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Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на октябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в октябре 2026

По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Одессы демонстрирует медленный рост в категории "эконом" и "бизнес" и более значительный — в категории "бизнес". В годовом измерении первичка выросла — цены поднялись на 8% (эконом), на 13% (комфорт) и на 27% (бизнес) по сравнению с октябрем прошлого года:

  • Эконом-класс — 31 700 грн/кв. м;
  • Комфорт-класс — 40 300 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 58 100 грн/кв. м.

Более подробно ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе по районам

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Наиболее дорогими районами для покупки первичной недвижимости выступают:

  • Приморский — 72 400 грн/кв. м;
  • Киевский — 49 800 грн/кв. м.

В то же время к районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в октябре 2026 относятся:

  • Пересыпский — 43 500 грн/кв. м;
  • Хаджибейский — 37 500 грн/кв. м.
Фото 2 — Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Аналитики рынка также отмечают, что разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и на периферии Одессы остается одним из самых значительных среди крупных городов Украины, что объясняется как туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья, так и концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Одессы в октябре 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 81 400 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 58 100 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

В то же время наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 40 300 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 31 700 грн/кв. м.

Именно комфорт-класс демонстрирует наиболее стабильный рост спроса в последние месяцы — этот сегмент привлекает как местных покупателей, так и переселенцев, которые рассматривают Одессу как место для длительного проживания. Эконом-класс, в свою очередь, демонстрирует более сдержанную ценовую динамику, однако остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Одессы в октябре 2026 года составляет 52 500 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, средняя стоимость квадратного метра осталась без изменений.

В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать неравномерный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте бизнес-класса (+27% год к году), тогда как эконом-класс демонстрирует более сдержанную динамику (+8% год к году).

Также на рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности "єОселя", которая поддерживает спрос на первичное жилье даже в условиях нестабильной экономической и безопасностной ситуации на юге страны.

Фото 4 — Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самая распространенная цена квадратного метра в новостройках Одессы

По данным портала M2bomber, по состоянию на октябрь 2026 года самая распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Одессы составляет 41 600 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: под него попадает 6,3% объявлений, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Одессы на октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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