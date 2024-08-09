Суд "легалізував рейдерське захоплення" території та приміщень музею в Пирогові, - МКІП

У Міністерстві культури та інформаційної політики вважають, що скасування судом наказу Мін'юсту щодо захисту майна Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові легалізувало рейдерське захоплення частини його територій та приміщень.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Національному музею народної архітектури та побуту України загрожує небезпека

Зазначається, що група невідомих осіб восени 2020 року намагалась захопити нежитлові приміщення прощею понад 2500 кв. м та земельну ділянку загальною площею понад 17 800 кв. м, які Національний музей народної архітектури та побуту України, також відомий як музей в Пирогові, законно використовує понад 50 років. Вони намагалися перереєструвати це майно на підставних осіб.

Щоб захистити культурну спадщину та інтереси держави, музей звернувся до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України.

Після розгляду скарги наказом №3056/5 від 20.07.2022 року незаконну реєстрацію було скасовано. Разом з тим, було порушено кримінальну справу.

"Шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 26.02.2024 року по справі 910/15965/23 повністю відмовив в задоволенні позову та залишив в силі вказаний наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції", - зазначають в МКІП.

У відомстві повідомляють, що Північний апеляційний господарський суд 7 серпня розглянув справу і скасував рішення Господарського суду міста Києва, ухваливши нове - про задоволення позову та скасування наказу Мін'юсту.

"Своїми діями Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів). Музей в Пирогові за підтримки МКІП буде відстоювати інтереси держави та звертатися до Верховного суду з цього питання", - наголосили в МКІП, закликавши небайдужих громадян підтримати музей та надати розголосу цій проблемі.

Про музей

Національний музей народної архітектури та побуту України – архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України: Полісся, Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня. Музей просто неба, заснований 6 лютого 1969 року, розкинувся на південній околиці Києва – історичній землі, що колись належала Києво-Печерській лаврі. Своїх перших відвідувачів прийняв у 1976 році.

Сьогодні на території музею встановлено близько 300 пам'яток народного будівництва XVI-XX ст. Традиційні житлові і господарські комплекси включають в себе хати, комори, криниці та інші атрибути давнього українського села. Найстарішим архітектурним експонатом є хата із с. Самари Волинської області (1587р).

Фонди музею нараховують близько 100 тис. найрізноманітніших експонатів: народний одяг, тканину, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячу іграшку тощо.