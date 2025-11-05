- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 2%, в той час, як ціна трикімнатних квартир продовжує залишатися відносно стабільною.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок листопада 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Івано-Франківську (+23%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Чернівцях (+13%), Кропивницькому (+14%), Харкові (+13%), Вінниці (+8%), Ужгороді (+7%) та Львові (+8%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 17 000 грн;
- Ужгородська — 20 8000 грн;
- Львівська — 18 000 грн;
- Івано-Франківська — 16 800 грн;
- Вінницька — 13 000 грн;
- Луцька — 15 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:
- Тернопільська — 10 500 грн;
- Чернівецька — 12 700 грн;
- Черкаська — 11 000 грн;
- Рівненська — 11 000 грн;
- Одеська — 10 500 грн;
- Полтавська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 7 000 грн;
- Кропивницька — 8 000 грн;
- Чернігівська — 7 500 грн;
- Миколаївська — 6 000 грн;
- Запорізька — 5 000 грн;
- Харківська — 4 500 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 8,1 років;
- Сумська — 11 років;
- Ужгородська — 11,1 років;
- Дніпровська — 11,5 років;
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Вінницька — 12,4 років.
- Запорізька — 11,2 років;
- Хмельницька — 11,8 років;
- Луцька — 12,8 років;
- Полтавська — 13 років;
- Київська — 13,6 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Черкаська — 14,2 років;
- Тернопільська — 14,2 років;
- Одеська — 15,1 років.
- Кропивницька — 14,1 років;
- Житомирська — 15,6 років;
- Рівненська — 16,7 років;
- Чернівецька — 15,3 роки;
- Чернігівська — 15,9 років;
- Харківська — 17,2 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок листопада 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 17% (як в Харкові, Ужгороді та Вінниці), на 15% (Вінниця та Черкаси) або на 5-4% (Івано-Франківськ та Львів), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 33% (Суми).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 23 500 грн;
- Ужгородська — 26 800 грн;
- Львівська — 21 100 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:
- Івано-Франківська — 16 900 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Одеська — 13 500 грн;
- Чернівецька — 15 600 грн;
- Вінницька — 14 000 грн;
- Дніпровська — 14 000 грн;
- Черкаська — 15 000 грн;
- Тернопільська — 12 500 грн;
- Полтавська — 11 900 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 11 000 грн;
- Хмельницька — 11 500 грн;
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Сумська — 8 000 грн;
- Чернігівська —7 000 грн;
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Запорізька — 6 000 грн;
- Харківська — 7 500 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Дніпровська — 10,9 років;
- Івано-Франківська — 11,9 років;
- Сумська — 14,1 років;
- Львівська — 15,8 років;
- Ужгородська — 12,1 років;
- Запорізька — 13,5 років;
- Київська — 15,1 років;
- Луцька — 15,4 років;
- Полтавська — 14,9 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Одеська — 16,7 років;
- Миколаївська — 13,8 років;
- Черкаська — 14 років;
- Тернопільська — 18,4 років;
- Вінницька — 16,1 років;
- Чернівецька — 17,1 років;
- Хмельницька — 16,1 років;
- Житомирська — 16,4 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Рівненська — 20,1 років;
- Чернігівська — 24,9 років;
- Харківська — 18,6 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок листопада 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні змінилася нерівномірно. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дешевше (на 16%), при цьому значно піднялися ціни у Харкові (+25%), Івано-Франківську (+27%) та Львові (+22%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 41 900 грн;
- Львівська — 25 300 грн;
- Одеська — 19 000 грн;
- Івано-Франківська — 19 000 грн;
- Чернівецька — 19 500 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:
- Дніпровська — 17 000 грн;
- Вінницька — 16 000 грн;
- Полтавська — 14 000 грн;
- Тернопільська — 14 700 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Миколаївська — 9 500 грн;
- Житомирська — 13 000 грн;
- Хмельницька — 13 000 грн;
- Сумська — 10 000 грн;
- Чернігівська — 9 000 грн;
- Харківська — 10 000 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Сумська — 13 років;
- Дніпровська — 12 років;
- Миколаївська — 15,5 років;
- Запорізька — 11,6 років.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Івано-Франківська — 13,9 років;
- Одеська — 15,7 років;
- Полтавська — 14,6 років;
- Львівська — 16,4 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Тернопільська — 17,5 років;
- Харківська — 17,5 років;
- Вінницька — 18,5 років;
- Житомирська — 17,3 років;
- Чернівецька — 17,8 років;
- Хмельницька — 17,2 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у листопаді 2025 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у листопаді 2025 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у листопаді 2025 (інфографіка).