ФДМУ продав науково-дослідний інститут у Львові за 60 млн грн

Фонд держмайна України провів успішний аукціон з продажу Львівського науково-дослідного і проектного інституту "ЛьвівбудмНДІпроект", продавши його за 60,1 млн гривень.

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Про це повідомив голова Фонду держмайна України Віталій Коваль.

Він повідомив, що стартова ціна з 23,7 млн гривень зросла у 2,53 рази. За об’єкт боролися 4 учасників.

Що відомо про лот

"ЛьвівбудмНДІпроект" розташований в густонаселеному районі Львова - Сихівському. Неподалік від нього знаходяться Стрийський парк та сквер. Основний вид діяльності відповідно до Статуту - технічні випробування та дослідження.

Новий власник отримає три одиниці нерухомого майна: адмінбудівлю, нежитлові приміщення та будівлю водонапірної башти.

Також, згідно з умовами продажу, він зобов’язаний погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом, і не звільняти працівників підприємства впродовж 6 місяців.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на продаж готель "Козацький", який розташований на Майдані Незалежності в самому серці столиці. Стартова ціна лоту - 155 млн 486 тис. 115 гривень.

Держбюджет поповнився 650 млн грн від приватизації

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Що стосується 2023 року, то надходження від приватизації у державний бюджет були заплановані в сумі 6 мільярдів гривень, та станом на грудень до державного бюджету надійшло тільки 2,6 мільярда. Загалом у 2023 році державна електронна система "Prozorro.Продажі" поповнила бюджети різних рівнів на понад 3,3 мільярда гривень.