OLX ужесточает маркетплейс ИИ-агентов: как они будут экономить время пользователей

Маркетплейсы активно развивают инструменты, помогающие пользователям быстрее находить именно то, что им нужно – от товаров и жилья до работы. OLX Group вводит такие решения в разных странах своего присутствия, адаптируя технологии искусственного интеллекта к локальным потребностям пользователей. В Украине компания сосредоточена на разработке ИИ-агентов в фокусных категориях: Недвижимость и Работа.

Найти квартиру, определить адекватную цену на собственное жилье, отследить появление нужного товара или подготовить объявление о продаже, также найти релевантную вакансию или работника – задачи, обычно требующие времени и самостоятельного поиска и анализа информации. Теперь маркетплейс хотят взять на себя часть рутинной работы, при этом оставить окончательное решение за пользователями.

OLX Group двигается в этом направлении, развивая инструменты на основе искусственного интеллекта. Следующий этап – так называемый агентный ИИ, не ограничивающийся созданием текстов; он может выполнять несколько последовательных действий, чтобы помочь пользователю успешно продать или приобрести именно то, что нужно, а также поддержать при решении важных вопросов жизни (аренда покупка недвижимости, трудоустройство).

27 октября на CLAIM Online 2026 в Варшаве компания OLX Group представила два таких решения: Agentic Selling и DealFinder. Первое помогает частным владельцам продавать недвижимость, второе – искать товары и отслеживать соответствующие предложения через WhatsApp. Презентация инструментов стала событием международного уровня и объединила лидеров бизнеса, инвесторов, технологических экспертов, формирующих будущее маркетплейсов.

За этими продуктами стоит более широкое изменение в подходе к маркетплейсам. Конкуренция все больше зависит не только от количества объявлений или удобства поисковых фильтров, но и от того, насколько хорошо платформа понимает потребность человека и помогает ему перейти от поиска к конкретному действию.

От поиска по фильтрам к пониманию пользовательского поведения

OLX Group – международный бизнес, ежемесячно объединяющий миллионы пользователей, специалистов и компаний в Европе, в частности в Украине, и Южной Африке. Компания развивает технологии искусственного интеллекта более восьми лет и, по ее данным, за этот период инвестировала в ИИ более 200 млн. долларов США. Экосистема OLX Group охватывает 11 брендов на семи рынках, где ежедневно публикуют около 60 млн объявлений.

Такой масштаб дает компании доступ к значительным объемам информации о спросе, предложении, ценах и поведении пользователей. Важную роль играет и опыт взаимодействия с профессиональными участниками рынка – в частности, работодателями и агентами по недвижимости.

Однако сами данные не являются конечной целью. Вопрос в том, как использовать их, чтобы сделать поиск более точным, а путь к соглашению – короче.

"ИИ для нас – это технология, помогающая понять, чего хотят покупатели и продавцы, и приблизить людей к транзакции – быстрее и эффективнее", – отмечает Кристиан Гизи, генеральный директор OLX Group.

Именно здесь агентные инструменты отличаются от привычных чатов. Их задача – не просто ответить на запрос, а помочь пройти несколько этапов: проанализировать информацию, подготовить материалы, предложить следующие шаги и организовать поиск в соответствии с потребностями человека.

Для пользователя это обещание меньшего количества рутинных действий. Для бизнеса – возможность сделать взаимодействие с платформой еще более полезной: быстрее закрывать сделки.

Как ИИ уже работает на OLX.

В Украине OLX Group развивает ИИ-инструменты, помогающие оптимизировать отдельные этапы взаимодействия с платформой – от подготовки объявлений к поиску соответствующих кандидатов на работу. Их задача – упростить рутинные процессы и дать пользователям возможность сосредоточиться на главном.

На платформе OTODOM ШИ автоматически переформулирует заголовки и описания объявлений о недвижимости, помогая сделать их более понятными и привлекательными для потенциальных покупателей.

На OLX Работа работает инструмент "Потенциальные кандидаты", который еженедельно предлагает работодателям пять профилей соискателей, наиболее релевантных к опубликованным вакансиям. Благодаря этому, компании могут быстрее находить потенциальных работников, сокращать время на первичный поиск и направлять ресурсы на дальнейшее взаимодействие с кандидатами.

Эти решения иллюстрируют практический подход к использованию ИИ: технология не заменяет маркетплейс или пользовательское решение, а помогает эффективнее работать с объявлениями и находить нужные предложения и людей.

78% молодежи в Украине уже пробовали ИИ на работе

На рынке труда искусственный интеллект выполняет несколько функций. Часть из них не видна пользователю: технология работает в алгоритмах, помогающих подбирать вакансии и находить кандидатов. Другие инструменты, в том числе помощники по подготовке резюме, пока тестируют на отдельных рынках.

В то же время, как отметила в комментарии Dilo Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в Украине, ИИ не является основой самого процесса исследований маркетплейса. Компания продолжает использовать стандартизированные опросы, чтобы сравнивать результаты год к году и отслеживать изменения в мотивации и поведении различных групп. Больше пользы технология при анализе больших массивов информации, в частности открытых ответов, где нужно выявить повторяющиеся темы и возможные инсайты.

Каждый год OLX исследует рынок труда: как люди ищут работу, как работодатели привлекают работников и насколько инклюзивным становится трудоустройство.

По результатам международного исследования OLX Jobs AI, которое компания SW Research провела по заказу OLX Group в октябре 2026 года, 78% опрошенных украинцев в возрасте 18-29 лет хотя бы раз использовали ИИ на работе. В то же время, только 20% респондентов в Украине выразили высокий уровень беспокойства относительно влияния технологии на свое профессиональное будущее. Для сравнения, в пяти исследованных странах – Украине, Польше, Франции, Германии и Румынии – средний показатель составил 30%. Исследование охватило 1510 молодых людей, проживающих в городах с населением более 200 тысяч человек.

Геополитическую ситуацию среди ключевых угроз назвали 33% опрошенных, инфляцию – 32%. Если бы через распространение ИИ пришлось бы сменить профессию, 29% респондентов выбрали бы работу, связанную с техническими или цифровыми компетенциями. Это самый высокий показатель среди стран, охваченных исследованием. В то же время, полностью готовыми к изменениям на рынке труда считали себя 46% мужчин и 32% женщин.

Однако наиболее заметно ИИ на OLX Работа работает не в отдельном видимом инструменте, а в алгоритмах, формирующих рекомендации. Один из примеров – AI matching: система предлагает кандидатам вакансии, учитывая их поведение на платформе, местонахождение и другие параметры.

"Пользователь видит рекомендованные вакансии, а за этим стоит алгоритм, который постоянно учится, чтобы точнее предлагать человеку работу. Именно этот функционал уже реализован в Украине, он действует", – объясняет Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в Украине.

На фото: Мария Абдуллина

По ее словам, такой подход особенно важен для рабочих специальностей, на которые ориентируется украинский рынок. Человек не всегда имеет четко определенный карьерный план, а его навыки могут быть полезны в разных профессиях. Анализируя интересы и поисковое поведение кандидата, система может предложить вакансии, которые он сам не обязательно нашел бы.

Еще одно направление – пассивный рекрутинг, который OLX Украина недавно ввела в отдельные пакеты размещения вакансий для работодателей. Компании могут просматривать профили рекомендуемых кандидатов, чьи персональные данные изначально скрыты, и предлагать им работу. Если кандидат заинтересуется предложением и откроет свои данные, стороны смогут связаться.

Это меняет привычную логику поиска работы: не только кандидат откликается на вакансию, но и работодатель может сам выйти на потенциального работника. По замыслу компании алгоритмы должны помочь обеим сторонам быстрее находить друг друга.

Успешное тестирование инструментов OLX Group на других рынках может открыть возможности их запуска в Украине с учетом потребностей местных пользователей. К примеру, AI Coach – инструмент, призванный помогать с подготовкой резюме и прохождением собеседований, – тестируют в Польше. Возможность запуска на других рынках зависит от результатов тестирования и соответствия местным потребностям.

По данным OLX Работа, рабочие профессии в Украине остаются востребованными, а дефицит кадров подталкивает работодателей к повышению зарплаты. В частности, в августе 2026 среди самых оплачиваемых вакансий на платформе были штукатуры с медианной зарплатой 80 тыс. грн, фасадщики и плиточники – по 70 тыс. грн, а каменщики – 65 тыс. грн. В то же время среди наиболее часто размещаемых вакансий были водители, разнорабочие и грузчики, что свидетельствует о стабильном спросе на работников практических специальностей.

"В Украине мы сосредотачиваемся прежде всего на рабочих специальностях – это одна из наиболее актуальных потребностей рынка", – говорит Мария Абдуллина.

Следовательно, в сфере трудоустройства ИИ должно не просто автоматизировать поиск, а сделать его более эффективным для обеих сторон. При этом окончательное решение о вакансии или кандидате остается за человеком.

Agentic Selling: помощь с продажей недвижимости

Один из новых продуктов OLX Group, представленный на мероприятии CLAIM 2026 – Agentic Selling. Он предназначен для частных продавцов недвижимости. В настоящее время он доступен 20% частных продавцов на польской платформе Otodom.

Идея состоит в том, чтобы помочь владельцу пройти основные этапы продаж: оценить объект, подготовить объявление, опубликовать его и в дальнейшем управлять предложением.

Продажа недвижимости требует подготовки: владельцу нужно определить рыночную стоимость объекта, описать его характеристики и создать объявление, что привлечет внимание потенциальных покупателей. Для тех, кто продает жилье впервые, этот процесс может быть особенно сложным и требует много времени.

Agentic Selling должен упростить эту работу. Инструмент может помочь с оценкой стоимости на основе доступных данных и созданием текста объявления. Продавец при этом не теряет контроля за процессом: он может проверить предложенную информацию и самостоятельно принять окончательное решение.

Для платформы такой подход потенциально означает объявление, которое лучше представляют объекты недвижимости, и более простой старт для пользователей без опыта продаж. В то же время, рекомендация алгоритма не гарантирует, что недвижимость продадут быстрее или по более выгодной цене. Реальное влияние продукта можно оценить по результатам его дальнейшего использования.

DealFinder: искать товары можно и в WhatsApp

Второй продукт DealFinder работает с другой стороны рынка – помогает покупателям находить нужные товары. Это ШИ-помощник в WhatsApp, которому можно описать желаемую покупку, отправить изображение или голосовой запрос. Он также позволяет настраивать уведомления о новых объявлениях и изменении цен.

После бета-тестирования в Португалии с участием 2000 пользователей OLX Group начала масштабировать решение. По данным компании, в ходе тестирования конверсия в контакт с продавцом составила 18%.

Вместо того чтобы регулярно просматривать десятки объявлений, пользователь может сформулировать, что ищет, и поручить помощнику отслеживать соответствующие предложения. Интеграция с WhatsApp дополнительно упрощает взаимодействие: для поиска не обязательно каждый раз открывать сайт или отдельное приложение.

Agentic Selling и DealFinder решают разные задачи, но логика у них общая. Платформа стремится перейти от роли каталога, в котором человек самостоятельно ищет нужное, к помощнику, берущему на себя часть работы.

Украинский рынок: глобальный опыт не заменяет локального понимания

Украина остается важным рынком для OLX Group. Компания сосредотачивается на ключевых для местной аудитории направлениях. Одно из таких направлений – недвижимость. Однако опыт, полученный на других рынках, не означает, что готовую модель можно без изменений перенести в Украину. Поведение покупателей и продавцов, работа агентов и условия ведения бизнеса зависят от местного контекста.

Весной 2026 года на украинском рынке запустили Otodom – инвестиция OLX Group в развитие специализированной платформы по поиску недвижимости в Украине. Сейчас она насчитывает около 200 тыс. объявлений.

По словам Кристиана Гизи, OLX Group продолжает инвестировать в Украину и рассматривает ее как немаловажную часть своей стратегии развития. Он также отмечает, что восстановление страны после войны может открыть новые возможности для многих бизнесов.

На фото: Кристиан Гизи

"Мы уже видим положительную динамику: ежемесячно растут трафик и количество пользователей. Это свидетельствует, что платформа находит отклик среди людей, ищущих жилье. ", – отмечает Кристиан Гизи.

Этот подход предполагает не механическое копирование международных решений, а их адаптацию к потребностям украинских пользователей.

Следующий этап конкуренции – не количество объявлений

Представленные в рамках инвента CLAIM новые ИИ-агенты: Agentic Selling и DealFinder демонстрируют, как OLX Group видит будущее маркетплейсов: платформа должна не просто сводить покупателя с продавцом, но и помогать обеим сторонам пройти путь к взаимодействию с меньшими затратами времени и усилий.

В то же время, технологические возможности сами собой не гарантируют успеха. Для пользователей важно, чтобы ИИ не только экономил время, но и давал надежные результаты, оставлял пространство для проверки и не лишал человека права окончательного выбора.

"Люди уже используют ИИ для принятия важных решений на наших платформах, и вполне закономерно, что они хотят понимать, действительно ли он работает в их интересах. придерживаемся на каждой нашей платформе”, – говорит Кристиан Гизи.

Для OLX Group в Украине важно не только развивать ИИ-продукты, но и инвестировать в рынок, работающий в условиях войны. Успех таких решений будет зависеть от того, насколько компания понимает потребности пользователей и помогают ли технологии решать их конкретные задачи надежно и эффективно. Ведь выигрывает не тот маркетплейс, который предложит больше ИИ-функций, а тот, к чьим решениям люди захотят возвращаться.