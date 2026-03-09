- Категорія
Ціни на оренду квартир в Україні у березні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у березні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у березні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5–25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13–45%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в Запоріжжі (+40%), Ужгороді (+29%), Вінниці (+22%), Одесі (+25%), Харкові (+25%), Хмельницькому (+20%). Також помірне зростання зафіксоване у Кропивницькому (+14%), Львові (+7%), Полтаві (+11%) і Івано-Франківську (+4%).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 21 700 грн;
- Львівська — 18 000 грн;
- м. Київ та область — 17 000 грн;
- Івано-Франківська — 15 300 грн;
- Луцька — 14 500 грн;
- Вінницька — 14 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:
- Чернівецька — 15 200 грн;
- Тернопільська — 12 300 грн;
- Черкаська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Дніпровська — 11 000 грн;
- Полтавська — 10 000 грн;
- Одеська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 500 грн;
- Запорізька — 7 000 грн;
- Миколаївська — 6 500 грн;
- Сумська — 6 500 грн;
- Харківська — 5 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Запорізька — 7,8 років;
- Івано-Франківська — 9,8 років;
- Дніпровська — 11,2 роки;
- Миколаївська — 11,4 років;
- Ужгородська — 11,5 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Хмельницька — 11,9 років;
- Вінницька — 12,7 років;
- Львівська — 12,8 років;
- Сумська — 13,3 роки;
- Луцька — 13,3 років;
- Черкаська — 13,6 років;
- Тернопільська — 13,7 років;
- Полтавська — 13,8 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Житомирська — 14,4 роки;
- Київська — 14,9 років;
- Чернівецька — 15,6 років;
- Харківська — 16,7 років;
- Рівненська — 17,1 років;
- Чернігівська — 17,1 років;
- Одеська — 17,4 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок березня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в Ужгороді (+51%), Запоріжжі (+54%), Харкові (+45%), Житомирі (+20%), Чернівцях (+32%), Одесі (+17%) та Івано-Франківську (+17%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 31 600 грн;
- м. Київ та область — 25 000 грн;
- Львівська — 21 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:
- Івано-Франківська — 18 600 грн;
- Чернівецька — 17 400 грн;
- Дніпровська — 16 000 грн;
- Тернопільська — 15 200 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Вінницька — 15 000 грн;
- Черкаська — 15 000 грн;
- Одеська — 14 000 грн;
- Полтавська — 13 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Кропивницька — 12 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:
- Запорізька — 10 000 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Харківська — 8 000 грн;
- Сумська — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 500 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Запорізька — 7,8 років;
- Дніпровська — 10,2 років;
- Ужгородська — 10,9 роки;
- Івано-Франківська — 11,7 років;
- Кропивницька — 13,6 років;
- Миколаївська — 14,4 років;
- Полтавська — 15 років;
- Луцька — 15,7 років;
- Київська — 15,3 років;
- Черкаська — 15,8 років;
- Сумська — 15,8 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Тернопільська — 16,2 років;
- Хмельницька — 16,6 років;
- Чернівецька — 17 років;
- Львівська — 17,3 років;
- Вінницька — 17,4 років;
- Харківська — 17,5 років.
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Одеська — 17,6 років;
- Житомирська — 19,3 років;
- Рівненська — 20,6 років;
- Чернігівська — 25,1 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок березня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+63%), Дніпрі (+19%), Житомирі (+27%), Вінниці (+23%), Львові (+22%) та на кілька відсотків у Києві (+4%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 43 500 грн;
- Львівська — 28 300 грн;
- Івано-Франківська — 21 700 грн;
- Одеська — 20 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:
- Дніпровська — 19 000 грн;
- Вінницька — 17 300 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області:
- Полтавська — 15 000 грн;
- Тернопільська — 15 200 грн;
- Житомирська — 14 000 грн;
- Харківська — 13 000 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Миколаївська — 11 000 грн;
- Чернігівська — 7 250 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:
- Дніпровська — 11,4 років;
- Івано-Франківська — 13,6 років;
- Київська — 13,7 роки.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:
- Харківська — 13,9 років;
- Миколаївська — 14,8 років.
- Одеська — 15,4 років;
Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Львівська — 16 років;
- Вінницька — 18,2 роки;
- Житомирська — 18,6 років;
- Тернопільська — 19,2 роки;
- Хмельницька — 19,6 років;
- Чернігівська — 31 рік.
