Приложение по аренде жилья bird теперь доступно в Харькове, Днепре и Одессе: сколько стоит снять квартиру

Приложение для аренды квартир bird расширяет свою географию и теперь работает в Одессе, Днепре и Харькове.

Об этом сообщает прессслужба "ЛУН".

Отмечается, что среди этих трех городов миллионников в контексте аренды квартир самым дорогим является Днепр, а самым дешевым — Харьков.

"Интересно, что цены на квартиры существенно отличаются в каждом из городов, а также имеют тенденцию к частым изменениям. В Днепре, например, цены растут, в Харькове – падают. Это прежде всего связано со спросом, активными обстрелами городов, сезонностью и общей стабилизацией рынка ", - отмечают в "ЛУН".

Там напоминают, что Харьков испытал большие разрушения и находится под обстрелами, в Одессе еще провален туристический сезон, что соответственно снизило уровень заработков горожан. Днепр за время полномасштабной войны стал одним из самых больших хабов для военных и волонтеров, а также принял у себя большую долю внутренне перемещенных лиц. Это влечет за собой высокий спрос на аренду, результатом чего являются высокие цены.

Какая медиана стоимости аренды

Харьков

1-комнатная квартира – 4 000 грн

2-комнатная квартира – 6 000 грн

3-комнатная квартира – 7 500 грн

Одесса

1-комнатная квартира – 7 500 грн

2-комнатная квартира – 10 000 грн

3-комнатная квартира – 15 000 грн

Днепр

1-комнатная квартира – 11 000 грн

2-комнатная квартира – 17 000 грн

3-комнатная квартира – 17 700 грн

О приложении bird

Bird – украинское приложение с искусственным интеллектом, где все объекты размещены на 3D карте. Имеет 500 000 пользователей в App Store с рейтингом приложения 4.9 баллов и входит в ТОП 10 украинских приложений.

Главное преимущество bird – удобная карта, на которой и проходит весь поиск квартир для аренды, вспомогательные фильтры, а также big data и статистика цен.

Даже пользователи, которые ни разу не были в городе, легко могут понять, где находятся центральные или спальные районы. Удобные фильтры помогают отсортировать квартиры по квадратуре, выбрать новостройки или дома старого жилого фонда.

Искусственный интеллект удаляет с сервиса дубликаты – главные враги в поиске жилья для аренды. Таким образом, пользователи тратят меньше времени на догадки, просматривают ли они реальную квартиру или уже трижды продублированный и не актуальный вариант.

Также доступна функция «бабушкин ремонт», отфильтровывающая жилье по интерьеру и мебели, а также возможность проверить, позволяет ли арендатор проживать с детьми и животными.

Для удобства в приложении доступна возможность щелкнуть на район, чтобы увидеть объявление только в нем или же обвести какую-то конкретную улицу, где в первую очередь интересует аренда жилья, просмотреть имеющиеся варианты и подписаться на обновление. Таким образом, пользователь будет получать уведомления о новых квартирах, которые будут появляться именно в этом районе.

В скором времени также будет запущен bird телеграмм бот, который будет доступен и для пользователей Android.

Загрузить приложение можно здесь.

Отметим, осенью 2023 года стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти. В следующем году тенденция роста стоимости аренды, вероятно, продолжится. Главными факторами будут ограниченное предложение, а также постепенное возвращение людей с запада Украины. В то время как в западных областях цены могут снизиться из-за сокращения спроса. Детальнее об этом читайте в статье “Без новостроек стоимость аренды будет расти. Как изменится рынок аренды недвижимости в 2024 году», опубликованной на Delo.ua.