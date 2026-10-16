- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціни на первинці в Україні у жовтні 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на жовтень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях.
- Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Середні ціни по первинці в містах України
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на жовтень 2026 року первинний ринок України демонструє зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Львів: 70 100 грн за м² — зростання на 19%;
- Київ: 65 200 грн за м² — зростання на 18%;
- Чернівці: 54 700 грн за м² — зростання на 30%.
Середні ціни по первинці в містах України
Відповідно, станом на жовтень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.
Лідерами серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:
- Львів — $1 550;
- Київ — $1 440;
- Чернівці — $1 210;
- Вінниця — $1 200
- Ужгород —$1 190;
- Одеса — $1 160;
- Дніпро та Рівне — $1 100;
- Івано-Франківськ — $1 050;
- Кропивницький — $1 030.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у жовтні 2026 відносяться міста:
- Луцьк — $970;
- Житомир — $950;
- Тернопіль — $930;
- Черкаси — $880;
- Полтава — $860;
- Хмельницький — $850;
- Чернігів — $820.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — $700;
- Харків — $630;
- Суми — $580;
- Запоріжжя — $530.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:
- Київ (168 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (149 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (70 ЖК) — третє місце;
- Хмельницький (58 ЖК), Івано-Франківськ (57 ЖК), Ужгород (44 ЖК) Тернопіль (42 ЖК), Дніпро (41 ЖК) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Чернівці (34 ЖК), Вінниця (28 ЖК), Черкаси (27 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Рівне (22 ЖК), Житомир (21 ЖК), Харків, Полтава та Луцьк (по 16) — суттєво менше ЖК;
- Миколаїв (15 ЖК), Чернігів (13), Запоріжжя (11 ЖК), Суми та Кропивницький (по 6 ЖК) — мінімальна ринкова активність.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед "найдешевших" квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:
- Львів — $72 000;
- Київ — $65 600;
- Вінниця — $55 600;
- Ужгород —$49 400;
- Рівне — $48 200;
- Дніпро — $47 600;
- Чернівці — $46 800;
- Тернопіль — $45 500;
- Одеса — $45 400;
- Житомир — $44 600;
- Кропивницький — $44 500;
- Івано-Франківськ — $42 600;
- Луцьк — $41 800.
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у жовтні 2026 пропонують міста:
- Хмельницький — $38 100;
- Черкаси — $36 300;
- Чернігів — $34 800.
Ще доступніші ціни на купівлю квартир на первинці пропонують такі міста:
- Харків — $28 500;
- Миколаїв — $25 200;
- Суми — $23 900;
- Запоріжжя — $23 600.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — $116 000;
- Львів — $103 00;
- Київ — $101 000;
- Чернівці — $80 500;
- Одеса — $76 000;
- Вінниця — $75 300;
- Ужгород —$72 300;
- Рівне — $69 600;
- Дніпро — $69 000;
- Тернопіль — $64 400;
- Житомир — $64 300;
- Луцьк — $63 400;
- Івано-Франківськ — $62 600.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у жовтні 2026 року формують міста:
- Черкаси — $59 300;
- Хмельницький — $55 000;
- Чернігів — $53 000;
- Миколаїв — $51 800.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Харків — $39 700;
- Суми — $36 400;
- Запоріжжя — $36 000.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — $145 000;
- Львів — $134 000;
- Київ — $131 000;
- Чернівці — $103 000;
- Ужгород —$102 000;
- Вінниця — $93 800;
- Одеса — $90 200;
- Черкаси — $88 700;
- Дніпро — $84 100;
- Івано-Франківськ — $83 900;
- Тернопіль — $82 400;
- Рівне — $81 000;
- Житомир — $79 100;
- Хмельницький — $78 200.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Чернігів — $75 200;
- Миколаїв — $68 300;
- Запоріжжя — $56 700;
- Харків — $54 900;
- Суми — $46 100.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
- Ціни на первинці у Києві у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка);
- Ціни на первинці в Одесі у жовтні 2026 (інфографіка);