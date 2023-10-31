Застосунок по оренді житла bird запустився в Харкові, Дніпрі та Одесі: скільки коштує зняти квартиру

Додаток для оренди квартир bird розширює свою географію і відтепер працює в Одесі, Дніпрі та Харкові.

Про це повідомляє пресслужба"ЛУН".

Зазначається, що серед цих трьох міст мільйонників в контексті оренди квартир найдорожчим є Дніпро, а найдешевшим — Харків.

"Цікаво, що ціни на квартири суттєво відрізняються в кожному з міст, а також мають тенденцію до частих змін. У Дніпрі, наприклад, ціни ростуть, у Харкові – падають. Це насамперед повʼязано з попитом, активними обстрілами міст, сезонністю та загальною стабілізацією ринку", - зазначають в "ЛУН".

Там нагадують, що Харків зазнав великих руйнувань та обстрілів, які досі продовжуються, в Одесі ще більше зруйновано туристичний сезон, що відповідно знизило рівень заробітків містян. Дніпро за часи повномасштабної війни став одним з найбільших хабів для військових та волонтерів, а також прийняв в себе велику частку внутрішньо переміщених осіб. Це спричиняє високий попит на оренду, результатом чого є високі ціни.

Яка медіана вартості оренди

Харків

1-кімнатна квартира – 4 000 грн

2-кімнатна квартира – 6 000 грн

3-кімнатна квартира – 7 500 грн

Одеса

1-кімнатна квартира – 7 500 грн

2-кімнатна квартира – 10 000 грн

3-кімнатна квартира – 15 000 грн

Дніпро

1-кімнатна квартира – 11 000 грн

2-кімнатна квартира – 17 000 грн

3-кімнатна квартира – 17 700 грн

Про додаток bird

Bird — український застосунок зі штучним інтелектом, де всі обʼєкти розміщені на 3D мапі. Має 500 000 користувачів у App Store із рейтингом додатка 4.9 балів та входить у ТОП 10 українських застосунків.

Головна перевага bird — зручна карта, на якій і відбувається весь пошук квартир для оренди, допоміжні фільтри, а також big data та статистика цін.

Навіть ті користувачі, що жодного разу не були в місті, легко можуть зрозуміти, де знаходяться центральні чи спальні райони. Зручні фільтри допомагають відсортувати квартири за квадратурою, вибрати новобудови або будинки старого житлового фонду.

Штучний інтелект видаляє з сервісу дублікати — головні вороги у пошуку житла для оренди. Таким чином користувачі витрачають менше часу на здогадки, переглядають вони реальну квартиру чи вже тричі продубльований і не актуальний варіант.

Також доступна функція «бабусин ремонт», що відфільтрує житло за інтерʼєром та меблями, а також є можливість перевірити, чи дозволяє орендар проживати з дітьми та тваринами.

Для зручності в додатку доступна можливість клацнути на район, аби побачити оголошення тільки в ньому або ж власноруч обвести якусь конкретну вулицю, де в першу чергу цікавить оренда житла, переглянути наявні варіанти та підписатись на оновлення. Таким чином користувач отримуватиме сповіщення про нові квартири, що зʼявлятимуться саме у цьому районі.

Незабаром також буде запущено bird телеграм бот, який буде доступний і для Android користувачів.

Завантажити додаток можна тут.

Зауважимо, восени 2023 року вартість оренди житла у Києві продовжує зростати. У наступному році тенденція зростання вартості оренди ймовірно продовжиться. Головними факторами будуть обмежена пропозиція, а також поступове повернення людей з заходу України. Тоді як в західних областях ціни можуть знизитися через скорочення попиту. Детальніше про це читайте в статті “Без новобудов вартість оренди зростатиме. Як зміниться ринок оренди нерухомості у 2024 році”, опублікованій на Delo.ua.