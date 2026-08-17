Цены на аренду квартир в Харькове в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Харькова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Харькове в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 56%, тогда как двухкомнатные квартиры подскочили в цене на 57%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало августа 2026 года аренда однокомнатных квартир в Харькове почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Так, если в начале июля аренда «однушки» стоила 7 500 грн, то в августе цена составила 8 000 грн, то есть поднялась на 6,7%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Харькове (жёлтый график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 4 000–5 000 грн, 9 000–10 000 грн, 15 000–16 000 грн, 18 000–19 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 3) приходится именно на эти ценовые диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Харькове составляет 6 120 грн — именно по такой цене выставлено 9,6% всех однокомнатных квартир.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Харькове — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Харькову

По состоянию на начало августа 2026 года динамика аренды двухкомнатных квартир в Харькове выглядит так же, как и с однокомнатными квартирами, если опираться на данные ЛУН Статистика. Средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в городе держится на уровне 13 000 грн, хотя в июле она составляла 12 000 грн в месяц. То есть цена поднялась на 8,3%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Харькове (красный график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 16 000–18 000 грн, 18 000–20 000 грн, 22 000–24 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 3) приходится именно на эти ценовые диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Харькове составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 13% всех двухкомнатных квартир.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Харькове — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Харькове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Харькову

В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, ценовой сегмент трёхкомнатных квартир в Харькове также демонстрирует стабильный характер динамики. Так, по состоянию на начало августа средняя цена на «тройку» составляет 18 000 грн, тогда как в начале июля цена была 16 000 грн, то есть поднялась на 12,5%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Харькове (синий график) — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 25 000–30 000 грн.

Больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 5) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на август 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Харькове составляет 15 000 грн — именно по такой цене выставлено 10% всех трёхкомнатных квартир. Такой же процент приходится на квартиры, которые сдают за 7 800 грн в месяц.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Харькове — август 2026

Инфографика: m2bomber

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