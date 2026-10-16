Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

Львов: 70 100 грн за м² — рост на 19%;

Киев: 65 200 грн за м² — рост на 18%;

Черновцы: 54 700 грн за м² — рост на 30%.

Средние цены на первичку в городах Украины

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Соответственно, по состоянию на октябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

Львов — $1 550;

Киев — $1 440;

Черновцы — $1 210;

Винница — $1 200

Ужгород —$1 190;

Одесса — $1 160;

Днепр и Ровно — $1 100;

Ивано-Франковск — $1 050;

Кропивницкий — $1 030.

В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в октябре 2026 относятся города:

Луцк — $970;

Житомир — $950;

Тернополь — $930;

Черкассы — $880;

Полтава — $860;

Хмельницкий — $850;

Чернигов — $820.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Николаев — $700;

Харьков — $630;

Сумы — $580;

Запорожье — $530.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

Киев (168 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (149 ЖК) — второе место по объему предложения;

Одесса (70 ЖК) — третье место;

Хмельницкий (58 ЖК), Ивано-Франковск (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернополь (42 ЖК), Днепр (41 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Черновцы (34 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (27 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;

Ровно (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харьков, Полтава и Луцк (по 16) — существенно меньше ЖК;

Николаев (15 ЖК), Чернигов (13), Запорожье (11 ЖК), Сумы и Кропивницкий (по 6 ЖК) — минимальная рыночная активность.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:

Львов — $72 000;

Киев — $65 600;

Винница — $55 600;

Ужгород —$49 400;

Ровно — $48 200;

Днепр — $47 600;

Черновцы — $46 800;

Тернополь — $45 500;

Одесса — $45 400;

Житомир — $44 600;

Кропивницкий — $44 500;

Ивано-Франковск — $42 600;

Луцк — $41 800.

Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в октябре 2026 предлагают города:

Хмельницкий — $38 100;

Черкассы — $36 300;

Чернигов — $34 800.

Еще доступнее цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

Харьков — $28 500;

Николаев — $25 200;

Сумы — $23 900;

Запорожье — $23 600.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

Кропивницкий — $116 000;

Львов — $103 00;

Киев — $101 000;

Черновцы — $80 500;

Одесса — $76 000;

Винница — $75 300;

Ужгород —$72 300;

Ровно — $69 600;

Днепр — $69 000;

Тернополь — $64 400;

Житомир — $64 300;

Луцк — $63 400;

Ивано-Франковск — $62 600.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

Черкассы — $59 300;

Хмельницкий — $55 000;

Чернигов — $53 000;

Николаев — $51 800.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Харьков — $39 700;

Сумы — $36 400;

Запорожье — $36 000.

Трехкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

Кропивницкий — $145 000;

Львов — $134 000;

Киев — $131 000;

Черновцы — $103 000;

Ужгород —$102 000;

Винница — $93 800;

Одесса — $90 200;

Черкассы — $88 700;

Днепр — $84 100;

Ивано-Франковск — $83 900;

Тернополь — $82 400;

Ровно — $81 000;

Житомир — $79 100;

Хмельницкий — $78 200.

Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

Чернигов — $75 200;

Николаев — $68 300;

Запорожье — $56 700;

Харьков — $54 900;

Сумы — $46 100.

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