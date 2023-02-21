Цифровізація сфери будівництва в законі №5655 - один із елементів антикорупційної стратегії, - голова НАЗК Новіков

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає цифровізацію сфери будівництва та землекористування важливим елементом антикорупційної стратегії.

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Про це він повідомив в інтерв’ю виданню ZN.ua.

За його словами, містобудівна реформа до її ухвалення була перевірена НАЗК, а внесені агентством зауваження врахували при ухваленні проекту №5655 в цілому.

"Отже, ми проводили антикорупційну експертизу законопроєкту №5655 про містобудівну реформу. Але не з погляду напрямку цієї реформи, а з погляду оцінки корупційних ризиків. Проводили як рік тому, тобто 2021-го, так і 2022-го під час доопрацювання законопроєкту до другого читання", - повідомив Олександр Новіков.

Він пояснив, що висновки антикорупційної експертизи майже в повному обсязі, крім однієї рекомендації, були враховані в прийнятій парламентом редакції закону про містобудівну реформу.

"Оскільки ми проводили антикорупційну експертизу цього закону і до другого читання його текст зазнав змін, то провели додатковий аналіз саме тих норм", - наголосив Олександр Новіков.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.

Раніше повідомлялось, що народний депутат Олена Шуляк ґрунтовно відповіла усім критикам проєкту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.