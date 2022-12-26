Фонд госимущества выставил на продажу ликероводочный завод в Тернопольской области

Фонд государственного имущества объявил аукцион по приватизации Мишковицкого МПД, который находится в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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"28 декабря состоится аукцион по приватизации отдельного имущества Мишковицкого места производства деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт". Месторасположение объекта: Тернопольская обл., Чертковский р-н, г. Чортков, ул. Независимости, 45А. Стартовая цена объекта приватизации - 3 млн гривен. Прием заявлений для участия в аукционе продолжается до 27 декабря", - сказано в сообщении.

Производство находится в центре города областного значения Чортков между Тернополем и Черновцами. Рядом лежит автодорога М19, позволяющая прокладывать удобные логистические маршруты.

Имущество может быть использовано для осуществления складской деятельности или работы в пищевой отрасли – смешивание напитков в частности. Перед временной приостановкой деятельности на производстве проводились разлив, маркировка и хранение ликероводочных изделий.

Напомним, Фонд государственного имущества подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск". Это будет первая продажа морского порта при независимости Украины.