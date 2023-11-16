Эксперты рассказали, как в Украине можно получать пассивный доход от инвестиций в недвижимость

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине все еще есть возможности инвестировать в недвижимость. Украинцы, принадлежащие к высшему среднему классу и имеющие доход в несколько тысяч долларов в месяц, имеют возможность сформировать портфель активов жилой недвижимости, что будет приносить им пассивный доход в виде ренты. Об этом говорится в статье “Стать рантье за 5 лет. Возможно ли это в украинских реалиях?, опубликованной на Delo.ua.

Так, по словам СЕО и основателя компании "RITM" Александра Лахтионова для получения пассивного дохода в $1000 в месяц, нужно инвестировать в недвижимость по меньшей мере $120 тысяч в зависимости от города.

Если абстрагироваться от фактора войны и аномальных цен из-за этого, а также взять среднюю однокомнатную квартиру с арендной платой в 250-300 долларов, то в Ивано-Франковске такая квартира будет стоить 40-50 тысяч долларов, во Львове это 50-60 тысяч долларов, а в Киеве 60-80 тысяч долларов. То есть, чтобы иметь пассивный доход в тысячу долларов в месяц, нужно по меньшей мере ориентироваться на 120 тысяч долларов инвестиций”, - говорит Лахтионов.

В то же время по данным относительно цены квартир и их стоимости на сайте LUN.ua в Киеве средняя цена однокомнатной квартиры в Оболонском районе составляет $54,3 тыс., в Дарницком - $62 тыс., в Подольском $59 тыс., а стоимость аренды такой квартиры у этих районах будет составлять $12 тысяч гривен (примерно $330). Во Львове цена однокомнатной квартиры в зависимости от района в пределах $52-63 тыс., а аренда составляет 15-17 тыс. грн (около $410-470).

В общем, специалисты советуют откладывать в пределах 10-30% от дохода. Так что если ИТ-специалист живя в Украине и имея зарплату в пределах 3 тысяч долларов будет откладывать 30% (около 1 тысячи долларов) от своей зарплаты ежемесячно, то через четыре года он сможет накопить 48 тысяч долларов. А это сумма достаточная для покупки однокомнатной квартиры во Львове или Киеве, которая будет приносить ежемесячную ренту до 300 долларов в месяц. Такая рента может оказаться хорошей поддержкой для накопления на следующий объект недвижимости.

Как изменится стоимость аренды жилья в 2024 году

За полтора года полномасштабной войны многие переселенцы уже вернулись домой . Однако, если не считать элитные предложения на рынке, жилье на западе Украины все еще дороже, чем в столице.

Вместе с этим рынок аренды жилья на западе страны уже несколько охладел и основным драйвером спроса на жилье во Львове осенью стали не переселенцы, а студенты, приезжающие в город на оффлайн обучение. В то время как в Киеве стоимость аренды продолжает расти из-за большого количества желающих вернуться или переехать жить в столицу. Однако значительная часть арендаторов при выборе жизни все еще предпочитает безопасность и остается в далеких от линии фронта западных областях.

Эксперты и участники рынка отмечают, что в 2024 году стоимость аренды жилья в Украине будет расти, поскольку в следующем году скажется масштабное проседание жилищного строительства в 2022 году : если новых жилых комплексов не строили, то новых объектов на рынке не будет, если на рынке не будет новых объектов, то люди, которые могли бы приобрести такое жилье, продолжат жить на съемных квартирах. Это ограничит спрос и подтолкнет вверх цены на аренду жилья прежде всего в столице, и может сказаться в других областных центрах.

При этом многое будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране. Война может внести свои коррективы в рыночные процессы. Если массовые обстрелы будут угрожать городам на востоке, то, вероятно, повторится массовое переселение людей из городов на запад, а в случае экономической стагнации стоимость аренды жилья снизится из-за снижения покупательной способности населения.