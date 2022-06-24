Ситуация с арендой загородной недвижимости: сколько стоит снять коттедж в разных областях

Число предложений о сдаче в аренду загородной недвижимости в относительно безопасных областях Украины с 1 мая по 20 июня выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года до 10,5 тысячи, свидетельствуют данные "OLX Недвижимость".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, более половины таковых было в Киевской области, где их число выросло на 88% до 5,5 тысячи. Далее с большим отрывом следует Днепропетровская (989 объявлений на этом сайте), Львовская (846), Закарпатская (705) и Одесская (495) области.

Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). При этом почти не найти среди предложений дуплексов (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).

Киевская область является лидером среди всех типов недвижимости, однако предложения коттеджей также относительно распространены в Ивано-Франковской и Львовской областях, а дачи – в Днепропетровской области.

При этом среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома – в среднем 28 отзывов на объявление. Также среди лидеров предпочтений украинцев, по данным "OLX Недвижимость", категория "дом/часть дома и дача" в Днепропетровской (в среднем 41 отзыв) и Полтавской областях (в среднем 44 отзыва).

Наиболее дорогими сегментами домов в Украине являются коттеджи и дуплексы (дома на две семьи). В Киевской области цена коттеджей может достигать 40,5 тысячи гривен в месяц, а самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована во Львовской области – 34,7 тысячи гривен.

Таунхаус можно найти в среднем за 18-20 тысяч гривен, однако в Днепропетровской области за такой тип жилья просят аж 43 тысяч гривен.

Стоимость аренды части дома в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4-5,5 тысячи гривен в месяц. В целом по сравнению с прошлым годом стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла.

Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с маем-июнем 2021 года. В то же время такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине.

Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье, отмечают в OLX.

При этом сейчас достаточно и вариантов арендовать загородный дом на берегу водоема (ныне есть 116 объявлений), у озера или у леса (по 109 объявлений). Также немало вариантов арендовать жилье с бассейном (244 объявления).

Источник фото: ua.depositphotos.com