Ціни на оренду квартир в Україні у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у березні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 5–25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13–45%, в той час як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 3%, і на 29%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні в цілому зберігає тенденції попереднього місяця з незначними коливаннями в окремих містах. Так, ціни на оренду однокімнатних залишаються підвищеними в Запоріжжі (+40%), Ужгороді (+29%), Вінниці (+22%), Одесі (+25%), Харкові (+25%), Хмельницькому (+20%). Також помірне зростання зафіксоване у Кропивницькому (+14%), Львові (+7%), Полтаві (+11%) і Івано-Франківську (+4%).

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 21 700 грн;

Львівська — 18 000 грн;

м. Київ та область — 17 000 грн;

Івано-Франківська — 15 300 грн;

Луцька — 14 500 грн;

Вінницька — 14 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:

Чернівецька — 15 200 грн;

Тернопільська — 12 300 грн;

Черкаська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Дніпровська — 11 000 грн;

Полтавська — 10 000 грн;

Одеська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області:

Кропивницька — 8 000 грн;

Чернігівська — 7 500 грн;

Запорізька — 7 000 грн;

Миколаївська — 6 500 грн;

Сумська — 6 500 грн;

Харківська — 5 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Запорізька — 7,8 років;

Івано-Франківська — 9,8 років;

Дніпровська — 11,2 роки;

Миколаївська — 11,4 років;

Ужгородська — 11,5 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Хмельницька — 11,9 років;

Вінницька — 12,7 років;

Львівська — 12,8 років;

Сумська — 13,3 роки;

Луцька — 13,3 років;

Черкаська — 13,6 років;

Тернопільська — 13,7 років;

Полтавська — 13,8 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Житомирська — 14,4 роки;

Київська — 14,9 років;

Чернівецька — 15,6 років;

Харківська — 16,7 років;

Рівненська — 17,1 років;

Чернігівська — 17,1 років;

Одеська — 17,4 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок березня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир в Україні зберігає динаміку попередніх місяців. Суттєве зростання зафіксоване в Ужгороді (+51%), Запоріжжі (+54%), Харкові (+45%), Житомирі (+20%), Чернівцях (+32%), Одесі (+17%) та Івано-Франківську (+17%), тоді як в окремих містах ціна залишається стабільною або демонструє помірне зниження.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 31 600 грн;

м. Київ та область — 25 000 грн;

Львівська — 21 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:

Івано-Франківська — 18 600 грн;

Чернівецька — 17 400 грн;

Дніпровська — 16 000 грн;

Тернопільська — 15 200 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Вінницька — 15 000 грн;

Черкаська — 15 000 грн;

Одеська — 14 000 грн;

Полтавська — 13 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Кропивницька — 12 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області:

Запорізька — 10 000 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Харківська — 8 000 грн;

Сумська — 8 000 грн;

Чернігівська — 7 500 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Запорізька — 7,8 років;

Дніпровська — 10,2 років;

Ужгородська — 10,9 роки;

Івано-Франківська — 11,7 років;

Кропивницька — 13,6 років;

Миколаївська — 14,4 років;

Полтавська — 15 років;

Луцька — 15,7 років;

Київська — 15,3 років;

Черкаська — 15,8 років;

Сумська — 15,8 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир демонструють наступні райони:

Тернопільська — 16,2 років;

Хмельницька — 16,6 років;

Чернівецька — 17 років;

Львівська — 17,3 років;

Вінницька — 17,4 років;

Харківська — 17,5 років.

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Одеська — 17,6 років;

Житомирська — 19,3 років;

Рівненська — 20,6 років;

Чернігівська — 25,1 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок березня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні утримує позиції після зростання попереднього місяця. Ціни залишаються підвищеними у Харкові (+63%), Дніпрі (+19%), Житомирі (+27%), Вінниці (+23%), Львові (+22%) та на кілька відсотків у Києві (+4%).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 43 500 грн;

Львівська — 28 300 грн;

Івано-Франківська — 21 700 грн;

Одеська — 20 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у березні 2026 відносяться області:

Дніпровська — 19 000 грн;

Вінницька — 17 300 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області:

Полтавська — 15 000 грн;

Тернопільська — 15 200 грн;

Житомирська — 14 000 грн;

Харківська — 13 000 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Миколаївська — 11 000 грн;

Чернігівська — 7 250 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України:

Дніпровська — 11,4 років;

Івано-Франківська — 13,6 років;

Київська — 13,7 роки.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир демонструють наступні райони:

Харківська — 13,9 років;

Миколаївська — 14,8 років.

Одеська — 15,4 років;

Своєю чергою до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Львівська — 16 років;

Вінницька — 18,2 роки;

Житомирська — 18,6 років;

Тернопільська — 19,2 роки;

Хмельницька — 19,6 років;

Чернігівська — 31 рік.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

