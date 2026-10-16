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Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)

Одеса
Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Одеси станом на жовтень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях.

Як змінились ціни на новобудови в Одесі у жовтні 2026

Станом на жовтень 2026 року первинний ринок Одеси демонструє повільне зростання в категорії "економ" та "бізнес" та більш значне — у категорії "бізнес". У річному вимірі первинка зросла — ціни піднялися на 8% (економ), на 13% (комфорт) та на 27% (бізнес) порівняно з жовтнем минулого року. 

  • Економ-клас — 31 700 грн/кв. м;
  • Комфорт-клас — 40 300 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 58 100 грн/кв. м.

Більш детально ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Одесі по районах

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Найдорожчими районами для купівлі первинної нерухомості виступають:

  • Приморський — 72 400 грн/кв. м;
  • Київський — 49 800 грн/кв. м.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у жовтні 2026 відносяться:

  • Пересипський — 43 500 грн/кв. м;
  • Хаджибейський — 37 500 грн/кв. м.
Фото 2 — Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики ринку також зазначають, що розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України, що пояснюється як туристичним і рекреаційним потенціалом морського узбережжя, так і концентрацією ділової активності в Приморському та Київському районах.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у жовтні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 81 400 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 58 100 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла в Одесі — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 40 300 грн/кв. м;
  • Економ-клас — 31 700 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найстабільніше зростання попиту останніми місяцями — цей сегмент приваблює як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману цінову динаміку, однак залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Одеси у жовтні 2026 року становить 52 500 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра залишилася без змін.

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати нерівномірне зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті бізнес-клас (+27% рік до року), тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку (+8% рік до року).

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.

Фото 4 — Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси

За даними порталу M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Одеси становить 41 600 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: під нього потрапляє 6,3% оголошень, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу.

Фото 5 — Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

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