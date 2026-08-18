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Цены на аренду квартир в Украине в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в августе 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в августе 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 4%–100%, двухкомнатные квартиры подорожали на 17%–145%, тогда как цена трехкомнатных квартир местами выросла на 5%–60%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев, с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных квартир остаются повышенными в:
- Харькове — +100%;
- Львове — +32%;
- Полтаве — +30%;
- Ужгороде — +29%;
- Запорожье — +27%;
- Виннице — +26%;
- Тернополе — +23%;
- Николаеве — +23%;
- Хмельницком — +23%;
- Ивано-Франковске — +21%;
- Одессе — +15%;
- Днепре — +4%.
При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-10%). В Сумах цены на аренду однокомнатных квартир упали еще больше: на 22%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Закарпатская — 26 900 грн;
- Львовская — 24 700 грн;
- Ивано-Франковская — 20 200 грн;
- Винницкая — 18 300 грн;
- г. Киев и область — 18 000 грн;
- Волынская — 18 000 грн;
- Тернопольская — 17 900 грн;
- Черкасская — 16 500 грн;
- Одесская — 15 000 грн;
- Полтавская — 15 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в августе 2026 года относятся области:
- Хмельницкая — 14 000 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Ровненская — 12 500 грн;
- Днепропетровская — 12 500 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области:
- Черниговская — 9 500 грн;
- Николаевская — 8 000 грн;
- Харьковская — 8 000 грн;
- Запорожская — 7 000 грн;
- Сумская — 6 250 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды — это показатель, который отражает, сколько лет необходимо сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную стоимость. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для дальнейшей сдачи в аренду.
По данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Ивано-Франковская — 8,3 года;
- Запорожская — 9,1 года;
- Закарпатская — 9,5 года;
- Днепропетровская — 9,6 года;
- Николаевская — 9,6 года;
- Полтавская — 9,8 года;
- Тернопольская — 10,6 года;
- Хмельницкая — 10,9 года;
- Харьковская — 11,2 года;
- Черкасская — 11,2 года;
- Львовская — 11,3 года;
- Винницкая — 11,5 года;
- Одесская — 12,5 года.
Более средние показатели окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют такие регионы:
- Волынская — 12,6 года;
- Черниговская — 13,4 года;
- Житомирская — 13,9 года;
- Киевская — 14,2 года;
- Сумская — 14,6 года;
- Черновицкая — 14,6 года.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Ровненская — 16,8 года.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее регион и чем более развита в нем инфраструктура, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало августа 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в:
- Харькове — +146%;
- Ужгороде — +79%;
- Хмельницком — +60%;
- Николаеве — +63%;
- Черновцах — +49%;
- Запорожье — +43%;
- Львове — +27%;
- Виннице — +25%;
- Одессе — +19%.
При этом умеренное снижение зафиксировано в Киеве (-7%) и Сумах (-20%).
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- Закарпатская — 44 800 грн;
- Львовская — 29 100 грн;
- г. Киев и область — 27 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду двухкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:
- Черновицкая — 24 900 грн;
- Ивано-Франковская — 24 700 грн;
- Одесская — 20 000 грн;
- Винницкая — 20 000 грн;
- Днепропетровская — 19 000 грн;
- Полтавская — 18 000 грн;
- Хмельницкая — 18 000 грн;
- Харьковская — 14 800 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Николаевская — 13 000 грн;
- Ровненская — 12 500 грн;
- Запорожская — 10 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области:
- Черниговская — 8 500 грн;
- Сумская — 8 000 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Закарпатская — 8,2 года;
- Николаевская — 8,8 года;
- Днепропетровская — 8,9 года;
- Запорожская — 9 лет;
- Ивано-Франковская — 9,8 года;
- Харьковская — 9,9 года;
- Полтавская — 11,6 года;
- Хмельницкая — 12,2 года;
- Черновицкая — 12,6 года;
- Одесская — 13,1 года;
- Львовская — 13,1 года;
- Киевская — 14 лет.
Более средние показатели окупаемости двухкомнатных квартир демонстрирует такой регион:
- Винницкая — 14,6 года.
К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Житомирская — 17,1 года;
- Ровненская — 19,9 года;
- Черниговская — 22,4 года.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало августа 2026 года аренда трехкомнатных квартир в Украине сохраняет позиции после роста в предыдущие месяцы. Цены остаются повышенными в Харькове (+60%), Днепре (+5%), Житомире (+17%), Львове (+23%), Ивано-Франковске (+51%), Запорожье (+30%).
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидерами среди самых дорогих регионов для аренды остаются области:
- г. Киев и область — 44 800 грн;
- Львовская — 35 900 грн;
- Ивано-Франковская — 31 400 грн;
- Одесская — 25 000 грн.
К регионам с более доступным сегментом цен на аренду трехкомнатных квартир в августе 2026 года относятся:
- Харьковская — 16 000 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Запорожская — 13 000 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
По данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в таких областях:
- Запорожская — 9,8 года;
- Ивано-Франковская — 10,1 года;
- Днепропетровская — 11,4 года;
- Харьковская — 12,3 года;
- Киевская — 12,5 года;
- Одесская — 13,2 года.
Более средние показатели окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют такие регионы. К регионам с более длительным сроком окупаемости относятся:
- Львовская — 14,2 года;
- Житомирская — 20,4 года.
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