Фонд держмайна виставив на продаж лікеро-горілчаний завод на Тернопільщині

Фонд державного майна оголосив аукціон з приватизації Мишковицького МПД, котрий знаходиться в Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

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"28 грудня відбудеться аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”. Місцерозташування об’єкта: Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. Незалежності, 45А. Стартова ціна об’єкта приватизації — 3 млн гривень. Прийом заяв для участі в аукціоні триває до 27 грудня", - сказано в повідомленні.

Виробництво знаходиться у центрі міста обласного значення Чортків між Тернополем та Чернівцями. Поруч пролягає автошлях М19, що дозволяє прокладати зручні логістичні маршрути.

Майно може бути використано для провадження складської діяльності або роботи у харчовій галузі – змішування напоїв зокрема. Перед тимчасовим призупиненням діяльності на виробництві проводились розлив, маркування та зберігання лікеро-горілчаних виробів.

Нагадаємо, Фонд державного майна підготував приватизацію морського торговельного порту “Усть-Дунайськ”. Це буде перша продаж морського порту за часів незалежності України.