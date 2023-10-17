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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Известны регионы-лидеры по скорости роста цен на жилье

Известны регионы-лидеры по скорости роста цен на жилье

С сентября 2022 года по сентябрь 2023-го цены на недвижимость росли преимущественно на западной Украине. Причина – самая большая удаленность от театра боевых действий. Лидеры подорожания – Тернопольская и Ивано-Франковская области.

В общей сложности пятерка регионов, где первичная недвижимость прибавила в цене в течение года больше всего, выглядит так (согласно данным DIM.RIA):

  • Тернопольская область – за год цены подскочили на 55,6%;
  • Ивано-Франковская область – 42,2%;
  • Сумская область – 26,5%;
  • Житомирская область – 23,9%;
  • Черкасская – 23,3%.
Фото 2 — Известны регионы-лидеры по скорости роста цен на жилье
ТОП-5 регионов, где первичная недвижимость прибавила в цене быстрее всего

В Харьковской и Запорожской областях первичная недвижимость, напротив, подешевела в течение года на 19,2% и 6,3% соответственно. Связано это, конечно, с расположением этих регионов ближе к линии фронта и постоянными ракетными обстрелами врагом, а затем и относительно меньшим спросом на жилье.

Более подробно о динамике стоимости объектов на рынке читайте в нашем материале: "Почему и где дорожает жилье в Украине и сколько будут стоить "метры" до конца года" .

Автор:
Максим Беркаль