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Відомі регіони-лідери зі швидкості зростання цін на житло
З вересня 2022 року по вересень 2023-го ціни на нерухомість зростали переважно на західній Україні. Причина – найбільша віддаленість від театру бойових дій. Лідери здорожчання – Тернопільська та Івано-Франківська області.
Загалом же п’ятірка регіонів, де первинна нерухомість додала в ціні протягом року найбільше, виглядає так (згідно з даними DIM.RIA):
- Тернопільська область – за рік ціни підскочили на 55,6%;
- Івано-Франківська область – 42,2%;
- Сумська область – 26,5%;
- Житомирська область – 23,9%;
- Черкаська – 23,3%.
У Харківській і Запорізькій областях первинна нерухомість, навпаки, здешевшала протягом року на 19,2% та 6,3% відповідно. Пов’язано це, звісно, з розташуванням цих регіонів ближче до лінії фронту та постійними ракетними обстрілами ворогом, а відтак – і з відносно меншим попитом на житло.
Більш детально про динаміку вартості об’єктів на ринку читайте в нашому матеріалі: "Чому і де дорожчає житло в Україні і скільки коштуватимуть "метри" до кінця року".Підписуйтесь на наш Telegram канал