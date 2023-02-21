Цифровизация сферы строительства в законе №5655 - один из элементов антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков считает цифровизацию сферы строительства и землепользования важным элементом антикоррупционной стратегии.

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Об этом он сообщил в интервью изданию ZN.ua.

По его словам, градостроительная реформа до ее принятия была проверена НАПК, а внесенные агентством замечания учли при принятии проекта №5655 в целом.

"Мы проводили антикоррупционную экспертизу законопроекта №5655 о градостроительной реформе. Но не с точки зрения направления этой реформы, а с точки зрения оценки коррупционных рисков. Проводили как год назад, то есть в 2021, так и 2022 при доработке законопроекта до второго чтение", - сообщил Александр Новиков.

Он пояснил, что выводы антикоррупционной экспертизы почти в полном объеме кроме одной рекомендации были учтены в принятой парламентом редакции закона о градостроительной реформе.

"Поскольку мы проводили антикоррупционную экспертизу этого закона и до второго чтения его текст претерпел изменения, то провели дополнительный анализ именно тех норм", - подчеркнул Александр Новиков.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Ранее сообщалось, что народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, пояснив, что главные бенефициары нового закона – общины, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.