.

Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрирует такой регион:

Винницкая — 14,6 года.

К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Житомирская — 17,1 года;

Ровненская — 19,9 года;

Черниговская — 22,4 года.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало августа 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине сохраняет позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+60%), Днепре (+5%), Житомире (+17%), Львове (+23%), Ивано-Франковске (+51%), Запорожье (+30%).

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:

г. Киев и область — 44 800 грн;

Львовская — 35 900 грн;

Ивано-Франковская — 31 400 грн;

Одесская — 25 000 грн.

К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:

Харьковская — 16 000 грн;

Житомирская — 14 000 грн;

Запорожская — 13 000 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:

Запорожская — 9,8 года;

Ивано-Франковская — 10,1 года;

Днепропетровская — 11,4 года;

Харьковская — 12,3 года;

Киевская — 12,5 года;

Одесская — 13,2 года.

Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют такие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:

Львовская — 14,2 года;

Житомирская — 20,4 года.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

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