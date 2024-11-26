"Ні на що не схожий": KAN анонсував новий ЖК поряд з Ocean Mall

Київська компанія KAN Development анонсувала старт будівництва нового ЖК на вул. Маккейна, неподалік станції метро Либідська.

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У Києві сьогодні дуже складно розпочинати нові об'єкти - це дуже великий ризик через падіння продажів у 3-4 рази. Проте KAN вирішив ризикнути - почати нове будівництво найближчим часом. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів власник компанії Ігор Ніконов.

"Ми свідомо йдемо на ці ризики. Навіть не будемо спочатку продавати квартири, а обходитимось своїми обіговими коштами. На мій погляд, люди сьогодні бояться купувати якесь невідоме майбутнє - те, що вони не бачать на власні очі. Тому на котловані в столиці досить складно щось продати", - наголосив Ніконов.

Розповідаючи про новий об'єкт, девелопер зазначив, що це буде "складний комплексний проєкт - ні на що не схожий". Проєктування об'єкту вже на завершальній стадії.

"Великий плюс у тому, що це проєкт у центрі Києва, ми його запускали до війни, але ще нічого не продавали, тому тимчасово заморозили, а тепер відновлюємо будівництво. Друга велика перевага в тому, що ми там майже добудували школу", - додав власник компанії.

Новий ЖК по вул. Маккейна планується на 150 тисяч квадратних метрів. Як уточнив Ніконов, усі будівлі проєкту будуть з'єднані мостом.

"Інвестиції будуть дуже великі. Наразі спробуємо обійтись власними коштами, а потім будемо дивитися", - уточнив девелопер, відповідаючи на запитання про фінансування проєкту.

Втім, скільки буде коштувати квадрат у такому ЖК, в KAN ще не розголошують.

"Важко уявити, скільки він буде в ціні. На школу ми вже потратили 42 мільйони доларів, і тільки скління, наприклад, може ще коштувати від 20 до 100 доларів за квадратний метр", - пояснив Ніконов.