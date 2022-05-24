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Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку

Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку, купити квартиру, покупка квартири
Фото: Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку

В Україні впав попит на купівлю квартир. Порівнюючи показники вартості житла, пропозиції та попиту жовтня 2021 року з травнем 2022 року, на півдні та сході він упав на 90−100%, а у Києві - на 52%.  

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Про це йдеться в даних Flatfy (проєкт ЛУН). 

Згідно з даними Flatfy, найбільше у травні подорожчало житло на вторинному ринку у Сумській області – на 122%. У Львівській області – на 64%, в Івано-Франківській – на 58%, у Київській – на 55%. Також ціни більш ніж на 50% зросли у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Водночас на Харківщині ціни помітно впали на 33%.

Фото 2 — Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку

Зокрема, показник пропозиції вторинного житла під придбання по всій Україні впав. У Дніпропетровській області - мінус 2%, у Київській – мінус 25% та Закарпатській області – мінус 26%.

Найбільше зменшилась пропозиція у Кіровоградській області – мінус 92%, у  Житомирській області – мінус 86%, у Миколаївській області – мінус 85%.

Фото 3 — Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку

Як зазначають фахівці, аналогічна ситуація і з попитом на придбання вторинного житла в Україні. На Херсонщині - мінус 100%, у Миколаївській області - мінус 94%, на мінус 91% на Харківщині, на мінус 86% – в Одеській та Запорізькій областях.  

Фото 4 — Як змінилися ціни на купівлю житла на вторинному ринку
Автор:
Анастасія Дєдковська