ФГИУ продал научно-исследовательский институт во Львове за 60 млн грн

Фонд госимущества Украины провел успешный аукцион по продаже Львовского научно-исследовательского и проектного института "ЛьвовстроймНИИпроект", продав его за 60,1 млн гривен.

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Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

Он сообщил, что стартовая цена с 23,7 млн гривен выросла в 2,53 раза. За объект боролись 4 участника.

Что известно о лоте

"ЛьвовстроймНИИпроект" расположен в густонаселенном районе Львова - Сиховском. Недалеко находятся Стрыйский парк и сквер. Основной вид деятельности согласно Уставу – технические испытания и исследования.

Новый владелец получит три единицы недвижимого имущества: админздание, нежилые помещения и здание водонапорной башни.

Также, согласно условиям продажи, он обязан погасить долги по заработной плате и перед бюджетом и не увольнять работников предприятия в течение 6 месяцев.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу отель "Казацкий", расположенный на Майдане Незалежности в самом сердце столицы. Стартовая цена лота – 155 млн 486 тыс. 115 гривен.

Госбюджет пополнился 650 млн. грн. от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.