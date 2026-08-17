Цены на аренду квартир во Львове в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные портала недвижимости ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на рынке аренды Львова по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове в августе 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 32%, двухкомнатные квартиры также поднялись в цене на 27%.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Львову

В августе 2026 года динамика арендных цен во Львове значительно поднялась. Если в июле «однушки» предлагали за 22 500 грн в месяц, то в августе цена поднялась до 24 700 грн, то есть на 9,8%. Средняя сумма фактических договоров при этом составила 23 200 грн в месяц, то есть на 3,1% больше, чем в июле (22 500 грн).

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Львова

Лидером по самым высоким ценам аренды остаётся район:

Шевченковский — 24 700 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Львова — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) — 24 000 грн.

Эта категория неизменно привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки во Львове — август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир во Львове составляет 26 000–28 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове по состоянию на август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, самой распространённой ценой однокомнатных квартир в августе можно считать 22 800 грн. По такой цене сдают около 18% однокомнатных квартир во Львове.

Самая распространённая цена аренды 1-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Львову

По состоянию на начало августа 2026 года рынок аренды двухкомнатных квартир во Львове демонстрирует такой же характер динамики, как и однокомнатные квартиры. Если в начале июля средняя стоимость фактически сданных квартир составляла 27 000 грн, а предложения арендодателей достигали 22 500 грн, то к августу оба показателя поднялись до 29 100 грн. Таким образом, фактическая стоимость аренды выросла на 7,8%, а цена предложений арендодателей — на 29,3%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно найти в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) — 31 000 грн.

Эта категория привлекает арендаторов благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по годам застройки во Львове — август 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Двухкомнатные квартиры «среднего ценового сегмента» можно найти в таких домах.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир во Львове составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир, около 29, приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, самой распространённой ценой «двушек» в августе можно считать 28 880 грн. По такой цене сдают около 8,6% двухкомнатных квартир во Львове.

Самая распространённая цена аренды 2-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир во Львове

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Львову

Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры во Львове в августе 2026 также не изменилась по сравнению с июлем, с минимальными отклонениями. Если в начале июля 2026 года аренда трёхкомнатной квартиры в среднем составляла 29 100 грн, то в августе рынок предлагает за «тройку» 31 500 грн, то есть цена поднялась примерно на 8,25%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на август 2026 года самый распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир во Львове составляет 26 000–28 000 грн, 40 000–42 000 грн, 42 000–44 000 грн, 48 000–50 000 грн. Больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (примерно по 3 на каждый диапазон) приходится именно на эти ценовые диапазоны, что можно увидеть на инфографике ниже.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным портала M2bomber, самой распространённой ценой трёхкомнатных квартир в августе можно считать 30 600 грн. По такой цене сдают около 15,8% трёхкомнатных квартир во Львове.

Самая распространённая цена аренды 3-комнатных квартир во Львове — август 2026

Инфографика: m2bomber

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