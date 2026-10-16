UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Наличный курс:

USD

45,10

45,00

EUR

50,95

50,73

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, первичный рынок, стоимость
Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

  • Львов: 70 100 грн за м² — рост на 19%;
  • Киев: 65 200 грн за м² — рост на 18%;
  • Черновцы: 54 700 грн за м² — рост на 30%.

Средние цены на первичку в городах Украины

Фото 2 — Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Соответственно, по состоянию на октябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

  • Львов — $1 550;
  • Киев — $1 440;
  • Черновцы — $1 210;
  • Винница — $1 200
  • Ужгород —$1 190;
  • Одесса — $1 160;
  • Днепр и Ровно — $1 100;
  • Ивано-Франковск — $1 050;
  • Кропивницкий — $1 030.

В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в октябре 2026 относятся города:

  • Луцк — $970;
  • Житомир — $950;
  • Тернополь — $930;
  • Черкассы — $880;
  • Полтава — $860;
  • Хмельницкий — $850;
  • Чернигов — $820.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  • Николаев — $700;
  • Харьков — $630;
  • Сумы — $580;
  • Запорожье — $530.

Количество ЖК в продаже по городам

Фото 3 — Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Количество ЖК в продаже по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

  • Киев (168 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (149 ЖК) — второе место по объему предложения;
  • Одесса (70 ЖК) — третье место;
  • Хмельницкий (58 ЖК), Ивано-Франковск (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернополь (42 ЖК), Днепр (41 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Черновцы (34 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (27 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
  • Ровно (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харьков, Полтава и Луцк (по 16) — существенно меньше ЖК;
  • Николаев (15 ЖК), Чернигов (13), Запорожье (11 ЖК), Сумы и Кропивницкий (по 6 ЖК) — минимальная рыночная активность.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Фото 4 — Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:

  • Львов — $72 000;
  • Киев — $65 600;
  • Винница — $55 600;
  • Ужгород —$49 400;
  • Ровно — $48 200;
  • Днепр — $47 600;
  • Черновцы — $46 800;
  • Тернополь — $45 500;
  • Одесса — $45 400;
  • Житомир — $44 600;
  • Кропивницкий — $44 500;
  • Ивано-Франковск — $42 600;
  • Луцк — $41 800.

Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в октябре 2026 предлагают города:

  • Хмельницкий — $38 100;
  • Черкассы — $36 300;
  • Чернигов — $34 800.

Еще доступнее цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:

  • Харьков — $28 500;
  • Николаев — $25 200;
  • Сумы — $23 900;
  • Запорожье — $23 600.

Двухкомнатные квартиры

Фото 5 — Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — $116 000;
  • Львов — $103 00;
  • Киев — $101 000;
  • Черновцы — $80 500;
  • Одесса — $76 000;
  • Винница — $75 300;
  • Ужгород —$72 300;
  • Ровно — $69 600;
  • Днепр — $69 000;
  • Тернополь — $64 400;
  • Житомир — $64 300;
  • Луцк — $63 400;
  • Ивано-Франковск — $62 600.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в октябре 2026 года формируют города:

  • Черкассы — $59 300;
  • Хмельницкий — $55 000;
  • Чернигов — $53 000;
  • Николаев — $51 800.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Харьков — $39 700;
  • Сумы — $36 400;
  • Запорожье — $36 000.

Трехкомнатные квартиры

Фото 6 — Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дешевой трехкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Кропивницкий — $145 000;
  • Львов — $134 000;
  • Киев — $131 000;
  • Черновцы — $103 000;
  • Ужгород —$102 000;
  • Винница — $93 800;
  • Одесса — $90 200;
  • Черкассы — $88 700;
  • Днепр — $84 100;
  • Ивано-Франковск — $83 900;
  • Тернополь — $82 400;
  • Ровно — $81 000;
  • Житомир — $79 100;
  • Хмельницкий — $78 200.

Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:

  • Чернигов — $75 200;
  • Николаев — $68 300;
  • Запорожье — $56 700;
  • Харьков — $54 900;
  • Сумы — $46 100.

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:

  • Цены на первичке в Киеве в октябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика);
  • Цены на первичке в Одессе в октябре 2026 (инфографика).

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности