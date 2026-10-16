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Категорія
Нерухомість
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Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, первинка, вартість
Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на жовтень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Станом на жовтень 2026 року первинний ринок України демонструє зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

  • Львів: 70 100 грн за м² — зростання на 19%;
  • Київ: 65 200 грн за м² — зростання на 18%;
  • Чернівці: 54 700 грн за м² — зростання на 30%.

Середні ціни по первинці в містах України

Фото 2 — Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Відповідно, станом на жовтень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

  • Львів — $1 550;
  • Київ — $1 440;
  • Чернівці — $1 210;
  • Вінниця — $1 200
  • Ужгород —$1 190;
  • Одеса — $1 160;
  • Дніпро та Рівне — $1 100;
  • Івано-Франківськ — $1 050;
  • Кропивницький — $1 030.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у жовтні 2026 відносяться міста:

  • Луцьк — $970;
  • Житомир — $950;
  • Тернопіль — $930;
  • Черкаси — $880;
  • Полтава — $860;
  • Хмельницький — $850;
  • Чернігів — $820.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — $700;
  • Харків — $630;
  • Суми — $580;
  • Запоріжжя — $530.

Кількість ЖК у продажу по містах

Фото 3 — Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Кількість ЖК у продажу по містах України — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

  • Київ (168 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
  • Львів (149 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
  • Одеса (70 ЖК) — третє місце;
  • Хмельницький (58 ЖК), Івано-Франківськ (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (42 ЖК), Дніпро (41 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
  • Чернівці (34 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (27 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
  • Рівне (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харків, Полтава та Луцьк (по 16) —  суттєво менше ЖК;
  • Миколаїв (15 ЖК), Чернігів (13), Запоріжжя (11 ЖК), Суми та Кропивницький (по 6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Фото 4 — Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

  • Львів — $72 000;
  • Київ — $65 600;
  • Вінниця — $55 600;
  • Ужгород —$49 400;
  • Рівне — $48 200;
  • Дніпро — $47 600;
  • Чернівці — $46 800;
  • Тернопіль — $45 500;
  • Одеса — $45 400;
  • Житомир — $44 600;
  • Кропивницький — $44 500;
  • Івано-Франківськ — $42 600;
  • Луцьк — $41 800.

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у жовтні 2026 пропонують міста:

  • Хмельницький — $38 100;
  • Черкаси — $36 300;
  • Чернігів — $34 800.

Ще доступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:

  • Харків — $28 500;
  • Миколаїв — $25 200;
  • Суми — $23 900;
  • Запоріжжя — $23 600.

Двокімнатні квартири

Фото 5 — Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

  • Кропивницький — $116 000;
  • Львів — $103 00;
  • Київ — $101 000;
  • Чернівці — $80 500;
  • Одеса — $76 000;
  • Вінниця — $75 300;
  • Ужгород —$72 300;
  • Рівне — $69 600;
  • Дніпро — $69 000;
  • Тернопіль — $64 400;
  • Житомир — $64 300;
  • Луцьк — $63 400;
  • Івано-Франківськ — $62 600.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — $59 300;
  • Хмельницький — $55 000;
  • Чернігів — $53 000;
  • Миколаїв — $51 800.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Харків — $39 700;
  • Суми — $36 400;
  • Запоріжжя — $36 000.

Трикімнатні квартири

Фото 6 — Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

  • Кропивницький — $145 000;
  • Львів — $134 000;
  • Київ — $131 000;
  • Чернівці — $103 000;
  • Ужгород —$102 000;
  • Вінниця — $93 800;
  • Одеса — $90 200;
  • Черкаси — $88 700;
  • Дніпро — $84 100;
  • Івано-Франківськ — $83 900;
  • Тернопіль — $82 400;
  • Рівне — $81 000;
  • Житомир — $79 100;
  • Хмельницький — $78 200.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Чернігів — $75 200;
  • Миколаїв — $68 300;
  • Запоріжжя — $56 700;
  • Харків — $54 900;
  • Суми — $46 100.

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

  • Ціни на первинці у Києві у жовтні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка);
  • Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка);

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