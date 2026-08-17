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Ціни на оренду квартир у Львові у серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані порталу нерухомості ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на ринку оренди Львова станом на серпень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у серпні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Як змінились ціни на оренду квартир у Львові у серпні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 32%, двокімнатні квартири також піднялися в ціні на 27%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Львову
У серпні 2026 року динаміка орендних цін у Львові значно піднялася. Якщо в липні «однушки» пропонували за 22 500 грн за місяць, то в серпні ціна піднялася до 24 700 грн, тобто на 9,8%. Середня сума фактичних договорів при цьому склала 23 200 грн на місяць, тобто на 3,1% більше, ніж у липні (22 500 грн).
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Львова
Лідерами за найвищими цінами оренди залишаються райони:
- Шевченківський — 24 700 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі однокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 24 000 грн.
Ця категорія незмінно приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Львові становить 26 000–28 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 32) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною однокімнатних квартир у серпні можна вважати 22 800 грн. За такою ціною здають близько 18% однокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Львову
Станом на початок серпня 2026 року ринок оренди двокімнатних квартир у Львові демонструє такий самий характер динаміки, як і однокімнатні квартири. Якщо на початку липня середня вартість фактично зданих квартир становила 27 000 грн, а пропозиції орендодавців сягали 22 500 грн, то до серпня обидва показники піднялися до 29 100 грн. Таким чином, фактична вартість оренди зросла на 7,8%, а ціна пропозицій орендодавців — на 29,3%.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі двокімнатні квартири можна знайти у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 31 000 грн.
Ця категорія приваблює орендарів завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі.
Двокімнатні квартири «середнього цінового сегменту» можна знайти в таких будинках.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Львові становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир, близько 29, припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною «двійок» у серпні можна вважати 28 880 грн. За такою ціною здають близько 8,5% двокімнатних квартир у Львові.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Львову
Середня ціна оренди трикімнатної квартири у Львові у серпні 2026 також не змінилася порівняно з липнем, з мінімальними відхиленнями. Якщо на початку липня 2026 року оренда трикімнатної квартири в середньому становила 29 100 грн, то в серпні ринок пропонує за «трійку» 31 500 грн, тобто ціна піднялася приблизно на 8,25%.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Львові
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на серпень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир у Львові становить 26 000–28 000 грн, 40 000–42 000 грн, 42 000–44 000 грн, 48 000–50 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько по 3 на кожен діапазон) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними порталу M2bomber, найпоширенішою ціною трикімнатних квартир у серпні можна вважати 30 600 грн. За такою ціною здають близько 15,8% трикімнатних квартир у Львові.
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