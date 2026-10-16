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Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)

Львів
Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)

Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати, яка ситуація склалася на первинному ринку нерухомості Львова станом на жовтень 2026 року. Детальний огляд цін на новобудови у жовтні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на новобудови у Львові у жовтні 2026

Станом на жовтень 2026 року первинний ринок Львова продовжує демонструвати зростання цін. За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра у новобудовах міста комфорт-класу зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року, бізнес-класу — на 23%. Ціни за квадратний метр на жовтень виглядають наступним чином:

  • Комфорт — 61 100 грн/кв. м;
  • Бізнес — 72 400 грн/кв. м.

Таким чином, Львів і надалі залишається одним із найактивніших ринків первинної нерухомості в Україні. На це впливає стабільний попит з боку переселенців, розвинена інфраструктура міста, а також активність забудовників, які продовжують виводити нові об'єкти на ринок. Детальніше ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови у Львові по районах

Фото 2 — Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах по районах Львова — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та престижних районах міста. Лідером серед найдорожчих районів для купівлі первинної нерухомості залишається:

  • Галицький — 123 000 грн/кв. м.

До районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у жовтні 2026 відносяться:

  • Личаківський — 76 900 грн/кв. м;
  • Франківський — 74 600 грн/кв. м;
  • Залізничний — 72 400 грн/кв. м.

Найдоступніше житло на первинному ринку Львова можна знайти у таких районах:

  • Сихівський — 67 900 грн/кв. м;
  • Шевченківський — 66 300 грн/кв. м.

Попри те, що Сихівський район традиційно вважається більш доступним, він активно забудовується і демонструє один із найвищих темпів зростання цін серед усіх районів міста.

Медіани ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Львова у жовтні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 122 000 грн/кв. м;
  • Бізнес-клас — 72 400 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)
Медіани ціни квадратного метра у новобудовах за класами житла у Львові — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 61 100 грн/кв. м;
  • Економ-клас — 42 000 грн/кв. м.

Преміум-клас, як і раніше, залишається найдорожчим сегментом первинного ринку. Ціни на житло бізнес- та комфорт-класів підтримуються попитом як з боку місцевих покупців, так і переселенців зі східних регіонів країни. Економ-клас, своєю чергою, лишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом.

Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову

За даними ЛУН Статистика, медіана стартової ціни квадратного метра на первинному ринку Львова у жовтні 2026 року становить 70 100 грн — вона зросла порівняно з попереднім місяцем. У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати впевнене зростання. Одним із факторів підтримки попиту на первинне житло залишається державна програма кредитування та іпотеки "єОселя".

Фото 4 — Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)
Медіана ціни квадратного метра у новобудовах по Львову — жовтень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова

Згідно з даними порталу M2bomber, станом на жовтень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра серед оголошень на первинному ринку Львова становить 17 000 грн. Йдеться не про середньоринкову ціну, а про значення, яке найчастіше зустрічається серед опублікованих пропозицій: на цей показник припадає 13,5% усіх оголошень, що відповідає сегменту економ-класу.

Фото 5 — Ціни на первинці у Львові у жовтні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Львова станом на жовтень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

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