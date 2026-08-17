Ціни на оренду квартир у Харкові у серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Харкова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Харкові у серпні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 56%, тоді як двокімнатні квартири підскочили в ціні на 57%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок серпня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Харкові майже не змінилася порівняно з попереднім місяцем. Так, якщо на початку липня оренда «одинички» коштувала 7 500 грн, то в серпні ціна становила 8 000 грн, тобто піднялася на 6,7%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Харкові (жовтий графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 4 000–5 000 грн, 9 000–10 000 грн, 15 000–16 000 грн, 18 000–19 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 3) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Харкові становить 6 120 грн — саме за такою ціною виставлено 9,6% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Харкові — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Харкову

Станом на початок серпня 2026 року динаміка оренди двокімнатних квартир у Харкові виглядає так само, як і з однокімнатними квартирами, якщо спиратися на дані ЛУН Статистика. Середня ціна на оренду двокімнатних квартир у місті утримується на рівні 13 000 грн, хоча у липні вона становила 12 000 грн за місяць. Тобто ціна піднялася на 8,3%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Харкові (червоний графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 16 000–18 000 грн, 18 000–20 000 грн, 22 000–24 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 3) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові станом на серпень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Харкові становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 13% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Харкові — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Харкові

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Харкову

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, ціновий сегмент трикімнатних квартир у Харкові також демонструє стабільний характер динаміки. Так, станом на початок серпня середня ціна на «трійку» становить 18 000 грн, тоді як на початку липня ціна була 16 000 грн, тобто піднялася на 12,5%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Харкові (синій графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 25 000–30 000 грн.

Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 5) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на серпень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Харкові становить 15 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10% усіх трикімнатних квартир. Такий самий відсоток припадає на квартири, які здають за 7 800 грн на місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Харкові — серпень 2026

Інфографіка: m2bomber

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: