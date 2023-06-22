«Конфликтный» дом: что будет с усадьбой Терещенко?

В последнее время в СМИ появилась информация, что за усадьбу Терещенко на бульваре Шевченко в Киеве снова идут судебные баталии. Киевская прокуратура при активной поддержке семьи Терещенко настаивает на возвращении здания в коммунальную собственность. Но законный владелец считает это нарушением своих прав. Мы обратились ко всем сторонам конфликта, чтобы выяснить – почему вокруг этого сооружения продолжается конфликт и какой может быть дальнейшая судьба старинной усадьбы?

Позиция застройщика

На данный момент владельцем здания является ЧАО «Центрелеватормлинстрой», которое получило право собственности на него в 2009 году и обязалось его отреставрировать. В компании утверждают, что имеют разработанный проект реставрации здания, но разрешение на начало работ пока получить не удается, поскольку власти города ожидают результата пересмотра дела Верхней Палатой Верховного суда, который должен состояться 17 июля.

В марте 2020 года было получено согласование проектной документации ДОКС КГГА, которое является бессрочным, ведь в него не вносилось изменений, и получен экспертный отчет. В мае 2020 года компания получила разрешение на выполнение работ ДОКС КГГА сроком действия до 14.05.2021г. Пока срок истек и новое разрешение не получалось.

Застройщик стоит на позиции, что абсолютно законно приобрел это имущество и законно вел себя в период владения этим имуществом и настроен действовать так и дальше. По словам Олега Пантии – юриста, представляющего застройщика в суде, - исковые требования киевской прокуратуры, выдвинутые в 2021 году, заключаются в расторжении инвестиционного договора.

«Поэтому они считают, что его нужно разорвать, учитывая действие Закона Украины «О временном запрете на приватизацию памятников культурного наследия». А инвестор исходит из того, что на момент обретения права собственности инвестором нормы данного Закона утратили силу, инвестором был полностью выполнен инвестиционный договор, поэтому отношения по инвестиционному договору прекращены. Но прокуратура требует расторгнуть договор и истребовать это здание в собственность города», – утверждает защитник.

По его словам, сейчас процесс реставрации усадьбы находится на этапе получения разрешения на начало строительных работ. Ведь сначала инвестор, согласно требованиям действующего законодательства, урегулировал вопрос оформления права на земельный участок, занимался разработкой и согласованием проектной документации, впоследствии были попытки начать процесс реставрации, но по ряду причин он так и не был завершен. А в 2021 году, после начала судебного процесса, компании запретили принимать какие-либо меры к этому зданию. При этом адвокат подчеркивает, что владелец принимал меры по содержанию этого здания и поддержанию его в надлежащем состоянии.

Комментируя наличие третьей стороны в этом процессе – представителей семьи Терещенко, Олег Пантия предполагает, что их присутствие на судебных заседаниях нужно больше для пиара и дополнительного эмоционального давления на общественное мнение.

«Благодаря скандальному вмешательству третьих лиц, называющих себя потомками Терещенко и хранителями их наследия, этот вопрос становится заполитизированным, болезненным для всех. И вызывает сложную реакцию у органов власти. Но, по сути, в этой ситуации правовая позиция по владельцу», - убежден юрист.

Он подчеркивает несколько правовых коллизий, присутствующих по этому делу. Во-первых, уже несколько раз прошла исковая давность иска – три года. Ведь передача собственности состоялась еще в 2009 году, а процесс прокуратура начала в 2021 году. Во-вторых, не решен вопрос с землей, на которой расположено здание и которая была приватизирована собственником в рамках отдельной процедуры в 2011 году. И сегодня невозможно решать судьбу здания без земельного участка, в то время как прокуроры во время заседаний просто игнорируют этот вопрос.

По мнению Олега Пантии, даже если Верховный Суд примет решение не в пользу собственника, на плечи города ложится неподъемное бремя – потому что необходимо будет выплатить компенсацию собственнику и заботиться о усадьбе.

«Этот иск ошибочный, он не имеет правовой основы. Но решать суд. Если вдруг каким-то образом произойдет так, что дело будет пересмотрено Верховным Судом не в пользу собственника, то я не знаю, как эта история будет развиваться в дальнейшем. Было немало примеров, когда в 2011-2013 годах постройки забирали у владельцев, возвращали в собственность города, и они почему-то не превращались в цветущие образцы истории и архитектуры, а приходили в упадок, фактически эти объекты были уничтожены. Особенно сейчас, в нынешних условиях, для городских властей это непосильная ноша. Кроме того, рано или поздно возникнет вопрос, каким образом возмещать владельцу ущерб? Но мы к этому вопросу серьезно даже не подходили, потому что не верим, что будет принято такое безрассудное решение», - подытожил юрист.

Реставрация или перестройка?

Кроме всех вышеупомянутых разрешений компания-застройщик получила заключение Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УТОПИК) и может начать реставрацию с приспособлением под офисные помещения нежилого дома.

По словам Председателя Киевской организации УТОПИК Анатолия Фролова, организация подготовила все замечания и рекомендации. Он подтвердил, что застройщик обязался не только выполнить все рекомендации УТОПИК, но еще раз пригласить членов организации перед началом реставрации, чтобы окончательно согласовать их действия.

По его словам, в процессе реставрации никаких изменений фасада или крыши здания не будет – в противном случае это будет нарушением закона. Застройщик будет вынужден в процессе реставрации здания строго соблюдать все предусмотренные законодательством нормы.

«По архитектуре мы сделали замечания и застройщик пообещал их учесть. Более того, он сказал, что нас пригласит пересмотреть перед началом реставрации, чтобы мы проверили, все ли учтено. Они не начнут реставрационные работы, пока мы не дадим добро, что проект откорректирован по нашим замечаниям. Это здание будет сохранено по закону. Там ведь четко записано – реставрация. Внешний вид здания не изменится. Более того – то, что я говорил застройщикам: есть вещи, которые предусмотрены законом. Их нельзя изменять. Запрещается смена фасада и крыши. Все, этого не будет», – рассказал Анатолий Фролов.

Кто же уничтожает памятник архитектуры?

Третья сторона этого конфликта, которая выступает в судебном процессе, не заявляя собственных исковых требований, – это семья Терещенко. Елена Терещенко – жена потомка украинских меценатов Мишеля Терещенко – стремится вернуть усадьбу в коммунальную собственность.

С заключением УТОПИК Елена не знакома и утверждает, что ни одного решения на заседании общества не выносилось.

Комментируя вопросы дальнейших планов на усадьбу Терещенко в случае, если суд вынесет решение в пользу прокуратуры, Елена Терещенко отметила, что здесь планируется создать музей благотворительности.

Отвечая на вопрос, имеют ли они достаточно финансирования на такой ценный проект, отметила, что, если нужно, Фонд Терещенко будет привлекать для этого средства. Однако пока этот вопрос даже не обсуждается. «Эта фирма должна была взять на себя всю полноту инвестиционных обязательств. То есть отреставрировать здание. И на этом основании им была передана усадьба Терещенко – по инвестиционному конкурсу, я еще раз подчеркиваю, - отметила Елена Терещенко».

И если бы не судебная волокита и претензии Терещенко, то эта усадьба давно была бы реставрирована и выглядела бы так.

Так мог бы выглядеть архитектурный памятник уже сегодня, если бы его реставрационные работы не блокировались активистами

И именно этот вид, по словам застройщика, под контролем УТОПИК, будет претворяться в жизнь. Но так как с 2009 года работа по реставрационным работам блокируется активистами, то она выглядит так:

Это вид усадьбы Терещенко, которая из-за блокировки активистами за 3 года может превратиться в руину. Инвестор обязуется за максимум три года завершить реставрационную работу усадьбы.

И если так будет продолжаться, через три года здания не станет. Если же реставрации не будут препятствовать, за три года (максимум) застройщик обязуется под контролем УТОПИК полностью завершить реставрационные работы.

Итак, ситуация на сегодняшний день выглядит так: дальнейшая судьба здания будет решаться в Верхней палате Верховного Суда Украины, рассмотрение вопроса назначено на 17 июля. Как признает сама Елена Терещенко, судьям придется менять привычную судебную практику, фактически лишая законного владельца его прав. Проблема в том, что если это произойдет, это вряд ли спасет усадьбу от разрушения.

На данный момент у семьи Терещенко нет средств на реставрацию и поддержание здания в надлежащем состоянии, а городу в условиях войны, когда нужно проводить ремонты после регулярных обстрелов, пока просто не до этого. И до войны в Киеве появилось много примеров, когда старинные исторические памятники передавались городу, после чего они окончательно приходили в упадок – взять хотя бы Гостиный двор на Подоле или старинное здание на Саксаганского. Поэтому вопрос, чего действительно добивается прокуратура и семья Терещенко, остается открытым. Понятно одно: если суд примет решение не в поле закона, здание разрушится. И город будет лишен уникального архитектурного памятника.