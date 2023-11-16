Експерти розповіли як в Україні можна отримувати пасивний дохід від інвестицій в нерухомість

Попри повномасштабну війну в Україні все ще є можливості інвестувати в нерухомість. Українці, які належать до вищого середнього класу та мають дохід в кілька тисяч доларів на місяць мають можливість сформувати портфель активів житлової нерухомості, що приноситиме їм пасивний дохід у вигляді ренти. Про це йде мова в статті “Стати рантьє за 5 років. Чи можливо це в українських реаліях?”, опублікованій на Delo.ua.

Так, за словами СЕО та засновника компанії "RITM" Олександра Лахтіонова для отримання пасивного доходу в $1000 на місяць потрібно інвестувати в нерухомість щонайменше $120 тисяч в залежності від міста.

“Якщо абстрагуватись від фактора війни та аномальних цін через це, а також взяти середню однокімнатну квартиру з орендною платою у 250-300 доларів, то в Івано-Франківську така квартира коштуватиме 40-50 тисяч доларів, у Львові це 50-60 тисяч доларів, а в Києві 60-80 тисяч доларів. Тобто щоб мати пасивний дохід в тисячу доларів на місяць треба щонайменше орієнтуватися на 120 тисяч доларів інвестицій”, - каже Лахтіонов.

Водночас за даними щодо ціни квартир та їх вартості на сайті LUN.ua у Києві середня ціна однокімнатної квартири в Оболонському районі складає $54,3 тис., у Дарницькому - $62 тис., в Подільському $59 тис., а вартість оренди такої квартири в цих районах складатиме $12 тисяч гривень (приблизно $330). У Львові ціна однокімнатної квартири залежно від району в межах $52-63 тис., а оренда складає 15-17 тис. грн (приблизно $410-470).

Загалом фахівці радять відкладати у межах 10-30% від доходу. Тож якщо ІТ-фахівець живучи в Україні та маючи зарплатню в межах 3 тисяч доларів відкладатиме 30%(близько 1 тисячі доларів) від своєї зарплатні щомісяця, то через чотири роки він зможе накопичити 48 тисяч доларів. А це сума достатня для купівлі однокімнатної квартири у Львові чи Києві, яка приноситиме щомісячну ренту до 300 доларів на місяць. Така рента може стати хорошою підтримкою для накопичення на наступний об’єкт нерухомості.

Як зміниться вартість оренди житла у 2024 році

За півтора року повномасштабної війни багато переселенців вже повернулися додому. Проте, якщо не брати до уваги елітні пропозиції на ринку, житло на заході України є все ще дорожчим ніж у столиці.

Разом з цим ринок оренди житла на заході країни вже дещо охолов і основним драйвером попиту на житло у Львові восени стали не переселенці, а студенти, котрі приїздять до міста на офлайн навчання. Тоді як в Києві вартість оренди продовжує зростати через велику кількість охочих повернутися чи переїхати жити до столиці. Проте значна частина орендарів при виборі життя все ще віддає перевагу безпеці та залишається в далеких від лінії фронту західних областях.

Експерти та учасники ринку зазначають, що у 2024 році вартість оренди житла в Україні зростатиме, оскільки наступного року дасться взнаки масштабне просідання житлового будівництва у 2022 році: якщо нових житлових комплексів не будували, то нових об'єктів на ринку не буде, якщо на ринку не буде нових об’єктів, то люди які могли б придбати таке житло продовжать жити на зйомних квартирах. Це обмежить попит та підштовхне догори ціни на оренду житла насамперед у столиці, та може датися взнаки в інших обласних центрах.

Разом з цим багато залежатиме від військової та економічної ситуації в країні. Війна може внести свої корективи у ринкові процеси. Якщо масовані обстріли загрожуватимуть містам на сході, то ймовірно повториться масове переселення людей з тих міст на захід, а у випадку економічної стагнації вартість оренди житла знизиться через зниження купівельної спроможності населення.