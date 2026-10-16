Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на жовтень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Станом на жовтень 2026 року первинний ринок України демонструє зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

Львів: 70 100 грн за м² — зростання на 19%;

Київ: 65 200 грн за м² — зростання на 18%;

Чернівці: 54 700 грн за м² — зростання на 30%.

Середні ціни по первинці в містах України

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Відповідно, станом на жовтень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

Львів — $1 550;

Київ — $1 440;

Чернівці — $1 210;

Вінниця — $1 200

Ужгород —$1 190;

Одеса — $1 160;

Дніпро та Рівне — $1 100;

Івано-Франківськ — $1 050;

Кропивницький — $1 030.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у жовтні 2026 відносяться міста:

Луцьк — $970;

Житомир — $950;

Тернопіль — $930;

Черкаси — $880;

Полтава — $860;

Хмельницький — $850;

Чернігів — $820.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Миколаїв — $700;

Харків — $630;

Суми — $580;

Запоріжжя — $530.

Кількість ЖК у продажу по містах

Кількість ЖК у продажу по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

Київ (168 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;

Львів (149 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;

Одеса (70 ЖК) — третє місце;

Хмельницький (58 ЖК), Івано-Франківськ (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (42 ЖК), Дніпро (41 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;

Чернівці (34 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (27 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;

Рівне (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харків, Полтава та Луцьк (по 16) — суттєво менше ЖК;

Миколаїв (15 ЖК), Чернігів (13), Запоріжжя (11 ЖК), Суми та Кропивницький (по 6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

Львів — $72 000;

Київ — $65 600;

Вінниця — $55 600;

Ужгород —$49 400;

Рівне — $48 200;

Дніпро — $47 600;

Чернівці — $46 800;

Тернопіль — $45 500;

Одеса — $45 400;

Житомир — $44 600;

Кропивницький — $44 500;

Івано-Франківськ — $42 600;

Луцьк — $41 800.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у жовтні 2026 пропонують міста:

Хмельницький — $38 100;

Черкаси — $36 300;

Чернігів — $34 800.

Ще доступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

Харків — $28 500;

Миколаїв — $25 200;

Суми — $23 900;

Запоріжжя — $23 600.

Двокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

Кропивницький — $116 000;

Львів — $103 00;

Київ — $101 000;

Чернівці — $80 500;

Одеса — $76 000;

Вінниця — $75 300;

Ужгород —$72 300;

Рівне — $69 600;

Дніпро — $69 000;

Тернопіль — $64 400;

Житомир — $64 300;

Луцьк — $63 400;

Івано-Франківськ — $62 600.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:

Черкаси — $59 300;

Хмельницький — $55 000;

Чернігів — $53 000;

Миколаїв — $51 800.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Харків — $39 700;

Суми — $36 400;

Запоріжжя — $36 000.

Трикімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

Кропивницький — $145 000;

Львів — $134 000;

Київ — $131 000;

Чернівці — $103 000;

Ужгород —$102 000;

Вінниця — $93 800;

Одеса — $90 200;

Черкаси — $88 700;

Дніпро — $84 100;

Івано-Франківськ — $83 900;

Тернопіль — $82 400;

Рівне — $81 000;

Житомир — $79 100;

Хмельницький — $78 200.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Чернігів — $75 200;

Миколаїв — $68 300;

Запоріжжя — $56 700;

Харків — $54 900;

Суми — $46 100.

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