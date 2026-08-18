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Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, оренда, вартість
Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 4%–100%, двокімнатні квартири подорожчали на 17%–145%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди зросла на 5%–60%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців, з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:

  • Харкові — +100%;
  • Львові — +32%;
  • Полтаві — +30%;
  • Ужгороді — +29%;
  • Запоріжжі — +27%;
  • Вінниці — +26%;
  • Тернополі — +23%;
  • Миколаєві — +23%;
  • Хмельницькому — +23%;
  • Івано-Франківську — +21%;
  • Одесі — +15%;
  • Дніпрі — +4%.

При цьому помірне спадання зафіксоване у Києві (-10%). У Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали ще більше: на 22%.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 26 900 грн;
  • Львівська — 24 700 грн;
  • Івано-Франківська — 20 200 грн;
  • Вінницька — 18 300 грн;
  • м. Київ та область — 18 000 грн;
  • Луцька — 18 000 грн;
  • Тернопільська — 17 900 грн;
  • Черкаська — 16 500 грн;
  • Одеська — 15 000 грн;
  • Полтавська — 15 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться області:

  • Хмельницька — 14 000 грн;
  • Житомирська — 14 000 грн;
  • Рівненська — 12 500 грн;
  • Дніпровська — 12 500 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 9 500 грн;
  • Миколаївська — 8 000 грн;
  • Харківська — 8 000 грн;
  • Запорізька — 7 000 грн;
  • Сумська — 6 250 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Івано-Франківська — 8,3 років;
  • Запорізька — 9,1 років;
  • Ужгородська — 9,5 років;
  • Дніпровська — 9,6 років;
  • Миколаївська — 9,6 років;
  • Полтавська — 9,8 років;
  • Тернопільська — 10,6 років;
  • Хмельницька — 10,9 років;
  • Харківська — 11,2 років;
  • Черкаська — 11,2 років;
  • Львівська — 11,3 років;
  • Вінницька — 11,5 років;
  • Одеська — 12,5 років.

Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Луцька — 12,6 років;
  • Чернігівська — 13,4 років;
  • Житомирська — 13,9 років;
  • Київська — 14,2 років;
  • Сумська — 14,6 років;
  • Чернівецька — 14,6 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Рівненська — 16,8 років.

Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на серпень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок серпня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:

  • Харкові +146%;
  • Ужгороді +79%;
  • Хмельницькому +60%;
  • Миколаєві +63%;
  • Чернівцях +49%;
  • Запоріжжі +43%;
  • Львові +27%;
  • Вінниці +25%;
  • Одесі +19%.

При цьому помірне спадання зафіксоване у Києві (-7%) та в Сумах (-20%).

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • Ужгородська — 44 800 грн;
  • Львівська — 29 100 грн;
  • м. Київ та область — 27 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026 відносяться:

  • Чернівецька — 24 900 грн;
  • Івано-Франківська — 24 700 грн;
  • Одеська — 20 000 грн;
  • Вінницька — 20 000 грн;
  • Дніпровська — 19 000 грн;
  • Полтавська — 18 000 грн;
  • Хмельницька — 18 000 грн;
  • Харківська — 14 800 грн;
  • Житомирська — 14 000 грн;
  • Миколаївська — 13 000 грн;
  • Рівненська — 12 500 грн;
  • Запорізька — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

  • Чернігівська — 8 500 грн;
  • Сумська — 8 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Ужгородська — 8,2 років;
  • Миколаївська — 8,8 років;
  • Дніпровська — 8,9 років;
  • Запорізька — 9 років;
  • Івано-Франківська — 9,8 років;
  • Харківська — 9,9 років;
  • Полтавська — 11,6 років;
  • Хмельницька — 12,2 років;
  • Чернівецька — 12,6 років;
  • Одеська — 13,1 років;
  • Львівська — 13,1 років;
  • Київська — 14 років.

Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:

  • Вінницька — 14,6 років.

До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Житомирська — 17,1 років;
  • Рівненська — 19,9 років;
  • Чернігівська — 22,4 років.
Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на серпень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок серпня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+60%), Дніпрі (+5%), Житомирі (+17%), Львові (+23%), Івано-Франківську (+51%), Запоріжжі (+30%).

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на серпень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:

  • м. Київ та область — 44 800 грн;
  • Львівська — 35 900 грн;
  • Івано-Франківська — 31 400 грн;
  • Одеська — 25 000 грн.

До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у серпні 2026 відносяться:

  • Харківська — 16 000 грн;
  • Житомирська — 14 000 грн;
  • Запорізька — 13 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:

  • Запорізька — 9,8 років;
  • Івано-Франківська — 10,1 років;
  • Дніпровська — 11,4 років;
  • Харківська — 12,3 років;
  • Київська — 12,5 років;
  • Одеська — 13,2 років.

Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони. До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:

  • Львівська — 14,2 років;
  • Житомирська — 20,4 років.
Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на серпень 2026 року
Інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у серпні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Львові у серпні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026 (інфографіка).

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