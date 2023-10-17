Відомі регіони-лідери зі швидкості зростання цін на житло

З вересня 2022 року по вересень 2023-го ціни на нерухомість зростали переважно на західній Україні. Причина – найбільша віддаленість від театру бойових дій. Лідери здорожчання – Тернопільська та Івано-Франківська області.

Загалом же п’ятірка регіонів, де первинна нерухомість додала в ціні протягом року найбільше, виглядає так (згідно з даними DIM.RIA):

Тернопільська область – за рік ціни підскочили на 55,6%;

Івано-Франківська область – 42,2%;

Сумська область – 26,5%;

Житомирська область – 23,9%;

Черкаська – 23,3%.

ТОП-5 регіонів, де первинна нерухомість додала в ціні найшвидше

У Харківській і Запорізькій областях первинна нерухомість, навпаки, здешевшала протягом року на 19,2% та 6,3% відповідно. Пов’язано це, звісно, з розташуванням цих регіонів ближче до лінії фронту та постійними ракетними обстрілами ворогом, а відтак – і з відносно меншим попитом на житло.

Більш детально про динаміку вартості об’єктів на ринку читайте в нашому матеріалі: "Чому і де дорожчає житло в Україні і скільки коштуватимуть "метри" до кінця року".