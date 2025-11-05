Ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у листопаді 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 12%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 2%, в той час, як ціна трикімнатних квартир продовжує залишатися відносно стабільною.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок листопада 2025 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Івано-Франківську (+23%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Чернівцях (+13%), Кропивницькому (+14%), Харкові (+13%), Вінниці (+8%), Ужгороді (+7%) та Львові (+8%). В середньому ціни на оренду піднялися на 12%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 17 000 грн;

Ужгородська — 20 8000 грн;

Львівська — 18 000 грн;

Івано-Франківська — 16 800 грн;

Вінницька — 13 000 грн;

Луцька — 15 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:

Тернопільська — 10 500 грн;

Чернівецька — 12 700 грн;

Черкаська — 11 000 грн;

Рівненська — 11 000 грн;

Одеська — 10 500 грн;

Полтавська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 7 000 грн;

Кропивницька — 8 000 грн;

Чернігівська — 7 500 грн;

Миколаївська — 6 000 грн;

Запорізька — 5 000 грн;

Харківська — 4 500 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 8,1 років;

Сумська — 11 років;

Ужгородська — 11,1 років;

Дніпровська — 11,5 років;

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Вінницька — 12,4 років.

Запорізька — 11,2 років;

Хмельницька — 11,8 років;

Луцька — 12,8 років;

Полтавська — 13 років;

Київська — 13,6 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Черкаська — 14,2 років;

Тернопільська — 14,2 років;

Одеська — 15,1 років.

Кропивницька — 14,1 років;

Житомирська — 15,6 років;

Рівненська — 16,7 років;

Чернівецька — 15,3 роки;

Чернігівська — 15,9 років;

Харківська — 17,2 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок листопада 2025 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 17% (як в Харкові, Ужгороді та Вінниці), на 15% (Вінниця та Черкаси) або на 5-4% (Івано-Франківськ та Львів), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 33% (Суми).

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 23 500 грн;

Ужгородська — 26 800 грн;

Львівська — 21 100 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:

Івано-Франківська — 16 900 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Одеська — 13 500 грн;

Чернівецька — 15 600 грн;

Вінницька — 14 000 грн;

Дніпровська — 14 000 грн;

Черкаська — 15 000 грн;

Тернопільська — 12 500 грн;

Полтавська — 11 900 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 11 000 грн;

Хмельницька — 11 500 грн;

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Сумська — 8 000 грн;

Чернігівська —7 000 грн;

Миколаївська — 8 000 грн;

Запорізька — 6 000 грн;

Харківська — 7 500 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Дніпровська — 10,9 років;

Івано-Франківська — 11,9 років;

Сумська — 14,1 років;

Львівська — 15,8 років;

Ужгородська — 12,1 років;

Запорізька — 13,5 років;

Київська — 15,1 років;

Луцька — 15,4 років;

Полтавська — 14,9 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Одеська — 16,7 років;

Миколаївська — 13,8 років;

Черкаська — 14 років;

Тернопільська — 18,4 років;

Вінницька — 16,1 років;

Чернівецька — 17,1 років;

Хмельницька — 16,1 років;

Житомирська — 16,4 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Рівненська — 20,1 років;

Чернігівська — 24,9 років;

Харківська — 18,6 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок листопада 2025 року оренда трикімнатних квартир в Україні змінилася нерівномірно. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дешевше (на 16%), при цьому значно піднялися ціни у Харкові (+25%), Івано-Франківську (+27%) та Львові (+22%).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Україні – листопад 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 41 900 грн;

Львівська — 25 300 грн;

Одеська — 19 000 грн;

Івано-Франківська — 19 000 грн;

Чернівецька — 19 500 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться області:

Дніпровська — 17 000 грн;

Вінницька — 16 000 грн;

Полтавська — 14 000 грн;

Тернопільська — 14 700 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:

Миколаївська — 9 500 грн;

Житомирська — 13 000 грн;

Хмельницька — 13 000 грн;

Сумська — 10 000 грн;

Чернігівська — 9 000 грн;

Харківська — 10 000 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Сумська — 13 років;

Дніпровська — 12 років;

Миколаївська — 15,5 років;

Запорізька — 11,6 років.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Івано-Франківська — 13,9 років;

Одеська — 15,7 років;

Полтавська — 14,6 років;

Львівська — 16,4 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Тернопільська — 17,5 років;

Харківська — 17,5 років;

Вінницька — 18,5 років;

Житомирська — 17,3 років;

Чернівецька — 17,8 років;

Хмельницька — 17,2 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на листопад 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

