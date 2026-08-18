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Ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у серпні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 4%–100%, двокімнатні квартири подорожчали на 17%–145%, тоді як ціна трикімнатних квартир подекуди зросла на 5%–60%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців, з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в:
- Харкові — +100%;
- Львові — +32%;
- Полтаві — +30%;
- Ужгороді — +29%;
- Запоріжжі — +27%;
- Вінниці — +26%;
- Тернополі — +23%;
- Миколаєві — +23%;
- Хмельницькому — +23%;
- Івано-Франківську — +21%;
- Одесі — +15%;
- Дніпрі — +4%.
При цьому помірне спадання зафіксоване у Києві (-10%). У Сумах ціни на оренду однокімнатних квартир впали ще більше: на 22%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 26 900 грн;
- Львівська — 24 700 грн;
- Івано-Франківська — 20 200 грн;
- Вінницька — 18 300 грн;
- м. Київ та область — 18 000 грн;
- Луцька — 18 000 грн;
- Тернопільська — 17 900 грн;
- Черкаська — 16 500 грн;
- Одеська — 15 000 грн;
- Полтавська — 15 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у серпні 2026 відносяться області:
- Хмельницька — 14 000 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Рівненська — 12 500 грн;
- Дніпровська — 12 500 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 9 500 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Харківська — 8 000 грн;
- Запорізька — 7 000 грн;
- Сумська — 6 250 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди — це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
За даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Івано-Франківська — 8,3 років;
- Запорізька — 9,1 років;
- Ужгородська — 9,5 років;
- Дніпровська — 9,6 років;
- Миколаївська — 9,6 років;
- Полтавська — 9,8 років;
- Тернопільська — 10,6 років;
- Хмельницька — 10,9 років;
- Харківська — 11,2 років;
- Черкаська — 11,2 років;
- Львівська — 11,3 років;
- Вінницька — 11,5 років;
- Одеська — 12,5 років.
Більш середні показники окупності однокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Луцька — 12,6 років;
- Чернігівська — 13,4 років;
- Житомирська — 13,9 років;
- Київська — 14,2 років;
- Сумська — 14,6 років;
- Чернівецька — 14,6 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Рівненська — 16,8 років.
Загалом закономірність очевидна: чим безпечніший регіон та чим розвиненіша в ньому інфраструктура, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок серпня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в:
- Харкові +146%;
- Ужгороді +79%;
- Хмельницькому +60%;
- Миколаєві +63%;
- Чернівцях +49%;
- Запоріжжі +43%;
- Львові +27%;
- Вінниці +25%;
- Одесі +19%.
При цьому помірне спадання зафіксоване у Києві (-7%) та в Сумах (-20%).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- Ужгородська — 44 800 грн;
- Львівська — 29 100 грн;
- м. Київ та область — 27 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у серпні 2026 відносяться:
- Чернівецька — 24 900 грн;
- Івано-Франківська — 24 700 грн;
- Одеська — 20 000 грн;
- Вінницька — 20 000 грн;
- Дніпровська — 19 000 грн;
- Полтавська — 18 000 грн;
- Хмельницька — 18 000 грн;
- Харківська — 14 800 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Миколаївська — 13 000 грн;
- Рівненська — 12 500 грн;
- Запорізька — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Чернігівська — 8 500 грн;
- Сумська — 8 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Ужгородська — 8,2 років;
- Миколаївська — 8,8 років;
- Дніпровська — 8,9 років;
- Запорізька — 9 років;
- Івано-Франківська — 9,8 років;
- Харківська — 9,9 років;
- Полтавська — 11,6 років;
- Хмельницька — 12,2 років;
- Чернівецька — 12,6 років;
- Одеська — 13,1 років;
- Львівська — 13,1 років;
- Київська — 14 років.
Більш середні показники окупності двокімнатних квартир демонструють такі регіони:
- Вінницька — 14,6 років.
До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Житомирська — 17,1 років;
- Рівненська — 19,9 років;
- Чернігівська — 22,4 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок серпня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попередніх місяців. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+60%), Дніпрі (+5%), Житомирі (+17%), Львові (+23%), Івано-Франківську (+51%), Запоріжжі (+30%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідерами серед найдорожчих регіонів для оренди залишаються області:
- м. Київ та область — 44 800 грн;
- Львівська — 35 900 грн;
- Івано-Франківська — 31 400 грн;
- Одеська — 25 000 грн.
До регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду трикімнатних квартир у серпні 2026 відносяться:
- Харківська — 16 000 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Запорізька — 13 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
За даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше у таких областях:
- Запорізька — 9,8 років;
- Івано-Франківська — 10,1 років;
- Дніпровська — 11,4 років;
- Харківська — 12,3 років;
- Київська — 12,5 років;
- Одеська — 13,2 років.
Більш середні показники окупності трикімнатних квартир демонструють такі регіони. До регіонів із більш тривалим терміном окупності належать:
- Львівська — 14,2 років;
- Житомирська — 20,4 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у серпні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у серпні 2026 (інфографіка).