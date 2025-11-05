Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)

Украина, недвижимость, стоимость аренды
Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 12%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 2%, в то время как цена трехкомнатных квартир продолжает оставаться относительно стабильной.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Ивано-Франковске (+23%). Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Черновцах (+13%), Кропивницком (+14%), Харькове (+13%), Виннице (+8%), Ужгороде (+7%) и Львове (+8%). В среднем цены на аренду поднялись на 12%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 17 000 грн;
  • Ужгородская — 20 800 грн;
  • Львовская — 18 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 16 800 грн;
  • Винницкая — 13 000 грн;
  • Луцкая — 15 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся области:

  • Тернопольская — 10 500 грн;
  • Черновицкая — 12 700 грн;
  • Черкасская — 11 000 грн;
  • Ровненская — 11 000 грн;
  • Одесская — 10 500 грн;
  • Полтавская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Сумская — 7 000 грн;
  • Кропивницкая — 8 000 грн;
  • Черниговская — 7 500 грн;
  • Николаевская — 6 000 грн;
  • Запорожская — 5 000 грн;
  • Харьковская — 4 500 грн.
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость квартиры в годах аренды – это показатель, который отражает, сколько лет нужно сдавать жилье в аренду, чтобы арендные платежи покрыли его рыночную цену. Такой расчет позволяет быстро оценить окупаемость инвестиций в недвижимость: чем меньший срок, тем выгоднее покупать квартиру для последующей сдачи в аренду.

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, однокомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных областях Украины, а также в центре и на севере:

  • Ивано-Франковская — 8,1 лет;
  • Сумская — 11 лет;
  • Ужгородская — 11,1 лет;
  • Днепровская — 11,5 лет;

Более средние показатели по окупаемости однокомнатных квартир, которые приобрели для аренды демонстрируют следующие районы:

  • Винницкая — 12,4 лет.
  • Запорожская — 11,2 лет;
  • Хмельницкая — 11,8 лет;
  • Луцкая — 12,8 лет;
  • Полтавская — 13 лет;
  • Киевская — 13,6 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Черкасская — 14,2 лет;
  • Тернопольская — 14,2 лет;
  • Одесская — 15,1 лет.
  • Кропивницкая — 14,1 лет;
  • Житомирская — 15,6 лет;
  • Ровненская — 16,7 лет;
  • Черновицкая — 15,3 года;
  • Черниговская — 15,9 лет;
  • Харьковская — 17,2 лет.

В целом закономерность очевидна: чем безопаснее и чем больше инфраструктуры в регионе, тем дороже аренда квартиры, а соответственно — тем быстрее она окупается.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 17% (как в Харькове, Ужгороде и Виннице), на 15% (Винница и Черкассы) или на 5-4% (Ивано-Франковск и Львов), а местами цена осталась стабильной или вообще снизилась на 33% (Сумы).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 23 500 грн;
  • Ужгородская — 26 800 грн;
  • Львовская — 21 100 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся области:

  • Ивано-Франковская — 16 900 грн;
  • Луцкая — 15 000 грн;
  • Одесская — 13 500 грн;
  • Черновицкая — 15 600 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн;
  • Днепровская — 14 000 грн;
  • Черкасская — 15 000 грн;
  • Тернопольская — 12 500 грн;
  • Полтавская — 11 900 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Ровненская — 11 000 грн;
  • Хмельницкая — 11 500 грн;

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Сумская — 8 000 грн;
  • Черниговская —7 000 грн;
  • Николаевская — 8 000 грн;
  • Запорожская — 6 000 грн;
  • Харьковская — 7 500 грн.
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Днепровская — 10,9 лет;
  • Ивано-Франковская — 11,9 лет;
  • Сумская — 14,1 лет;
  • Львовская — 15,8 лет;
  • Ужгородская — 12,1 лет;
  • Запорожская — 13,5 лет;
  • Киевская — 15,1 лет;
  • Луцкая — 15,4 лет;
  • Полтавская — 14,9 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, которые приобрели для аренды демонстрируют следующие районы:

  • Одесская — 16,7 лет;
  • Николаевская — 13,8 лет;
  • Черкасская — 14 лет;
  • Тернопольская — 18,4 лет;
  • Винницкая — 16,1 лет;
  • Черновицкая — 17,1 лет;
  • Хмельницкая — 16,1 лет;
  • Житомирская — 16,4 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Ровненская — 20,1 лет;
  • Черниговская — 24,9 лет;
  • Харьковская — 18,6 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда трехкомнатных квартир в Украине изменилась неравномерно. Например, в Киеве снять "трешку" стало несколько дешевле (на 16%), при этом значительно поднялись цены в Харькове (+25%), Ивано-Франковске (+27%) и Львове (+22%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 41 900 грн;
  • Львовская — 25 300 грн;
  • Одесская — 19 000 грн;
  • Ивано-Франковская — 19 000 грн;
  • Черновицкая — 19 500 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в ноябре 2025 относятся области:

  • Днепровская — 17 000 грн;
  • Винницкая — 16 000 грн;
  • Полтавская — 14 000 грн;
  • Тернопольская — 14 700 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Николаевская — 9 500 грн;
  • Житомирская — 13 000 грн;
  • Хмельницкая — 13 000 грн;
  • Сумская — 10 000 грн;
  • Черниговская — 9 000 грн;
  • Харьковская — 10 000 грн.
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Сумская — 13 лет;
  • Днепровская — 12 лет;
  • Николаевская — 15,5 лет;
  • Запорожская — 11,6 лет.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, которые приобрели для аренды демонстрируют следующие районы:

  • Ивано-Франковская — 13,9 лет;
  • Одесская — 15,7 лет;
  • Полтавская — 14,6 лет;
  • Львовская — 16,4 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Тернопольская — 17,5 лет;
  • Харьковская — 17,5 лет;
  • Винницкая — 18,5 лет;
  • Житомирская — 17,3 лет;
  • Черновицкая — 17,8 лет;
  • Хмельницкая — 17,2 лет.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

