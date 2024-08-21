Правительство повысило ставки льготной ипотеки "єОселя", облегчило условия для молодежи и ВПЛ: что изменилось

Правительство внесло ряд изменений в условия предоставления льготных кредитов по государственной программе ипотечного кредитования "єОселя", чтобы упростить доступ к ней для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и молодежи. Также ставка по ипотеке "єОселя" изменится с 11-го года погашения кредита.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что молодые заемщики до 25 лет включительно смогут получить ипотеку с первым взносом от 10% (вместо 20%).

Также члены семьи внутренне перемещенного лица (ВПЛ) первой степени родства (родители, супруги, их дети) смогут взять льготный кредит под 7%.

Кроме того, граждане смогут внести первый взнос на приобретение жилья за счет жилищного сертификата "єВідновлення".

Новые условия участия в программе

Раньше граждане могли приобрести только квартиру в возводимых домах, теперь ипотеку можно брать на покупку частных домов на этапе строительства.

Также постановлением Правительства вводится условие, касающееся купли-продажи недвижимости в течение года. Так, кандидат может рассчитывать на доступный кредит, если он и члены его семьи в течение 12 месяцев до даты подачи заявления не продавали или не дарили недвижимость.

Участие в других государственных программах

Учитывая запрос от граждан с временно оккупированных территорий, Правительство изменило требования, касающиеся участия граждан в различных государственных программах раньше, следовательно:

можно будет принять участие в "єОселя", даже если кандидат и/или совершеннолетние члены его семьи получали денежную компенсацию за жилые помещения или имеют действующие и/или прекращенные договоры (погашенные кредиты) на приобретение жилья, расположенного на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, или такое жилье, что было уничтожено или повреждено.

Кабмин повысил ставки по ипотечным кредитам

Также правительство вносит изменения, направленные на то, чтобы ускорить возврат старых кредитов и направить эти средства на выдачу новых льготных ипотек. Для этого изменяются условия предоставления льготной процентной ставки по программе "єОселя". В течение 10 лет с даты заключения кредитного договора базовая процентная ставка будет составлять 7% годовых по-прежнему. Однако, начиная с первого календарного дня 11 года действия кредитного договора — 10% годовых.

Для категорий, которые получают компенсацию до уровня 3% годовых: начиная с первого календарного дня 11-го года действия кредитного договора компенсация будет предоставляться до уровня 6% годовых .

В Минэкономики убеждают, что повышение процентной ставки с 11-го года не приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на заемщика, поскольку сумма начисленных процентов через 10 лет уменьшается вдвое за счет возврата тела кредита.

Когда это заработает

Как объясняют в Минэкономики, большинство этих изменений вступят в силу через 30 дней со дня обнародования.

Возможность уплаты заемщиком в возрасте до 25 лет включая первый взнос от 10% стоимости жилья вступает в силу через 60 дней со дня опубликования этого постановления, а изменения для семей ВПЛ – через 120 дней.

В Минэкономики подчеркивают, что те кредитные договоры, которые были заключены до даты принятия вышеперечисленных изменений, будут действовать по старым условиям.

В 2024 году уже выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья

Как сообщалось, с начала 2024 года по программе льготной ипотеки кредитов "єОселя" выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья на общую сумму 8,9 миллиарда гривен. За неполные два года работы программы льготного кредитования "єОселя" было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму, что превышает 17,6 миллиардов гривен.

Наибольшее количество кредитов по программе "єОселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.

При этом более половины кредитов получили военные и силовики, а меньше всего – внутренне перемещенные лица и ученые.