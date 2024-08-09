Суд "легализовал рейдерский захват" территории и помещений музея в Пирогово, — МКИП

В Министерстве культуры и информационной политики считают, что отмена судом приказа Министерства юстиции о защите имущества Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово легализовало рейдерский захват части его территорий и помещений.

Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

Национальному музею народной архитектуры и быта Украины угрожает опасность

Отмечается, что группа неизвестных лиц осенью 2020 года пыталась захватить нежилые помещения более 2500 кв. м и земельный участок общей площадью более 17800 кв. м, которые Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, также известный как музей в Пирогово, законно использует более 50 лет. Они пытались перерегистрировать это имущество на подставных лиц.

Чтобы защитить культурное наследие и интересы государства, музей обратился в Офис антирейдерства Министерства юстиции Украины.

После рассмотрения жалобы приказом №3056/5 от 20.07.2022 года незаконная регистрация была отменена. Вместе с тем было возбуждено уголовное дело.

"Мошенники решили легализовать рейдерский захват через судебное решение. Хозяйственный суд города Киева своим решением от 26.02.2024 года по делу 910/15965/23 полностью отказал в удовлетворении иска и оставил в силе указанный приказ Офиса антирейдерства Министерства юстиции", — отмечают в МКИП.

В ведомстве сообщают, что Северный апелляционный хозяйственный суд 7 августа рассмотрел дело и отменил решение Хозяйственного суда в Киеве, приняв новое — об удовлетворении иска и отмене приказа Министерства юстиции.

"Своими действиями Северный апелляционный хозяйственный суд фактически легализовал рейдерский захват части территории и помещений Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово). Музей в Пирогово при поддержке МКИП будет отстаивать интересы государства и обращаться в Верховный суд по этому вопросу", — подчеркнули в МКИП.

О музее

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – архитектурно ландшафтный комплекс всех историко-этнографических регионов Украины: Полесья, Слобожанщины и Полтавщины, Карпат, Приднепровья, Подолья и Юга. Музей под открытым небом, основанный 6 февраля 1969 года, раскинулся на южной окраине Киева – исторической земле, когда-то принадлежавшей Киево-Печерской лавре. Своих первых посетителей принял в 1976 году.

Сегодня на территории музея установлено около 300 памятников народного строительства XVI-XX ст. Традиционные жилые и хозяйственные комплексы включают в себя дома, амбары, колодцы и другие атрибуты древнего украинского села. Самым старым архитектурным экспонатом является дом из с. Самары Волынской области (1587г).

Фонды музея насчитывают около 100 тыс. самых разнообразных экспонатов: народную одежду, ткань, мебель, орудия труда, изделия гончаров, бондарей, теслов, столяров, кузнецов, народную живопись и роспись, музыкальные инструменты, детскую игрушку и т.д.