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Цены на первичке в Украине в октябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на октябрь 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
- Средние цены на первичку в городах Украины
- Количество ЖК в продаже по городам
- Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:
- Львов: 70 100 грн за м² — рост на 19%;
- Киев: 65 200 грн за м² — рост на 18%;
- Черновцы: 54 700 грн за м² — рост на 30%.
Средние цены на первичку в городах Украины
Соответственно, по состоянию на октябрь 2026 года цены на первичку за квадратный метр выглядят следующим образом.
Лидерами среди самых дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:
- Львов — $1 550;
- Киев — $1 440;
- Черновцы — $1 210;
- Винница — $1 200
- Ужгород —$1 190;
- Одесса — $1 160;
- Днепр и Ровно — $1 100;
- Ивано-Франковск — $1 050;
- Кропивницкий — $1 030.
В то же время к регионам с более доступным ценовым сегментом квартир в октябре 2026 относятся города:
- Луцк — $970;
- Житомир — $950;
- Тернополь — $930;
- Черкассы — $880;
- Полтава — $860;
- Хмельницкий — $850;
- Чернигов — $820.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Николаев — $700;
- Харьков — $630;
- Сумы — $580;
- Запорожье — $530.
Количество ЖК в продаже по городам
По объему предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:
- Киев (168 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (149 ЖК) — второе место по объему предложения;
- Одесса (70 ЖК) — третье место;
- Хмельницкий (58 ЖК), Ивано-Франковск (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернополь (42 ЖК), Днепр (41 ЖК) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Черновцы (34 ЖК), Винница (28 ЖК), Черкассы (27 ЖК) — крупный рынок со средним объемом предложения;
- Ровно (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харьков, Полтава и Луцк (по 16) — существенно меньше ЖК;
- Николаев (15 ЖК), Чернигов (13), Запорожье (11 ЖК), Сумы и Кропивницкий (по 6 ЖК) — минимальная рыночная активность.
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке
Однокомнатные квартиры
Самые дорогие среди «самых дешевых» квартир в Украине предлагаются в таких городах:
- Львов — $72 000;
- Киев — $65 600;
- Винница — $55 600;
- Ужгород —$49 400;
- Ровно — $48 200;
- Днепр — $47 600;
- Черновцы — $46 800;
- Тернополь — $45 500;
- Одесса — $45 400;
- Житомир — $44 600;
- Кропивницкий — $44 500;
- Ивано-Франковск — $42 600;
- Луцк — $41 800.
Более доступный ценовой сегмент квартир на первичке в октябре 2026 предлагают города:
- Хмельницкий — $38 100;
- Черкассы — $36 300;
- Чернигов — $34 800.
Еще доступнее цены на покупку квартир на первичке предлагают такие города:
- Харьков — $28 500;
- Николаев — $25 200;
- Сумы — $23 900;
- Запорожье — $23 600.
Двухкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $116 000;
- Львов — $103 00;
- Киев — $101 000;
- Черновцы — $80 500;
- Одесса — $76 000;
- Винница — $75 300;
- Ужгород —$72 300;
- Ровно — $69 600;
- Днепр — $69 000;
- Тернополь — $64 400;
- Житомир — $64 300;
- Луцк — $63 400;
- Ивано-Франковск — $62 600.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в октябре 2026 года формируют города:
- Черкассы — $59 300;
- Хмельницкий — $55 000;
- Чернигов — $53 000;
- Николаев — $51 800.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Харьков — $39 700;
- Сумы — $36 400;
- Запорожье — $36 000.
Трехкомнатные квартиры
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Кропивницкий — $145 000;
- Львов — $134 000;
- Киев — $131 000;
- Черновцы — $103 000;
- Ужгород —$102 000;
- Винница — $93 800;
- Одесса — $90 200;
- Черкассы — $88 700;
- Днепр — $84 100;
- Ивано-Франковск — $83 900;
- Тернополь — $82 400;
- Ровно — $81 000;
- Житомир — $79 100;
- Хмельницкий — $78 200.
Наиболее доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир в новостройках предлагают такие города:
- Чернигов — $75 200;
- Николаев — $68 300;
- Запорожье — $56 700;
- Харьков — $54 900;
- Сумы — $46 100.
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