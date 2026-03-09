Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)

Украина, недвижимость, аренда, стоимость
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5–25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13–45%, в то время как цена трехкомнатных квартир поднялась и на 3%, и на 29%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в Запорожье (+40%), Ужгороде (+29%), Виннице (+22%), Одессе (+25%), Харькове (+25%), Хмельницком (+20%). Также умеренный рост зафиксирован в Кропивницком (+14%), Львове (+7%), Полтаве (+11%) и Ивано-Франковске (+4%).

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – март 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 21 700 грн;
  • Львовская — 18 000 грн;
  • г. Киев и область — 17 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 15 300 грн;
  • Луцка — 14 500 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:

  • Черновицкая — 15 200 грн;
  • Тернопольская — 12 300 грн;
  • Черкасская — 12 000 грн;
  • Ровенская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн;
  • Днепровская — 11 000 грн;
  • Полтавская — 10 000 грн;
  • Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Кропивницкая — 8 000 грн;
  • Черниговская — 7 500 грн;
  • Запорожская — 7 000 грн;
  • Николаевская — 6 500 грн;
  • Сумская — 6 500 грн;
  • Харьковская — 5 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

  • Запорожская — 7,8 лет;
  • Ивано-Франковская — 9,8 лет;
  • Днепровская — 11,2 года;
  • Николаевская — 11,4 лет;
  • Ужгородская — 11,5 лет.

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

  • Хмельницкая — 11,9 лет;
  • Винницкая — 12,7 лет;
  • Львовская — 12,8 лет;
  • Сумская — 13,3 года;
  • Луцкая — 13,3 лет;
  • Черкасская — 13,6 лет;
  • Тернопольская — 13,7 лет;
  • Полтавская — 13,8 лет.

В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Житомирская — 14,4 года;
  • Киевская — 14,9 лет;
  • Черновицкая — 15,6 лет;
  • Харьковская — 16,7 лет;
  • Ровенская — 17,1 лет;
  • Черниговская — 17,1 лет;
  • Одесская — 17,4 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды на март 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

На начало марта 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в Ужгороде (+51%), Запорожье (+54%), Харькове (+45%), Житомире (+20%), Черновцах (+32%), Одессе (+17%) и Ивано-Франковске (+17%), в то время как в отдельных городах цена остается стабильной или демонстрирует умеренное.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – март 2026Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 31 600 грн;
  • г. Киев и область — 25 000 грн;
  • Львовская — 21 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:

  • Ивано-Франковская — 18 600 грн;
  • Черновицкая — 17 400 грн;
  • Днепровская — 16 000 грн;
  • Тернопольская — 15 200 грн;
  • Луцкая — 15 000 грн;
  • Винницкая — 15 000 грн;
  • Черкасская — 15 000 грн;
  • Одесская — 14 000 грн;
  • Полтавская — 13 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Ровенская — 12 000 грн;
  • Кропивницкая — 12 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Запорожская — 10 000 грн;
  • Николаевская — 8 000 грн;
  • Харьковская — 8 000 грн;
  • Сумская — 8 000 грн;
  • Черниговская — 7 500 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Запорожская — 7,8 лет;
  • Днепровская — 10,2 лет;
  • Ужгородская — 10,9 года;
  • Ивано-Франковская — 11,7 лет;
  • Кропивницкая — 13,6 лет;
  • Николаевская — 14,4 лет;
  • Полтавская — 15 лет;
  • Луцкая — 15,7 лет;
  • Киевская — 15,3 лет;
  • Черкасская — 15,8 лет;
  • Сумская — 15,8 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

  • Тернопольская — 16,2 лет;
  • Хмельницкая — 16,6 лет;
  • Черновицкая — 17 лет;
  • Львовская — 17,3 лет;
  • Винницкая — 17,4 лет;
  • Харьковская — 17,5 лет.

В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Одесская — 17,6 лет;
  • Житомирская — 19,3 лет;
  • Ровенская — 20,6 лет;
  • Черниговская — 25,1 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды на март 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало марта 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущего месяца. Цены остаются повышенными в Харькове (+63%), Днепре (+19%), Житомире (+27%), Виннице (+23%), Львове (+22%) и на несколько процентов в Киеве (+4%).

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды на март 2026 года 

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – март 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 43 500 грн;
  • Львовская — 28 300 грн;
  • Ивано-Франковская — 21 700 грн;
  • Одесская — 20 000 грн.

В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:

  • Днепровская — 19 000 грн;
  • Винницкая — 17 300 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают следующие области:

  • Полтавская — 15 000 грн;
  • Тернопольская — 15 200 грн;
  • Житомирская — 14 000 грн;
  • Харьковская — 13 000 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн;
  • Николаевская — 11 000 грн;
  • Черниговская — 7 250 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:

  • Днепровская — 11,4 лет;
  • Ивано-Франковская — 13,6 лет;
  • Киевская — 13,7 года.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:

  • Харьковская — 13,9 лет;
  • Николаевская — 14,8 лет.
  • Одесская — 15,4 лет;

В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Львовская — 16 лет;
  • Винницкая — 18,2 года;
  • Житомирская — 18,6 лет;
  • Тернопольская — 19,2 года;
  • Хмельницкая — 19,6 лет;
  • Черниговская — 31 год.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды на март 2026 года 
Инфографика: ЛУН Статистика

