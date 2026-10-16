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Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)

Львов
Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)

Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на первичном рынке недвижимости Львова по состоянию на октябрь 2026 года. Детальный обзор цен на новостройки в октябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на новостройки во Львове в октябре 2026

По состоянию на октябрь 2026 года первичный рынок Львова продолжает демонстрировать рост цен. По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра в новостройках города комфорт-класса выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес-класса — на 23%. Цены за квадратный метр на октябрь выглядят следующим образом:

  • Комфорт — 61 100 грн/кв. м;
  • Бизнес — 72 400 грн/кв. м.

Таким образом, Львов остается одним из наиболее активных рынков первичной недвижимости в Украине. На это влияет стабильный спрос со стороны переселенцев, развитая инфраструктура города, а также активность застройщиков, которые продолжают выводить новые объекты на рынок. Подробнее ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки во Львове по районам

Фото 2 — Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по районам Львова — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и престижных районах города. Лидером среди самых дорогих районов для покупки первичной недвижимости остается:

  • Галицкий — 123 000 грн/кв. м.

К районам со средним ценовым сегментом на первичном рынке в октябре 2026 относятся:

  • Лычаковский — 76 900 грн/кв. м;
  • Франковский — 74 600 грн/кв. м;
  • Железнодорожный — 72 400 грн/кв. м.

Наиболее доступное жилье на первичном рынке Львова можно найти в таких районах:

  • Сиховский — 67 900 грн/кв. м;
  • Шевченковский — 66 300 грн/кв. м.

Несмотря на то, что Сиховский район традиционно считается более доступным, он активно застраивается и демонстрирует один из самых высоких темпов роста цен среди всех районов города.

Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенно на цену влияет класс жилого комплекса. Самые дорогие предложения на первичном рынке Львова в октябре 2026 представлены в следующих сегментах:

  • Премиум-класс — 122 000 грн/кв. м;
  • Бизнес-класс — 72 400 грн/кв. м.
Фото 3 — Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)
Медианы цены квадратного метра в новостройках по классам жилья во Львове — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

  • Комфорт-класс — 61 100 грн/кв. м;
  • Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м.

Премиум-класс, как и прежде, остается самым дорогим сегментом первичного рынка. Цены на жилье бизнес- и комфорт-классов поддерживаются спросом как со стороны местных покупателей, так и переселенцев из восточных регионов страны. Эконом-класс, в свою очередь, остается наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом.

Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову

По данным ЛУН Статистика, медиана стартовой цены квадратного метра на первичном рынке Львова в октябре 2026 года составляет 70 100 грн — она выросла по сравнению с предыдущим месяцем. В более долгосрочной перспективе рынок продолжает демонстрировать уверенный рост. Одним из факторов поддержки спроса на первичное жилье остается государственная программа кредитования и ипотеки "єОселя".

Фото 4 — Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)
Медиана цены квадратного метра в новостройках по Львову — октябрь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова

Согласно данным портала M2Bomber, по состоянию на октябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на первичном рынке Львова составляет 17 000 грн. Речь идет не о среднерыночной цене, а о значении, которое чаще всего встречается среди опубликованных предложений: на эту отметку приходится 13,5% всех объявлений, что соответствует сегменту эконом-класса.

Фото 5 — Цены на первичке во Львове в октябре 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена квадратного метра в новостройках Львова по состоянию на октябрь 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

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