Уряд підвищив ставки пільгової іпотеки "єОселя", полегшив умови для молоді та ВПО: що змінилося

Уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою іпотечного кредитування "єОселя", щоб спростити доступ до неї для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та молоді. Також ставка за іпотекою "єОселя" зміниться з 11-го року погашення кредиту.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%).

Також члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО) першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7%.

Крім того, громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката "єВідновлення".

Нові умови участі в програмі

Раніше громадяни могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, тепер іпотеку можна брати на купівлю приватних будинків на етапі будівництва.

Також постановою Уряду впроваджується умова, що стосується купівлі-продажу нерухомості протягом року. Так, кандидат може розраховувати на доступний кредит, якщо він і члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подання заяви не продавали чи не дарували нерухомість.

Участь в інших державних програмах

Враховуючи запит від громадян з тимчасово окупованих територій, Уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах раніше, відтак:

можна буде взяти участь в єОселі, навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім’ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене або пошкоджене.

Кабмін підвищив ставки за іпотечними кредитами

Також Уряд вносить зміни, спрямовані на те, щоб пришвидшити повернення старих кредитів і спрямувати ці кошти на видачу нових пільгових іпотек. Для цього змінюються умови надання пільгової процентної ставки за програмою єОселя. Протягом 10 років з дати укладення кредитного договору базова процентна ставка становитиме 7 % річних, як і раніше. Проте, починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору - 10 % річних.

Для тих категорій, які отримують компенсацію до рівня 3 % річних: починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору компенсація буде надаватися до рівня 6 % річних.

В Мінекономіки переконують, о підвищення процентної ставки з 11-го року не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальника, оскільки сума нарахованих відсотків через 10 років зменшується вдвічі за рахунок повернення тіла кредиту.

Коли це запрацює

Як пояснюють в Мінекономіки, більшість цих змін наберуть чинності через 30 днів з дня їх оприлюднення.

Можливість сплати позичальником віком до 25 років включно першого внеску від 10% вартості житла набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цієї постанови, а зміни для сімей ВПО - через 120 днів.

В Мінекономіки наголошують, що ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення вищезазначених змін, діятимуть за старими умовами.

У 2024 році вже видано понад 5266 кредитів на придбання житла

Як повідомлялося, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень.

Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.