OLX посилює маркетплейс ШІ-агентами: як вони заощаджуватимуть час користувачів

Маркетплейси активно розвивають інструменти, що допомагають користувачам швидше знаходити саме те, що їм потрібно, – від товарів і житла до роботи. OLX Group впроваджує такі рішення в різних країнах своєї присутності, адаптуючи технології штучного інтелекту до локальних потреб користувачів. В Україні компанія зосереджується на розробці ШІ агентів у фокусних категоріях: Нерухомість і Робота.

Знайти квартиру, визначити адекватну ціну на власне житло, відстежити появу потрібного товару або підготувати оголошення про продаж, також знайти релевантну вакансію чи працівника – завдання, що зазвичай потребують часу й самостійного пошуку та аналізу інформації. Тепер маркетплейси хочуть взяти на себе частину рутинної роботи, при цьому залишити остаточне рішення за користувачами.

OLX Group рухається в цьому напрямі, розвиваючи інструменти на основі штучного інтелекту. Наступний етап – так званий агентний ШІ, що не обмежується створенням текстів; він може виконувати кілька послідовних дій, щоб допомогти користувачеві успішно продати або придбати саме те, що потрібно, а також підтримати при вирішенні важливих питань у житті (оренда купівля нерухомості, працевлаштування).

27 жовтня на CLAIM Online 2026 у Варшаві компанія OLX Group представила два такі рішення: Agentic Selling і DealFinder. Перше допомагає приватним власникам продавати нерухомість, друге – шукати товари й відстежувати відповідні пропозиції через WhatsApp. Презентація інструментів стала подією міжнародного рівня і об’єднала лідерів бізнесу, інвесторів, технологічних експертів, які формують майбутнє маркетплейсів.

За цими продуктами стоїть ширша зміна в підході до маркетплейсів. Конкуренція дедалі більше залежить не лише від кількості оголошень чи зручності пошукових фільтрів, а й від того, наскільки добре платформа розуміє потребу людини та допомагає їй перейти від пошуку до конкретної дії.

Від пошуку за фільтрами до розуміння користувацької поведінки

OLX Group – міжнародний бізнес, який щомісяця об’єднує мільйони користувачів, фахівців і компаній у Європі, зокрема в Україні, та Південній Африці. Компанія розвиває технології штучного інтелекту понад вісім років і, за її даними, за цей період інвестувала в ШІ понад 200 млн доларів США. Екосистема OLX Group охоплює 11 брендів на семи ринках, де щодня публікують майже 60 млн оголошень.

Такий масштаб дає компанії доступ до значних обсягів інформації про попит, пропозицію, ціни й поведінку користувачів. Важливу роль відіграє й досвід взаємодії з професійними учасниками ринку – зокрема роботодавцями та агентами з нерухомості.

Однак самі дані не є кінцевою метою. Питання в тому, як використати їх, щоб зробити пошук точнішим, а шлях до угоди – коротшим.

“ШІ для нас – це технологія, що допомагає зрозуміти, чого хочуть покупці та продавці, і наблизити людей до транзакції – швидше й ефективніше”, – зазначає Крістіан Гізі, генеральний директор OLX Group.

Саме тут агентні інструменти відрізняються від звичних чатботів. Їхнє завдання – не просто відповісти на запит, а допомогти пройти кілька етапів: проаналізувати інформацію, підготувати матеріали, запропонувати наступні кроки й організувати пошук відповідно до потреб людини.

Для користувача це обіцянка меншої кількості рутинних дій. Для бізнесу – можливість зробити взаємодію з платформою ще кориснішою: швидше закривати угоди.

Як ШІ вже працює на OLX в Україні

В Україні OLX Group розвиває ШІ-інструменти, що допомагають оптимізувати окремі етапи взаємодії з платформою – від підготовки оголошень до пошуку відповідних кандидатів на роботу. Їхнє завдання – спростити рутинні процеси та дати користувачам змогу зосередитися на головному.

На платформі OTODOM ШІ автоматично переформульовує заголовки й описи оголошень про нерухомість, допомагаючи зробити їх зрозумілішими та привабливішими для потенційних покупців.

На OLX Робота діє інструмент “Потенційні кандидати”, який щотижня пропонує роботодавцям п’ять профілів шукачів, найбільш релевантних до опублікованих вакансій. Завдяки цьому компанії можуть швидше знаходити потенційних працівників, скорочувати час на первинний пошук і спрямовувати ресурси на подальшу взаємодію з кандидатами.

Ці рішення ілюструють практичний підхід до використання ШІ: технологія не замінює маркетплейс чи рішення користувача, а допомагає ефективніше працювати з оголошеннями та знаходити потрібні пропозиції й людей.

78% молоді в Україні уже пробували ШІ на роботі

На ринку праці штучний інтелект виконує одразу кілька функцій. Частина з них не помітна користувачеві: технологія працює в алгоритмах, що допомагають підбирати вакансії та знаходити кандидатів. Інші інструменти, зокрема помічники для підготовки резюме, поки тестують на окремих ринках.

Водночас, як зазначила у коменитарі Dilo Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота в Україні, ШІ не є основою самого процесу досліджень маркетплейсу. Компанія й далі використовує стандартизовані опитування, щоб порівнювати результати рік до року та відстежувати зміни в мотивації й поведінці різних груп. Найбільше користі технологія дає під час аналізу великих масивів інформації, зокрема відкритих відповідей, де потрібно виявити повторювані теми та можливі інсайти.

Щороку OLX досліджує ринок праці: як люди шукають роботу, як роботодавці залучають працівників і наскільки інклюзивним стає працевлаштування.

За результатами міжнародного дослідження OLX Jobs AI, яке компанія SW Research провела на замовлення OLX Group у жовтні 2026 року, 78% опитаних українців віком 18–29 років хоча б раз використовували ШІ на роботі. Водночас лише 20% респондентів в Україні висловили високий рівень занепокоєння щодо впливу технології на своє професійне майбутнє. Для порівняння, у п’яти досліджених країнах – Україні, Польщі, Франції, Німеччині та Румунії – середній показник становив 30%. Дослідження охопило 1510 молодих людей, які проживають у містах із населенням понад 200 тисяч осіб.

Геополітичну ситуацію серед ключових загроз назвали 33% опитаних, інфляцію – 32%. Якщо через поширення ШІ довелося б змінити професію, 29% респондентів обрали б роботу, пов’язану з технічними або цифровими компетенціями. Це найвищий показник серед країн, охоплених дослідженням. Водночас повністю готовими до змін на ринку праці вважали себе 46% чоловіків і 32% жінок.

Проте найпомітніше ШІ на OLX Робота працює не в окремому видимому інструменті, а в алгоритмах, які формують рекомендації. Один із прикладів – AI matching: система пропонує кандидатам вакансії, враховуючи їхню поведінку на платформі, місце перебування та інші параметри.

“Користувач бачить рекомендовані вакансії, а за цим стоїть алгоритм, який постійно навчається, щоб точніше пропонувати людині роботу. Саме цей функціонал вже реалізовано в Україні, він діє”, – пояснює Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота в Україні.

На фото: Марія Абдулліна

За її словами, такий підхід особливо важливий для робітничих спеціальностей, на які нині орієнтується український ринок. Людина не завжди має чітко визначений кар’єрний план, а її навички можуть бути корисними в різних професіях. Аналізуючи інтереси та пошукову поведінку кандидата, система може запропонувати вакансії, які він сам не обов’язково знайшов би.

Ще один напрям – пасивний рекрутинг, який OLX Україна нещодавно запровадила в окремих пакетах розміщення вакансій для роботодавців. Компанії можуть переглядати профілі рекомендованих кандидатів, чиї персональні дані спочатку приховані, і пропонувати їм роботу. Якщо кандидат зацікавиться пропозицією та відкриє свої дані, сторони зможуть сконтактуватися.

Це змінює звичну логіку пошуку роботи: не лише кандидат відгукується на вакансію, а й роботодавець може сам вийти на потенційного працівника. За задумом компанії, алгоритми мають допомогти обом сторонам швидше знаходити одне одного.

Успішне тестування інструментів OLX Group на інших ринках може відкрити можливості для їхнього запуску в Україні з урахуванням потреб місцевих користувачів. Наприклад, AI Coach – інструмент, покликаний допомагати з підготовкою резюме та проходженням співбесід, – тестують у Польщі. Можливість запуску на інших ринках залежатиме від результатів тестування та відповідності місцевим потребам.

За даними OLX Робота, робітничі професії в Україні залишаються затребуваними, а дефіцит кадрів підштовхує роботодавців підвищувати зарплати. Зокрема, у серпні 2026 року серед найоплачуваніших вакансій на платформі були штукатури з медіанною зарплатою 80 тис. грн, фасадники та плиточники – по 70 тис. грн, а муляри – 65 тис. грн. Водночас серед найчастіше розміщуваних вакансій були водії, різноробочі та вантажники, що свідчить про стабільний попит на працівників практичних спеціальностей.

“В Україні ми зосереджуємося насамперед на робітничих спеціальностях – це одна з найбільш актуальних потреб ринку”, – говорить Марія Абдулліна.

Отже, у сфері працевлаштування ШІ має не просто автоматизувати пошук, а зробити його ефективнішим для обох сторін. При цьому остаточне рішення щодо вакансії чи кандидата залишається за людиною.

Agentic Selling: допомога з продажем нерухомості

Один із нових продуктів OLX Group, що був представлений на заході CLAIM 2026 – Agentic Selling. Він створений для приватних продавців нерухомості. Наразі він доступний 20% приватних продавців на польській платформі Otodom.

Ідея полягає в тому, щоб допомогти власникові пройти основні етапи продажу: оцінити об’єкт, підготувати оголошення, опублікувати його й надалі керувати пропозицією.

Продаж нерухомості потребує підготовки: власникові потрібно визначити ринкову вартість об’єкта, описати його характеристики та створити оголошення, що приверне увагу потенційних покупців. Для тих, хто продає житло вперше, цей процес може бути особливо складним і вимагати багато часу.

Agentic Selling має спростити цю роботу. Інструмент може допомогти з оцінюванням вартості на основі доступних даних і створенням тексту оголошення. Продавець при цьому не втрачає контролю над процесом: він може перевірити запропоновану інформацію та самостійно ухвалити остаточне рішення.

Для платформи такий підхід потенційно означає оголошення, що краще презентують об’єкти нерухомості, та простіший старт для користувачів без досвіду продажу. Водночас рекомендація алгоритму не гарантує, що нерухомість продадуть швидше або за більш вигідною ціною. Реальний вплив продукту можна буде оцінити за результатами його подальшого використання.

DealFinder: шукати товари можна і в WhatsApp

Другий продукт, DealFinder, працює з іншого боку ринку – допомагає покупцям знаходити потрібні товари. Це ШІ-помічник у WhatsApp, якому можна описати бажану покупку, надіслати зображення або голосовий запит. Він також дає змогу налаштовувати сповіщення про нові оголошення та зміну цін.

Після бета-тестування в Португалії за участю 2000 користувачів OLX Group почала масштабувати рішення. За даними компанії, під час тестування конверсія в контакт із продавцем становила 18%.

Замість того щоб регулярно переглядати десятки оголошень, користувач може сформулювати, що саме шукає, і доручити помічникові відстежувати відповідні пропозиції. Інтеграція з WhatsApp додатково спрощує взаємодію: для пошуку не обов’язково щоразу відкривати сайт або окремий застосунок.

Agentic Selling і DealFinder вирішують різні завдання, але логіка в них спільна. Платформа прагне перейти від ролі каталогу, в якому людина самостійно шукає потрібне, до помічника, що бере на себе частину роботи.

Український ринок: глобальний досвід не замінює локального розуміння

Україна залишається важливим ринком для OLX Group. Компанія зосереджується на ключових для місцевої аудиторії напрямах .Один із таких напрямів – нерухомість. Проте досвід, здобутий на інших ринках, не означає, що готову модель можна без змін перенести в Україну. Поведінка покупців і продавців, робота агентів та умови ведення бізнесу залежать від місцевого контексту.

Навесні 2026 року на українському ринку запустили Otodom – інвестиція OLX Group у розвиток спеціалізованої платформи з пошуку нерухомості в Україні.. Наразі вона налічує близько 200 тис. оголошень.

За словами Крістіана Гізі, OLX Group продовжує інвестувати в Україну й розглядає її як важливу частину своєї стратегії розвитку. Він також відзначає, що відновлення країни після завершення війни може відкрити нові можливості для багатьох бізнесів.

На фото: Крістіан Гізі

“Ми вже бачимо позитивну динаміку: щомісяця зростають трафік і кількість користувачів. Це свідчить, що платформа знаходить відгук серед людей, які шукають житло. ”, – наголошує Крістіан Гізі.

Цей підхід передбачає не механічне копіювання міжнародних рішень, а їх адаптацію до потреб українських користувачів.

Наступний етап конкуренції – не кількість оголошень

Презентовані в межах івенту CLAIM нові ШІ-агенти: Agentic Selling і DealFinder демонструють, як OLX Group бачить майбутнє маркетплейсів: платформа має не просто зводити покупця з продавцем, а й допомагати обом сторонам пройти шлях до взаємодії з меншими витратами часу та зусиль.

Водночас технологічні можливості самі собою не гарантують успіху. Для користувачів важливо, щоб ШІ не лише економив час, а й давав надійні результати, залишав простір для перевірки та не позбавляв людину права остаточного вибору.

“Люди вже використовують ШІ для ухвалення важливих рішень на наших платформах, і цілком закономірно, що вони хочуть розуміти, чи справді він працює в їхніх інтересах. Ми бачимо, хто вже спробував ШІ, але це не обов’язково означає, що користувачі довіряють рішенням ШІ. Наші дослідження показують, що люди хочуть розуміти, чому інструмент пропонує певне рішення, і зберігати за собою право остаточного вибору. Саме цього стандарту ми дотримуємося на кожній нашій платформі”, – говорить Крістіан Гізі.

Для OLX Group в Україні важливо не лише розвивати ШІ-продукти, а й інвестувати в ринок, що працює в умовах війни. Успіх таких рішень залежатиме від того, наскільки точно компанія розуміє потреби користувачів і чи допомагають технології розв’язувати їхні конкретні завдання надійно й ефективно. Адже виграє не той маркетплейс, що запропонує найбільше ШІ-функцій, а той, до чиїх рішень люди захочуть повертатися.