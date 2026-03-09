- Категория
Цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в марте 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Как изменились цены на аренду квартир в Украине в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 5–25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13–45%, в то время как цена трехкомнатных квартир поднялась и на 3%, и на 29%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине в целом сохраняет тенденции предыдущего месяца с незначительными колебаниями в отдельных городах. Так, цены на аренду однокомнатных остаются повышенными в Запорожье (+40%), Ужгороде (+29%), Виннице (+22%), Одессе (+25%), Харькове (+25%), Хмельницком (+20%). Также умеренный рост зафиксирован в Кропивницком (+14%), Львове (+7%), Полтаве (+11%) и Ивано-Франковске (+4%).
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 21 700 грн;
- Львовская — 18 000 грн;
- г. Киев и область — 17 000 грн;
- Ивано-Франковская — 15 300 грн;
- Луцка — 14 500 грн;
- Винницкая — 14 000 грн.
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:
- Черновицкая — 15 200 грн;
- Тернопольская — 12 300 грн;
- Черкасская — 12 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн;
- Днепровская — 11 000 грн;
- Полтавская — 10 000 грн;
- Одесская — 10 000 грн.
Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают следующие области:
- Кропивницкая — 8 000 грн;
- Черниговская — 7 500 грн;
- Запорожская — 7 000 грн;
- Николаевская — 6 500 грн;
- Сумская — 6 500 грн;
- Харьковская — 5 000 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, отражающий, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньше срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:
- Запорожская — 7,8 лет;
- Ивано-Франковская — 9,8 лет;
- Днепровская — 11,2 года;
- Николаевская — 11,4 лет;
- Ужгородская — 11,5 лет.
Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир демонстрируют следующие районы:
- Хмельницкая — 11,9 лет;
- Винницкая — 12,7 лет;
- Львовская — 12,8 лет;
- Сумская — 13,3 года;
- Луцкая — 13,3 лет;
- Черкасская — 13,6 лет;
- Тернопольская — 13,7 лет;
- Полтавская — 13,8 лет.
В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Житомирская — 14,4 года;
- Киевская — 14,9 лет;
- Черновицкая — 15,6 лет;
- Харьковская — 16,7 лет;
- Ровенская — 17,1 лет;
- Черниговская — 17,1 лет;
- Одесская — 17,4 лет.
В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно, тем быстрее она окупается.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине
На начало марта 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир в Украине сохраняет динамику предыдущих месяцев. Существенный рост зафиксирован в Ужгороде (+51%), Запорожье (+54%), Харькове (+45%), Житомире (+20%), Черновцах (+32%), Одессе (+17%) и Ивано-Франковске (+17%), в то время как в отдельных городах цена остается стабильной или демонстрирует умеренное.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- Ужгородская — 31 600 грн;
- г. Киев и область — 25 000 грн;
- Львовская — 21 000 грн.
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:
- Ивано-Франковская — 18 600 грн;
- Черновицкая — 17 400 грн;
- Днепровская — 16 000 грн;
- Тернопольская — 15 200 грн;
- Луцкая — 15 000 грн;
- Винницкая — 15 000 грн;
- Черкасская — 15 000 грн;
- Одесская — 14 000 грн;
- Полтавская — 13 000 грн;
- Житомирская — 12 000 грн;
- Ровенская — 12 000 грн;
- Кропивницкая — 12 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн.
Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают следующие области:
- Запорожская — 10 000 грн;
- Николаевская — 8 000 грн;
- Харьковская — 8 000 грн;
- Сумская — 8 000 грн;
- Черниговская — 7 500 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Запорожская — 7,8 лет;
- Днепровская — 10,2 лет;
- Ужгородская — 10,9 года;
- Ивано-Франковская — 11,7 лет;
- Кропивницкая — 13,6 лет;
- Николаевская — 14,4 лет;
- Полтавская — 15 лет;
- Луцкая — 15,7 лет;
- Киевская — 15,3 лет;
- Черкасская — 15,8 лет;
- Сумская — 15,8 лет.
Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:
- Тернопольская — 16,2 лет;
- Хмельницкая — 16,6 лет;
- Черновицкая — 17 лет;
- Львовская — 17,3 лет;
- Винницкая — 17,4 лет;
- Харьковская — 17,5 лет.
В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Одесская — 17,6 лет;
- Житомирская — 19,3 лет;
- Ровенская — 20,6 лет;
- Черниговская — 25,1 лет.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине
По состоянию на начало марта 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине удерживает позиции после роста предыдущего месяца. Цены остаются повышенными в Харькове (+63%), Днепре (+19%), Житомире (+27%), Виннице (+23%), Львове (+22%) и на несколько процентов в Киеве (+4%).
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды на март 2026 года
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины
Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:
- г. Киев и область — 43 500 грн;
- Львовская — 28 300 грн;
- Ивано-Франковская — 21 700 грн;
- Одесская — 20 000 грн.
В то же время к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в марте 2026 года относятся области:
- Днепровская — 19 000 грн;
- Винницкая — 17 300 грн.
Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают следующие области:
- Полтавская — 15 000 грн;
- Тернопольская — 15 200 грн;
- Житомирская — 14 000 грн;
- Харьковская — 13 000 грн;
- Хмельницкая — 12 000 грн;
- Николаевская — 11 000 грн;
- Черниговская — 7 250 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды
Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины:
- Днепровская — 11,4 лет;
- Ивано-Франковская — 13,6 лет;
- Киевская — 13,7 года.
Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир демонстрируют следующие районы:
- Харьковская — 13,9 лет;
- Николаевская — 14,8 лет.
- Одесская — 15,4 лет;
В свою очередь к более длинным в плане окупаемости районам можно отнести области:
- Львовская — 16 лет;
- Винницкая — 18,2 года;
- Житомирская — 18,6 лет;
- Тернопольская — 19,2 года;
- Хмельницкая — 19,6 лет;
- Черниговская — 31 год.
