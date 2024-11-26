"Ни на что не похож": KAN анонсировал новый ЖК рядом с Ocean Mall

Киевская компания KAN Development анонсировала старт строительства нового ЖК по ул. Маккейна, недалеко от станции метро Лыбидская.

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В Киеве сегодня очень сложно начинать новые объекты – это очень большой риск из-за падения темпов продаж в 3-4 раза. Однако KAN решил рискнуть – начать новое строительство в ближайшее время. Об этом в интервью Delo.ua рассказал владелец компании Игорь Никонов.

"Мы сознательно идем на эти риски. Даже не будем сначала продавать квартиры, а будем обходиться своими оборотными средствами. На мой взгляд, люди сегодня боятся покупать какое-то неизвестное будущее — то, что они не видят своими глазами. Поэтому на котловане в столице достаточно сложно что-то продать", – подчеркнул Никонов.

Рассказывая о новом объекте, девелопер отметил, что это будет "сложный комплексный проект – ни на что не похожий". Проектирование объекта уже на завершающей стадии.

"Большой плюс в том, что это проект в центре Киева, мы его запускали до войны, но еще ничего не продавали, поэтому временно заморозили, а теперь возобновляем строительство. Второе большое преимущество в том, что мы там почти достроили школу", — добавил владелец компании.

Новый ЖК по ул. Маккейн планируется на 150 тысяч квадратных метров. Как уточнил Никонов, все постройки проекта будут соединены мостом.

"Инвестиции будут очень большие. Попробуем обойтись собственными средствами, а потом будем смотреть", — уточнил девелопер, отвечая на вопрос о финансировании проекта.

Впрочем, сколько будет стоить квадрат в таком ЖК, в KAN еще не разглашается.

"Трудно представить, сколько он будет в цене. На школу мы уже потратили 42 миллиона долларов, и только остекление, например, может стоить еще от 20 до 100 долларов за квадратный метр", — пояснил Никонов.