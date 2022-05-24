Как изменились цены на покупку жилья на вторичном рынке

В Украине упал спрос на покупку квартир. Сравнивая показатели стоимости жилья, предложения и спроса октября 2021 года с маем 2022, на юге и востоке он упал на 90-100%, а в Киеве - на 52%.

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Об этом свидетельствуют данные Flatfy (проект ЛУН).

Согласно данным Flatfy, больше всего в мае подорожало жилье на вторичном рынке в Сумской области – на 122%. Во Львовской области – на 64%, в Ивано-Франковской – на 58%, в Киевской – на 55%. Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях.

В то же время в Харьковской области цены заметно упали на 33%.

В частности, показатель предложения вторичного жилья под покупку по всей Украине упал. В Днепропетровской области – минус 2%, в Киевской – минус 25% и в Закарпатской области – минус 26%.

Больше всего уменьшилось предложений в Кировоградской области – минус 92%, в Житомирской области – минус 86%, в Николаевской области – минус 85%.

Как отмечают специалисты, аналогичная ситуация и со спросом на покупку вторичного жилья в Украине. В Херсонской области – минус 100%, в Николаевской области – минус 94%, на минус 91% в Харьковской области, на минус 86% – в Одесской и Запорожской областях.